Отправимся из Батуми в Мачахельское ущелье. Дорога займёт час или чуть больше. По пути вы полюбуетесь его видами и послушаете мои рассказы о винной культуре в Грузии. Сделаем остановки в красивых местах: у слияния двух рек, водопада Костанети и на смотровой площадке. После чего доедем до двора, где местный житель делает первоклассное вино. Там вы:
🍽 После дегустации вин, при желании, заедем в местный ресторан на обед или ужин, где вы отведаете блюда национальной кухни.
Обед в ресторане оплачивается отдельно. Всё остальное входит в стоимость.