Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе

Побывать в горных районах Грузии и приготовить классическое блюдо по аутентичному рецепту

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Оказаться в Грузии, попробовать грузинские блюда и не узнать секреты их приготовления просто непозволительно! Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Аджарии: побываем в горах, насладимся красотой и мощью водопадов и познакомимся с местным бытом.

В гостях у многонациональной семьи вы научитесь готовить хинкали и откроете секреты домашнего виноделия.
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
Ближайшие даты:
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Находясь в городе, не перестаёшь удивляться: горы всё время рядом, и одновременно так далеко… Этим и прекрасна Аджария: потрясающая природа ущелья Мачахела и освежающая вода горных рек, уникальный микроклимат и звонкие мелодии птиц, чистейшие родники — всё это ждёт вас всего в 30-50 км от Батуми. Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию.

Программа поездки

  • Мы выезжаем с утра пораньше, пока утренний туман расстилается над водной гладью рек и можно наблюдать, как облака мирно отдыхают прямо на склонах зелёных гор.
  • Наше путешествие пройдёт вдоль рек Чорохи и Аджарисцкали. По пути нам встретятся водопады Махунцети, средневековый арочный мост и водопад Мирвети. Мы запланируем остановки, чтобы сделать фото, насладиться красотой природы и размеренной жизнью глубинки, пообщаться и выпить стаканчик грузинского вина.
  • Мы едем в гости, где вам расскажут историю хинкали, поделятся секретами идеального теста, научат лепить хинкали и предоставят возможность закрепить знания на практике. Во время мастер-класса вы научитесь готовить хинкали с ровными складочками и правильным их количеством. Пробовать хинкали будем в сопровождении национальных блюд и напитков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером
  • В стоимость входит: транспортное обслуживание по маршруту, кулинарный мастер-класс, дегустация закусок. Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсия проводится для группы от 2 человек

в четверг в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке 6 мая
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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