Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут.
Каньон Окаце подарит незабываемое чувство экстрима, волшебное ощущение полета и приятную прохладу чистейшего горного воздуха. Дорога от визит-центра, где покупаются билеты, до непосредственного входа на подвесную тропу, где стоит контролер, несложная, частично проходит в тени деревьев, парк – отличное место для фото и селфи. Время в пути — 1, 5 часа в одну сторону. Туда обратно — 3 часа. Также до моста можно будет подняться на машине за отдельную плату. Высота каньона составляет 140 метров по нему проходит 780-метровый консольный мост. После прогулки по подвесной тропе маршрут выводит на металлический помост, по которому можно дойти до смотровой площадки, где вам откроется завораживающий вид на ущелье.
Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления.
Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров.
Если успеваем, то заедем на:
Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия.
Важно знать
отправляясь в каньон Окаце, желательно надевайте лучше всего кроссовки — от визит-центра до консольного подвесного моста идти 2, 2 км. и потом примерно столько же обратно;
возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.
Цены на экскурсию
Для группы 1-8 человек
Взрослый
$36
Детский до 12 лет
$20
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в обе стороны
Что не входит
Обед в кафе с национальным меню
Вход в каньон Окаце (взрослый — 15 лари, детский — 7 лари), доп. расходы за машину с подъемом к мосту примерно 50 лари (по желанию)
Вход в пещеру Прометея (взрослый — 23лари, детский — 5.5 лари), лодочная прогулка — 17, 25 лари с человека (по желанию)
Вход в Мартвильский каньон (взрослый — 17, 25 лари, детский — 5.50 лари, до 5 лет бесплатно), лодочная прогулка — 15 лари с человека(по желанию)
Место начала и завершения
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.