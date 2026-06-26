Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Есть в Грузии место, где облака плывут не над, а под вами — будто вы оказались высоко-высоко в небе.



Мы отправимся в Гомис Мта, чтобы увидеть воздушное море, насладиться пикником с видом на горы и проводить закат.



А ещё вы познакомитесь с культурой, историей и экологией региона и узнаете, в чём секрет так низко парящих облаков.