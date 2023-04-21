У каждого значимого города свой язык. Батуми говорит на пестрой смеси грузинского, армянского, украинского, турецкого, русского, английского и мифологического. История Батуми так богата событиями, что реальность порой неотделима от мифа и сферы символического. Эта экскурсия - занимательная прогулка с разгадыванием загадок прошлого, настоящего и будущего. Мы пройдем по бульвару от фонтана “Дама на велосипеде” по улице Нонешвили, до места османской крепости Бурун-Табие, по набережной вдоль порта и по трем самым старым улицам Батуми, только одна из которых сохранила свое первоначальное название.

Вы увидите исчезающую красоту мозаик ХХ века и новые символы монументального городского искусства. Мы заглянем в основные места в порто-франко, имеющие символическое значение в истории города и нашедшие отражение в литературе ХIХ и ХХ веков.

Вечная тяга человека обозначить границу своих владений приводит к тому, что в Батуми на широте, символично совпадающей с долготой - 41°38′ - так много того, что условно называют пограничными столбами. Мы обязательно коснемся их в нашем маленьком путешествии.

Присоединяйтесь!