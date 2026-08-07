Путешествие по живописной Аджарии с посещением крепости Петра, церкви Самеба и чайного дома.
Поход по горному ущелью к водопаду «Врата Рая», купание в природной купели и обед с форелью на берегу горной реки.
Поход по горному ущелью к водопаду «Врата Рая», купание в природной купели и обед с форелью на берегу горной реки.
Описание экскурсии
Путь к Вратам Рая: путешествие по живописной Аджарии Откройте для себя малоизвестные уголки Аджарии, где древняя история встречается с нетронутой природой. Вас ждут панорамные виды, старинные памятники, прогулка по горному ущелью к скрытому водопаду и традиционный обед на берегу реки в атмосфере настоящего грузинского гостеприимства. Путешествие начнется с ароматного кофе «по-батумски» на смотровой площадке, расположенной на высоте около 300 метров над уровнем моря. Во время экскурсии вы посетите:
- церковь Святой Троицы (Самеба) XIX века;
- исторический чайный дом Лау Джон Джау XIX века;
руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация:.
руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация:.
• руины древнего византийского города-крепости Петра, основанного в VI веке. Поход к водопаду «Врата Рая» Главным событием тура станет прогулка по живописному горному ущелью. Пройдя около 300 метров по руслу реки, вы доберетесь до скрытого от массового туризма водопада «Врата Рая» — одного из самых красивых природных уголков Аджарии. По пути можно освежиться в кристально чистой природной купели, которую местные жители называют «Ванной молодости». Обед на берегу горной реки После прогулки вас ждет отдых в уютной усадьбе XIX века, расположенной на берегу горной реки. Здесь подают свежую форель, запеченную в ореховом соусе, которую вы сможете самостоятельно поймать, а также домашний сыр, свежие овощи, теплый хлеб и домашнее вино. Важная информация:
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет.
- Во время похода глубина горной реки будет варьироваться от 30 до 150 см. Важно иметь обувь для купания, чтобы аккуратно идти по камням в воде и не бояться холодной воды (15-19 градусов).
каждый день в 09.30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Троицы (Самёба) XIX века
- Чайный домик Лау Джон Джау XIX века
- Древне-византийский город - крепость Гареджи (Петра) VI века
- Водопад Врата рая
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты
- Кофе и питьевая вода
- Обед в ресторане
Что не входит в цену
- Если вместо форели вы захотите лосось или осетра, необходимо будет доплатить
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09.30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет
- Во время похода глубина горной реки будет варьироваться от 30 до 150 см. Важно иметь обувь для купания, чтобы аккуратно идти по камням в воде и не бояться холодной воды (15-19 градусов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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