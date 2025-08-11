Сплав по реке Риони в регионе Рача - это одно из лучших рафтинг-приключений в Грузии, доступное круглый год. Туристы отправляются из Батуми рано утром, наслаждаясь по пути панорамой храма Баграта.

После инструктажа начинается захватывающий сплав по живописному участку реки. В программе также предусмотрен пикник с местными деликатесами и прогулка к природным достопримечательностям, таким как столбы Саирме и водопад Гвириши. Это идеальная возможность для любителей активного отдыха и природы

за 1–2 человек или €125 за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

7:00–8:00 — выезд из Батуми. В пути — остановка на кофе, чай или быстрый завтрак. По дороге сделаем фотопаузу у панорамы храма Баграта в Кутаиси. Также заедем на 70-метровый водопад Гвириши, спрятанный в каньоне

12:00–16:00 — рафтинг по реке Риони. По прибытии вас ждёт инструктаж, распределение по лодкам и сплав по одному из самых живописных участков реки (20 км). Время на воде — 2–2,5 часа. После купаемся в водопаде, в ущелье Минацкарогэле

16:00–18:00 — отдых в лагере и пикник. Угостим вас сезонными фруктами, лавашом, домашним сыром, овощами и чаем. По желанию — комплексный обед (за доплату)

20:00–21:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали