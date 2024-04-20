Речные прогулки в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Батуми, цены от €125. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте Regal 28
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте Regal 28
Насладиться водным путешествием по гостеприимным водам Чёрного моря
Начало: У яхт-клуба Батуми
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 апреля 2024
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Замечательная экскурсия, прекрасные виды. Спасибо гиду Ириндию, всю дорогу очень интересно рассказывал об истории Грузии. Кажется, знает ответы на все вопросы)) Рафтинг весной оказался слегка экстримальным, но было супер!
  • М
    Мадина
    27 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик и просто хороший человек. Мы получили много положительных эмоций!
    Хочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчикХочу выразить огромную благодарность Ириндию за прекрасно проведённое время! Все остались довольны отдыхом, Ириндий отличный рассказчик
  • А
    Александра
    21 августа 2023
    Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
    Я бы не назвала это экскурсией. Хорошая поездка, мы брали трансфер, поэтому нас забрали прям от отеля. Виды красивые. Пофотографировали у
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    водопада, пофотографировали на мосту Тамары. Дегустация домашних вин была приятная, очень вкусное вино. Рафтинг был супер лайт. Я была впервые, но даже мне было не страшно. Вот в общем то и все. Ириндий очень приятный. Поболтать с ним отлично. Поездка безопасная. Но на мой взгляд очень дорого.

    Я бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсиейЯ бы не назвала это экскурсией

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
  2. Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
  3. Прогулка на яхте Regal 28
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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