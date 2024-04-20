1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 апреля 2024Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
- ММадина27 августа 2023Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
- ААлександра21 августа 2023Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Речные прогулки»
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