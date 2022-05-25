Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)

Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра

Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)
Национальный заповедник Кинтриши - Крепость Петра (Цихисдзири)

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный заповедник Кинтриши
  • Крепость Петра (Цихисдзири)
Природные зоны Кинтриши, покрытые лесами, являются самыми обширными в Грузии. В районе преобладают буковые леса, за которыми следуют каштановые плантации. Есть участки леса, где растут сосны и ели, липы, грабы и дубы. Есть лещина, ольха, два вида рододендронов и другая растительность. В заповеднике произрастают редчайшие представители древнего тиса ягодного возрастом более 1 тысячи лет, а также рододендроны унгерские, хурма кавказская, дуб понтийский и хвоя.
В кинтришских лесах обитают кавказские медведи, косули, ласки, белки, камышовые коты, кроты, лисы, зайцы, выдры, барсуки и летучие мыши.
В водоемах много форели, карпа, шемая и лосося. Из амфибий здесь водятся малоазиатские тритоны и лягушки, кавказские саламандры и жабы. Рептилии представлены обыкновенной медянкой, тремя разновидностями ящериц, двумя видами змей и гадюками. Пернатые представители местной фауны также достаточно интересны и разнообразны. В заповеднике зарегистрировано много хищных птиц: сарычи, орлы, чекуи, ястребы, соколы, филины и совки. Также здесь обитают иволги, горные индюки, дрозды, уланы и другие птицы.
Одной из самых интересных достопримечательностей, расположенных недалеко от Батуми, являются руины крепости Петра, расположенные в 30 минутах езды от Батуми в сторону Кобулети в поселке Цихисдзири. Однако этот маршрут не очень популярен среди туристов, и многие о нем даже не знают.
Однако посетить это место крайне не рекомендуется – оно дышит древностью, тишиной и уединением. Здесь приятно прогуляться, посмотреть на многочисленные артефакты, представить, какая жизнь кипела в этих стенах, от которых сейчас остались руины, впрочем, хорошо сохранившиеся. Остатки крепости находятся между центральной дорогой и морским побережьем, на значительной возвышенности, поэтому отсюда открывается великолепный вид на бескрайнюю морскую гладь. Есть мнение, что Петра – это та самая крепость Кай, неоднократно упоминаемая в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный трансфер
  • Фотограф (по желанию) 30$
  • Гид (по желанию) 25$
Что не входит
  • Дополнительные покупки
  • Стоимость дополнительных развлечений и входных билетов
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Gorgasali Str 125. Batumi, Georgia
  • +995 593 99 38 19 Viber, WhatsApp / Telegram
  • +995 597 80 45 45
  • INVESTOR LTD
  • Investour2022@gmail.com
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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