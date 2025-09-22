Познакомьтесь с горной Аджарией за один день: живописные ущелья, арочные мосты и местные легенды. Увидьте, как живут люди в горах сегодня
Экскурсия в сердце горной Аджарии - это уникальная возможность за один день увидеть самые значимые достопримечательности региона.
Путешествие начинается в Батуми и проходит через живописные сёла и посёлки, где можно насладиться читать дальше
видами на водопады и древние мосты.
Посещение монастыря Схалта 12 века и обед в гостеприимной семье с традиционными аджарскими блюдами делают эту поездку незабываемой. Узнайте, как горцы сопротивлялись Османской империи и какие традиции сохранились до наших дней
Что можно увидеть
Махунцети
Монастырь Схалта
Крепость Цихискели
Крепость Вардцихе
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
8:10 — выезд из Батуми
8:35–8:50 — село Аджарисцкали, место слияния рек Чорохи и Аджарисцкали, небольшой водопад и качели с видом на долину 9:20–10:00 — село Махунцети, самый высокий водопад Аджарии, древний арочный мост и старинный акведук 10:20–11:00 — посёлок Кеда, этнографический музей и двухъярусный мост 19 века 11:30–11:50 — село Дандало и древний арочный мост, самый длинный из сохранившихся в регионе 11:50–13:10 — село Фуртио и исторически значимый мост, построенный по приказу царицы Тамары 13:10–14:00 — действующий монастырь Схалта 12 века, уцелевший во времена османского нашествия 14:00–15:00 — село Хихадзири, стоявшее на Шёлковом пути, прогулка по древнему ущелью 15:00–16:00 — домашний обед с аджарскими блюдами в гостеприимной семье
16:20–17:00 — осмотр крепостей Цихискели и Вардцихе
17:30 — выезд из села Хихадзири 20:00 — возвращение в Батуми
В поездке вы узнаете:
Как горцы Аджарии сопротивлялись Османской империи
Как формировалась жизнь в отдалённых ущельях
Какие обряды и традиции сохранились в деревнях по сей день
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Chevrolet Captiva и билеты в музей этнографии
Обед в Хихадзири оплачивается дополнительно — 50 лари за чел.
Экскурсию не рекомендую людям, страдающим гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Малхаз — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 309 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Малхаз, я родился и живу в Батуми. Решил связать свою жизнь с местным туризмом в далекие 1980-е годы. Лично разработал множество экскурсий, которые сегодня считаются классическими, и выпустил первый в стране каталог автобусных маршрутов по Аджарии. С радостью стану вашим проводником в наш волшебный грузинский мир, полный чудес.
а
алевтина
22 сен 2025
Малхаз пунктуален, аккуратен при вождении, внимателен к нашим запросам, прекрасный рассказчик