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Пещерный город-монастырь Вардзия

Dreams T.
Dreams T. – Гид из Батуми
Пещерный город-монастырь Вардзия
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • $125 за экскурсию

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Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город-монастырь Вардзия

Что вы увидите

  • Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город 🏙️ и монастырь Вардзия неизменно попадает в списки самых интересных достопримечательностей 🏛️ Грузии.
Высокая скала возвышается над Курой и в ее отвесной стене, как этажи, видны десятки естественных и рукотворных пещер. Причем, если с берега Куры видны десятки, то на самом деле их сотни — скальный город состоит из примерно 600 пещер естественного и искусственного происхождения и тянется вдоль реки примерно километр.
Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. И в этой части Грузии природа преподнесла людям подарок: крепость не надо было строить, она уже фактически существовала, требовалось лишь обжить скальные пещеры.
В тех пещерах люди жили с незапамятных времен, а во времена правления царицы Тамары к обустройству Вардзиа как города-крепости подошли с государственным размахом: многие пещеры были расширены и благоустроены, был построен Успенский храм, который позже вырос в знаменитый скальный монастырь Вардзиа.
В течение двадцати лет в пещерном городе построили еще с десяток церквей, библиотеку, бани, проложили систему канализации и удлинили тайные ходы. Во время своего расцвета Вардзия был «городом-невидимкой»: то, что сейчас видно с берега Куры, было скрыто от глаз внешней стеной скалы, позднее обрушившейся в результате сильного землетрясения и обнажившей «внутренности» уникального пещерного города.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Комфортабельный транспорт
  • фотосессия
Что не входит
  • Дополнительные сборы за входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Ул. Руставели 59 Батуми, Грузия
Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город-монастырь Вардзия
Пещерный город-монастырь Вардзия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Dreams T.
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