Природные зоны Кинтриши, покрытые лесами, являются самыми обширными в Грузии. В районе преобладают буковые леса, за которыми следуют каштановые плантации. Есть участки леса, где растут сосны и ели, липы, грабы и дубы. Есть лещина, ольха, два вида рододендронов и другая растительность. В заповеднике произрастают редчайшие представители древнего тиса ягодного возрастом более 1 тысячи лет, а также рододендроны унгерские, хурма кавказская, дуб понтийский и хвоя.

В кинтришских лесах обитают кавказские медведи, косули, ласки, белки, камышовые коты, кроты, лисы, зайцы, выдры, барсуки и летучие мыши.

В водоемах много форели, карпа, шемая и лосося. Из амфибий здесь водятся малоазиатские тритоны и лягушки, кавказские саламандры и жабы. Рептилии представлены обыкновенной медянкой, тремя разновидностями ящериц, двумя видами змей и гадюками. Пернатые представители местной фауны также достаточно интересны и разнообразны. В заповеднике зарегистрировано много хищных птиц: сарычи, орлы, чекуи, ястребы, соколы, филины и совки. Также здесь обитают иволги, горные индюки, дрозды, уланы и другие птицы.

Одной из самых интересных достопримечательностей, расположенных недалеко от Батуми, являются руины крепости Петра, расположенные в 30 минутах езды от Батуми в сторону Кобулети в поселке Цихисдзири. Однако этот маршрут не очень популярен среди туристов, и многие о нем даже не знают.

Однако посетить это место крайне не рекомендуется – оно дышит древностью, тишиной и уединением. Здесь приятно прогуляться, посмотреть на многочисленные артефакты, представить, какая жизнь кипела в этих стенах, от которых сейчас остались руины, впрочем, хорошо сохранившиеся. Остатки крепости находятся между центральной дорогой и морским побережьем, на значительной возвышенности, поэтому отсюда открывается великолепный вид на бескрайнюю морскую гладь. Есть мнение, что Петра – это та самая крепость Кай, неоднократно упоминаемая в поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».