Приглашаем вас на незабываемое кулинарное приключение в сердце Аджарии, где вы не только познакомитесь с искусством приготовления хинкали, но и окунетесь в атмосферу грузинского гостеприимства.Вас ждет поездка в живописные горы,

где среди величественных пейзажей и чистого горного воздуха вы научитесь лепить идеальные хинкали под руководством опытных мастеров. Этот мастер-класс не только раскроет секреты грузинской кухни, но и позволит вам насладиться традиционными блюдами и напитками в компании новых друзей. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая, что позволяет насладиться природой и поездками. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы мероприятие также доступно, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.