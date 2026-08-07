Путь к Вратам Рая: путешествие по живописной Аджарии Откройте для себя малоизвестные уголки Аджарии, где древняя история встречается с нетронутой природой. Вас ждут панорамные виды, старинные памятники, прогулка по горному ущелью к скрытому водопаду и традиционный обед на берегу реки в атмосфере настоящего грузинского гостеприимства. Путешествие начнется с ароматного кофе «по-батумски» на смотровой площадке, расположенной на высоте около 300 метров над уровнем моря. Во время экскурсии вы посетите:

церковь Святой Троицы (Самеба) XIX века;

исторический чайный дом Лау Джон Джау XIX века;

руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация:.

руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация:.

• руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация: