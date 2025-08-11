Сплав по реке Риони в регионе Рача - это одно из лучших рафтинг-приключений в Грузии, доступное круглый год. Туристы отправляются из Батуми рано утром, наслаждаясь по пути панорамой храма Баграта.
6 причин купить эту прогулку
- 🌊 Незабываемый рафтинг по реке Риони
- 🍉 Вкусный пикник с местными продуктами
- 🏞️ Живописные природные локации
- 🧗♂️ Прогулка к столбам Саирме
- 💦 Водопад Гвириши - природная жемчужина
- 🚐 Удобный трансфер из Батуми
Что можно увидеть
- Храм Баграта
- Столбы Саирме
- Водопад Гвириши
Описание водной прогулки
7:00–8:00 — выезд из Батуми. В пути — остановка на кофе, чай или быстрый завтрак. По дороге сделаем фотопаузу у панорамы храма Баграта в Кутаиси. Также заедем на 70-метровый водопад Гвириши, спрятанный в каньоне
12:00–16:00 — рафтинг по реке Риони. По прибытии вас ждёт инструктаж, распределение по лодкам и сплав по одному из самых живописных участков реки (20 км). Время на воде — 2–2,5 часа. После купаемся в водопаде, в ущелье Минацкарогэле
16:00–18:00 — отдых в лагере и пикник. Угостим вас сезонными фруктами, лавашом, домашним сыром, овощами и чаем. По желанию — комплексный обед (за доплату)
20:00–21:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, рафтинг, аренда необходимого снаряжения (гидрокостюм, каска, весло, спасательный жилет, силиконовая обувь) и пикник
- Сообщите нам заранее ваш размер одежды и обуви. Костюм удобно надевать на купальник
- Дополнительно оплачиваются по желанию: обед — от €12 за чел., кофе и завтрак
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€125
|От 4х участников
|€95
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 54 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Я русскоязычный представитель команды местных гидов по туристическим и outdoor-программам. Я сам сертифицированный международной федерацией рафтинга гид и лидер рафт-туров. Есть сертификация гида по туристическим направлениям в Грузии. Работаю в туризме с 2001 года, с 2013 года — в Грузии. Мы соблюдаем требования техники безопасности, работаем на качественном оборудовании. Все наши гиды проходят соответствующее обучение и необходимую сертификацию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
TATIANA
11 авг 2025
Сергей -лучший!
