Посетите три парка за один день: Парк миниатюр, Музыкальный парк и Дендрологический парк Шекветили.
Пообедайте в грузинском ресторане и завершите путешествие отдыхом на пляже Уреки с целебными магнитными песками. Незабываемые впечатления гарантированы!
Пообедайте в грузинском ресторане и завершите путешествие отдыхом на пляже Уреки с целебными магнитными песками. Незабываемые впечатления гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Смело отправляйтесь в этот удивительный тур "Три парка за один день"! Погрузитесь в красоту дендрологического парка Шекветели, насладитесь звуками в Музыкальном парке и внимательно рассматрите достопримечательности всей страны в парке "Грузия в миниатюре". Незабываемые впечатления ждут вас!
с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в парки
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для вас место встречи в Батуми
Завершение: Удобное для вас место в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресенье в 9:00 - 11:00 утра
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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