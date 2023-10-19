Побывать в горных районах Грузии и приготовить классическое блюдо по аутентичному рецепту
Оказаться в Грузии, попробовать грузинские блюда и не узнать секреты их приготовления просто непозволительно! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Аджарии: побываем в горах, насладимся красотой и мощью водопадов и познакомимся с местным бытом.
В гостях у многонациональной семьи вы научитесь готовить хинкали и откроете секреты домашнего виноделия.
В гостях у многонациональной семьи вы научитесь готовить хинкали и откроете секреты домашнего виноделия.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Находясь в городе, не перестаёшь удивляться: горы всё время рядом, и одновременно так далеко… Этим и прекрасна Аджария: потрясающая природа ущелья Мачахела и освежающая вода горных рек, уникальный микроклимат и звонкие мелодии птиц, чистейшие родники — всё это ждёт вас всего в 30-50 км от Батуми. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию.
Программа поездки
- Мы выезжаем с утра пораньше, пока утренний туман расстилается над водной гладью рек и можно наблюдать, как облака мирно отдыхают прямо на склонах зелёных гор.
- Наше путешествие пройдёт вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали. По пути нам встретятся водопады Махунцети, средневековый арочный мост и водопад Мирвети. Мы запланируем остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы и размеренной жизнью глубинки, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.
- Мы едем в гости, где вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят возможность закрепить знания на практике. Во время мастер-класса вы научитесь готовить хинкали с ровными складочками и правильным их количеством. Пробовать хинкали будем в сопровождении национальных блюд и напитков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером
- В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок. Дополнительных расходов не предусмотрено.
- Экскурсия проводится для группы от 2 человек
в четверг в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке 6 мая
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 08:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Katerina — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 20 туристов
Привет, путешественник! Меня зовут Екатерина и уже пять лет я работаю гидом в дружной команде. Влюблённые в Грузию, мы восхищаемся ее историей, культурой и народом и с радостью делимся своими знаниями, позитивом и добротой. Познать Грузию можно через природу, воздух, воду, вино, вкуснейшую кухню, длинные застолья, улыбки местных жителей и бесконечные шутки, истории и разговоры с людьми, которые по-настоящему любят и ценят страну и ее достояние. Для вас такими людьми будем мы, ведь мы знаем и любим свое дело.
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