Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники

Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии на машине

5
9 отзывов
Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии на машине.

Всего за день мы побываем в Мартвильском каньоне и посмотрим на лазурную реку Абаша, бегущую по ущелью.

В каньоне Окаце вы полюбуетесь водопадами и горной рекой в лесу.

Напоследок оставим пещеру Прометея с причудливыми сводами в разноцветной подсветке и горячие источники с целительными ваннами.
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники

Что вы увидите 🤩

  • Пещера Прометея
  • Каньон Окаце
  • Мартвильский каньон
  • Горячий источник на берегу реки Техура

Что вас ждет:

  • Пещера Прометея. В пещере вы встретите настоящие шедевры природы — сталактиты и сталагмиты. Также при движении в пещере вас ждут «окаменевшие водопад», «каменные занавески», подтёк кальцита и другие органические следы. Экскурсия длится 1 час, где вы осмотрите 6 залов. Зал Аргонавтов, Колхети, Медеи, Любви, Прометея и зал Иберии. Тропа заканчивается пешеходной или водной прогулкой по подземному течению реки Куми. Это займет 15 минут.
  • Каньон Окаце подарит незабываемое чувство экстрима, волшебное ощущение полета и приятную прохладу чистейшего горного воздуха. Дорога от визит-центра, где покупаются билеты, до непосредственного входа на подвесную тропу, где стоит контролер, несложная, частично проходит в тени деревьев, парк – отличное место для фото и селфи. Время в пути — 1, 5 часа в одну сторону. Туда обратно — 3 часа. Также до моста можно будет подняться на машине за отдельную плату. Высота каньона составляет 140 метров по нему проходит 780-метровый консольный мост. После прогулки по подвесной тропе маршрут выводит на металлический помост, по которому можно дойти до смотровой площадки, где вам откроется завораживающий вид на ущелье.
  • Мартвильский каньон образовался еще в далекой Мезозойской эре. Стены каньона представляют собой каменную арку. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы, а стены каньона покрывают многолетние мхи.
  • По Мартвильскому каньону можно совершить лодочную прогулку группой до 6 человек, рассмотреть его красоту вблизи и получить незабываемые впечатления.
  • Продолжительность экскурсии на лодке составляет 15–20 минут, длина маршрута — 300 метров.

Если успеваем, то заедем на:

  • Горячие сероводородные источники на берегу реки Техура. Здесь вы примете горячие ванны, поправите здоровье и получите массу удовольствия.
Важно знать
  • отправляясь в каньон Окаце, желательно надевайте лучше всего кроссовки — от визит-центра до консольного подвесного моста идти 2, 2 км. и потом примерно столько же обратно;
  • возьмите с собой наличные на все расходы и купальные принадлежности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Взрослый
$36
Детский до 12 лет
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Обед в кафе с национальным меню
  • Вход в каньон Окаце (взрослый — 15 лари, детский — 7 лари), доп. расходы за машину с подъемом к мосту примерно 50 лари (по желанию)
  • Вход в пещеру Прометея (взрослый — 23лари, детский — 5.5 лари), лодочная прогулка — 17, 25 лари с человека (по желанию)
  • Вход в Мартвильский каньон (взрослый — 17, 25 лари, детский — 5.50 лари, до 5 лет бесплатно), лодочная прогулка — 15 лари с человека(по желанию)
Место начала и завершения
Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 8:00

Алина З.
Алина З.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Батуми

👥Групповые👣Пешком🧒Для детей⚙️Необычные🌇Вечерние🍤Гастрономические🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Батуми

Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Индивидуальная экскурсия
4.8
57
150
за 1-4 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Индивидуальная экскурсия
5
8
167
151
за 1-6 чел.
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Исследовать один из самых живописных регионов Грузии на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Индивидуальная экскурсия
5
2
10ч
165
за 1-7 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Индивидуальная экскурсия
14ч
$199
за 1-6 чел.
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
На прогулке по заповеднику Сатаплия вы увидите настоящий парк юрского периода - домик со следами...
Ежедневно в 9:00
Путешествие по горной Аджарии
Индивидуальная экскурсия
5
2
$96
за 1-7 чел.
Путешествие по горной Аджарии
Горная Аджария - один из самых живописных регионов юго-западной Грузии
Каждый день с 9 утра
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Индивидуальный тур
$198.35
за 1 чел.
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи...
По договоренности
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Индивидуальная экскурсия
14ч
$199
за 1-6 чел.
Пещера Прометея, заповедник Сатаплия (Батуми, Грузия)
Ежедневно в 9:00
Сванетия за один день
Индивидуальная экскурсия
15ч
$190
за 1-6 чел.
Сванетия за один день
Сванетия - "край тысячи башен" , самый отдаленный и труднодоступный горный регион Грузии, родина...
По договоренности
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
Индивидуальная экскурсия
5
1
$127
за 1-5 чел.
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
Что может быть лучше гор
ежедневно 09:00 (Кроме понедельника)
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"
12ч
$150
за 1 чел.
Три экскурсии за 1 день "Сказочная Аджария"
За 1 день вы успеете: искупаться на самом красивом пляже, увидеть три водопада, позавтракать в...
указанные даты 07.00
Мартвильский каньон
Индивидуальная экскурсия
5
3
12ч
$220
за 1-5 чел.
Мартвильский каньон
Проведите целый день в окружении грузинской природы
каждый день в 9-00
Из Батуми — в горную Сванетию!
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
13ч
350
за 1-7 чел.
Из Батуми — в горную Сванетию!
Автомобильное путешествие в один из самых красивых и труднодоступных регионов Грузии

Алина З. проводит ещё 6 экскурсий

Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
12ч
$220
за 1-8 чел.
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным каньонам Грузии
Ежедневно в 8:00
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Индивидуальная экскурсия
1д 12ч
$320
за 1-8 чел.
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Вас ждет незабываемая поездка с посещением целебных источников Боржоми, средневековой крепости Рабат...
Ежедневно в 9:00
Горная Сванетия
Индивидуальная экскурсия
2д 12ч
$350
за 1-8 чел.
Горная Сванетия
Сванетия - самый труднодоступный, высокогорный регион Грузии
Ежедневно в 9:00
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Индивидуальная экскурсия
12ч
$130
за 1-7 чел.
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Мы отправимся в великолепные, живописные уголки Аджарии, где сходятся горы и море
Ежедневно в 10:00
Гомис Мта: прогулка над облаками
Индивидуальная экскурсия
12ч
$230
за 1-7 чел.
Гомис Мта: прогулка над облаками
Побывать в горной деревушке, которая "лежит" среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом...
по субботам и воскресеньям в 9:00
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
5
1
12ч
$35
за 1 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря
Ежедневно в 10:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Батуми
🇬🇪