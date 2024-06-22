Приглашаю всех желающих в увлекательное путешествие к красивейшим местам западной Грузии, где мы посетим исторические достопримечательности и природные красоты этого региона страны.
Вы увидите захватывающую Ингурскую ГЭС, изящный дворец Мегрельских князей Дадиани, Сванскую башню VIII–XVIII веков, а также уникальный металлический мост, чудо задумки инженеров прошлого века.
Вы увидите захватывающую Ингурскую ГЭС, изящный дворец Мегрельских князей Дадиани, Сванскую башню VIII–XVIII веков, а также уникальный металлический мост, чудо задумки инженеров прошлого века.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00
Что вас ожидает:
- Дворец правителей Мегрелии
- Ингурская ГЭС
- Сванская башня
- Уникальный металлический мост
Описание экскурсии
Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани, и погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с предметами домашнего обихода тех веков, богатой коллекцией оружия, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона. Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС, где вы узнаете об истории строительства этого уникального сооружения, и об эксплуатации в настоящее время. А так же вы подниметесь на плотину крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции, и восхититесь завораживающими видами гор и природы. По дороге мы посмотрим одну из Сванских башен, вы узнаете как и для чего их строили в VIII–XVIII веках. А также уникальный металлический мост, чудо задумки инженеров прошлого века. Сооружение выглядит очень необычно, по дороге мы здесь остановимся, чтоб насладиться этим местом и сделать пару фотографий на память.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец правителей Мегрелии
- Ингурская ГЭС
- Сванская башня
- Уникальный металлический мост
Что включено
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Услуги гида на маршруте
Что не входит в цену
- "Отдельно оплачивается обед (по желанию), личные расходы", "Входной билет в Дворец Дадиани - 12 Лари на взрослого человека и 2 Лари на ребенка", "Услуги специализированного гида в музее - 30 Лари за группу", " Входной билет в Ингурскую ГЭС:
- 150 Лари за группу 1-5 человек
- Если вас больше, то 30 Лари на человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от места Вашего проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- ✅ Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota Prius
- ✅ По запросу, для повышенного комфорта на 4 человека и для 5-6 человек, я могу провести экскурсию на минивэне Mazda Mpv. В этом случае цена за машину на всех составит 250$
- После бронирования экскурсии свяжитесь со мной
- 📲 Тел/ Viber/ WhatsApp/ Telegram: +995593329567
- 📧 Эл. почта: Kaxamaster@mail. ru
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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