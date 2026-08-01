Приглашаем вас на незабываемое кулинарное приключение в сердце Аджарии, где вы не только познакомитесь с искусством приготовления хинкали, но и окунетесь в атмосферу грузинского гостеприимства.
Вас ждет поездка в живописные горы,
Вас ждет поездка в живописные горы,
6 причин купить этот мастер-класс
- 🗻 Потрясающие виды гор
- 🍷 Дегустация домашнего вина
- 👨🍳 Обучение приготовлению хинкали
- 📸 Уникальные фото-локации
- 🚐 Комфортный транспорт
- 🌿 Природные достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и сухая, что позволяет насладиться природой и поездками. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы мероприятие также доступно, но стоит подготовиться к более прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Махунцети
- Арочный мост
- Водопад Мирвети
Описание мастер-класса
Находясь в городе, не перестаёшь удивляться: горы всё время рядом, и одновременно так далеко… Этим и прекрасна Аджария: потрясающая природа ущелья Мачахела и освежающая вода горных рек, уникальный микроклимат и звонкие мелодии птиц, чистейшие родники — всё это ждёт вас всего в 30-50 км от Батуми. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию.
Программа поездки
- Мы выезжаем с утра пораньше, пока утренний туман расстилается над водной гладью рек и можно наблюдать, как облака мирно отдыхают прямо на склонах зелёных гор.
- Наше путешествие пройдёт вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали. По пути нам встретятся водопады Махунцети, средневековый арочный мост и водопад Мирвети. Мы запланируем остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы и размеренной жизнью глубинки, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.
- Мы едем в гости, где вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят возможность закрепить знания на практике. Во время мастер-класса вы научитесь готовить хинкали с ровными складочками и правильным их количеством. Пробовать хинкали будем в сопровождении национальных блюд и напитков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с кондиционером
- В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Боржгало — 15 лари с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Двор отеля Tsereteli palace, ул. Горгиладзе 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 99 туристов
Меня зовут Катерина, я профессионально занимаюсь туризмом с 2006 года. Отправила отдыхать более 5000 человек, создала более 1000 авторских программ туров в самые разные уголки мира, сама объездила более 20
Входит в следующие категории Батуми
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