Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии на машине.



Всего за день мы побываем в Мартвильском каньоне и посмотрим на лазурную реку Абаша, бегущую по ущелью.



В каньоне Окаце вы полюбуетесь водопадами и горной рекой в лесу.



Напоследок оставим пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами.