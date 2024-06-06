Откройте для себя мифы и легенды Батуми с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Батуми, цены от €47. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
162 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
«Культурные особенности и легенды Грузии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
«С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за всё до 5 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
«⚓️ Начнем с Морского вокзала, где вспомним миф о Ясоне, Медее и Золотом руне и поговорим о том, как он «рифмуется» с археологическими находками на территории Грузии и как его можно трактовать с точки зрения психологии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 60 за всё до 10 чел.
Мифы, знаки и символы Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
47 за всё до 6 чел.
Батуми: легенды Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    6 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
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    и очень душевный человек. Несмотря на то, что нас предупреждали, что на лодки с ребенком меньше 1метра не пустят, мы плавали и в пещере, и в каньоне; потому что это просто потрясающие впечатления, которые нам хотелось получить. 10 км пешком, 25 этажей вверх (по подсчетам айфона 😮) и целое море удовольствия! Домашний обед у гостеприимных хозяев, купание в ледяной горной реке, шикарные виды, пронзительный горный воздух - всё это подарила нам гостеприимная Грузия и большой профессионал своего дела - Заза. Куча интересных фактов, загадок на сообразительность, помощь во всех мелочах дороги - вот что значит повезло с гидом. Большая благодарность и… до следующей встречи!!!

    «Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза -
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
  • Д
    Диана
    4 июня 2024
    Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
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    и все благодаря ему. Огромная благодарность, и однозначно советую данную экскурсию. Пещеры Прометея необычное место, стоит посетить, также и каньоны очень живописные, остались все довольны. Еще Заза нас отвез к горячим источникам, открыл для нас очередную локацию, в следующий раз обязательно посетим ее))

    Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили многоОчень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много
  • А
    Антон
    28 апреля 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Начало экскурсии было немного странным. У входа в Ботанический сад в 08:30 утра не было ни одного человека. Нас гавканьем
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    встретили местные собаки. Потом подошла Галина и мы окунулись в удивительный мир цветов, кустарников и деревьев со всего мира. Хочется отметить профессионализм и доброжелательность Галины, поблагодарить её за интересную экскурсию! Кстати, местные собаки охраняли нас и развлекали как могли в течение всей экскурсии.

  • М
    Мария
    15 марта 2024
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Были в ботаническом саду впервые и очень рады, что решили взять экскурсию вместо самостоятельной прогулки. Очень интересно и познавательно, Галина прекрасный рассказчик)
  • Ж
    Жаркын
    6 января 2024
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
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    получили удовольствие от интересных фактов и рассказов Галины, еще раз благодарю порекомендовала где поесть, где взять сувениры и какое кино посмотреть познакомиться с Грузией ближе.

  • В
    Вера
    8 ноября 2023
    Мифы, знаки и символы Батуми
    Интересная и познавательная экскурсия. Заказывала с расчетом на себя, но и дети много чего запомнили и потом пересказывали.
  • О
    Ольга
    5 октября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
  • Н
    Надежда
    21 сентября 2023
    Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
    Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.
  • Д
    Дарья
    21 сентября 2023
    Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
    Галина - образованный, разносторонний и приятный человек. Отличный гид, слушать одно удовольствие. Помогла нам после экскурсии купить на рынке рыбу и отвела в хороший ресторан. Благодаря ей впечатления от этого дня остались самые теплые.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
  2. Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
  3. Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
  4. Мифы, знаки и символы Батуми
  5. Батуми: легенды Старого города
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 47 до 160. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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