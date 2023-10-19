Katerina — ваша команда гидов в Батуми

Провели экскурсии для 20 туристов

Привет, путешественник! Меня зовут Екатерина и уже пять лет я работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся ее историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и ее достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим свое дело.

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