Описание экскурсии

Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани, и погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с предметами домашнего обихода тех веков, богатой коллекцией оружия, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона. Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС, где вы узнаете об истории строительства этого уникального сооружения, и об эксплуатации в настоящее время. А так же вы подниметесь на плотину крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции, и восхититесь завораживающими видами гор и природы. По дороге мы посмотрим одну из Сванских башен, вы узнаете как и для чего их строили в VIII–XVIII веках. А также уникальный металлический мост, чудо задумки инженеров прошлого века. Сооружение выглядит очень необычно, по дороге мы здесь остановимся, чтоб насладиться этим местом и сделать пару фотографий на память.