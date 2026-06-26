Есть в Грузии место, где облака плывут не над, а под вами — будто вы оказались высоко-высоко в небе.
Мы отправимся в Гомис Мта, чтобы увидеть воздушное море, насладиться пикником с видом на горы и проводить закат.
А ещё вы познакомитесь с культурой, историей и экологией региона и узнаете, в чём секрет так низко парящих облаков.
Мы отправимся в Гомис Мта, чтобы увидеть воздушное море, насладиться пикником с видом на горы и проводить закат.
А ещё вы познакомитесь с культурой, историей и экологией региона и узнаете, в чём секрет так низко парящих облаков.
Описание экскурсии
- Вы подниметесь в высокогорное село Гомис Мта, окружённое хвойными лесами и альпийскими лугами
- Полюбуетесь панорамами Черноморского побережья, а в ясную погоду увидите, как облака стелятся под ногами
- Насладитесь пикником (шашлык и овощи) с видом на горы
- Встретите закат — увидите, как горизонт окрасится в розовое, а облака под вами
загорятся золотом
Вы узнаете:
- про экологию, флору и климат региона
- про значение селения для Аджарии
- про традиционный горный образ жизни: выпас скота, сбор трав, производство мёда и сыра
Примерный тайминг
12:00 — выезд
14:00–16:00 — Гомис Мта
16:00–20:00 — прогулка и пикник
20:30 — закат
21:30 — выезд
23:30 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Дорога из Батуми до Гомис Мта ~ 2 ч в одну сторону
- Пикник оплачивается дополнительно — 35 лари ($13)
- Специальная физическая подготовка не требуется: в горы поднимемся на минивэне, а гулять будем по ровным тропам
- На маршруте возможны перебои со связью
- В случае непогоды экскурсия может быть перенесена или отменена
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шерифа Химшиашвили
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 649 туристов
Опытный гид, стаж с 2017 года. Каждый день выезжаю по в Гомисмту, Горную Аджарию, Мартвильский каньон. Провожу туры в Боржоми и Сванетию — как групповые, так и индивидуальные. Работаю с командой таких же увлечённых гидов.
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