Пещерный город 🏙️ и монастырь Вардзия неизменно попадает в списки самых интересных достопримечательностей 🏛️ Грузии.

Высокая скала возвышается над Курой и в ее отвесной стене, как этажи, видны десятки естественных и рукотворных пещер. Причем, если с берега Куры видны десятки, то на самом деле их сотни — скальный город состоит из примерно 600 пещер естественного и искусственного происхождения и тянется вдоль реки примерно километр.

Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. И в этой части Грузии природа преподнесла людям подарок: крепость не надо было строить, она уже фактически существовала, требовалось лишь обжить скальные пещеры.

В тех пещерах люди жили с незапамятных времен, а во времена правления царицы Тамары к обустройству Вардзиа как города-крепости подошли с государственным размахом: многие пещеры были расширены и благоустроены, был построен Успенский храм, который позже вырос в знаменитый скальный монастырь Вардзиа.

В течение двадцати лет в пещерном городе построили еще с десяток церквей, библиотеку, бани, проложили систему канализации и удлинили тайные ходы. Во время своего расцвета Вардзия был «городом-невидимкой»: то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от глаз внешней стеной скалы, позднее обрушившейся в результате сильного землетрясения и обнажившей «внутренности» уникального пещерного города.