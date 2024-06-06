1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
«Культурные особенности и легенды Грузии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
«С незапамятных времен травы, деревья и цветы лечили, давали кров и украшали жизнь людей, поэтому о растениях сложено столько легенд и преданий»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
«⚓️ Начнем с Морского вокзала, где вспомним миф о Ясоне, Медее и Золотом руне и поговорим о том, как он «рифмуется» с археологическими находками на территории Грузии и как его можно трактовать с точки зрения психологии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мифы, знаки и символы Батуми: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Батуми через его мифы, знаки и символы. Узнайте, что вдохновляло местных художников и архитекторов
Начало: У отеля Шератон
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
€47 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Батуми: легенды Старого города
Начало: Пл. Европы, у памятника Медее
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса6 июня 2024«Сказка, в которую хочется вернуться вновь» - так бы я назвала наше вчерашнее путешествие. Заза - потрясающий рассказчик, внимательный водитель
- ММария5 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
- ДДиана4 июня 2024Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
- ААнтон28 апреля 2024Начало экскурсии было немного странным. У входа в Ботанический сад в 08:30 утра не было ни одного человека. Нас гавканьем
- ММария15 марта 2024Были в ботаническом саду впервые и очень рады, что решили взять экскурсию вместо самостоятельной прогулки. Очень интересно и познавательно, Галина прекрасный рассказчик)
- ЖЖаркын6 января 2024Прекрасная экскурсия с Галиной, спасибо большое, настолько легко и непринужденно прошли 2.5 часа под дождем, не смотря на погоду мы
- ВВера8 ноября 2023Интересная и познавательная экскурсия. Заказывала с расчетом на себя, но и дети много чего запомнили и потом пересказывали.
- ООльга5 октября 2023Экскурсия очень понравилась. Город заиграл новыми красками. Галина - чудесный гид. Рекомендуем однозначно!
- ННадежда21 сентября 2023Для первого впечатления о Батуми прекрасная экскурсия: ёмко и интересно Галина рассказала о самом главном, сориентировала по истории и географии города, обратила внимание на такие места и факты, которые сам не заметишь. Мы остались очень довольны, спасибо за познавателную прогулку.
- ДДарья21 сентября 2023Галина - образованный, разносторонний и приятный человек. Отличный гид, слушать одно удовольствие. Помогла нам после экскурсии купить на рынке рыбу и отвела в хороший ресторан. Благодаря ей впечатления от этого дня остались самые теплые.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Мифы и легенды»
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