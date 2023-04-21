Мифы, знаки, символы и язык Батуми

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Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
Мифы, знаки, символы и язык Батуми
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Описание

У каждого значимого города свой язык. Батуми говорит на пестрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского, английского и мифологического. История Батуми так богата событиями, что реальность порой неотделима от мифа и сферы символического. Эта экскурсия - занимательная прогулка с разгадыванием загадок прошлого, настоящего и будущего. Мы пройдем по бульвару от фонтана “Дама на велосипеде” по улице Нонешвили, до места османской крепости Бурун-Табие, по набережной вдоль порта и по трем самым старым улицам Батуми, только одна из которых сохранила свое первоначальное название.
Вы увидите исчезающую красоту мозаик ХХ века и новые символы монументального городского искусства. Мы заглянем в основные места в порто-франко, имеющие символическое значение в истории города и нашедшие отражение в литературе ХIХ и ХХ веков.
Вечная тяга человека обозначить границу своих владений приводит к тому, что в Батуми на широте, символично совпадающей с долготой - 41°38′ - так много того, что условно называют пограничными столбами. Мы обязательно коснемся их в нашем маленьком путешествии.
Присоединяйтесь!

Начало экскурсии в 12:00

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Руставели, 28
Завершение: Площадь Пьяцца
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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