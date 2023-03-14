За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье

Продегустировать в мини-группе домашние вина в гостях у местного жителя-винодела

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Ответы на вопросы
Грузия — колыбель виноделия с 8-тысячелетней историей.

В горной Аджарии, куда мы отправимся в группе до 10 человек, старинные традиции передаются из поколения в поколение, а это залог качества и отменного вкуса вина.

Мы проедем через живописное ущелье и окажемся в доме винодела, где вы не только продегустируете разные сорта, но и насладитесь зажигательными национальными танцами.
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
За вином - в семейный погреб в Мачахельском ущелье
Ближайшие даты:
19
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В гости к виноделу

Отправимся из Батуми в Мачахельское ущелье. Дорога займёт час или чуть больше. По пути вы полюбуетесь его видами и послушаете мои рассказы о винной культуре в Грузии. Сделаем остановки в красивых местах: у слияния двух рек, водопада Костанети и на смотровой площадке. После чего доедем до двора, где местный житель делает первоклассное вино. Там вы:

  • Посетите виноградник и погреб
  • Продегустируете домашние вина и чачу
  • Почувствуете семейное гостеприимство
  • Поймёте, почему грузинское мышление и традиции исходят от вина
  • Вспомните, как вино связано с христианством
  • Узнаете о технологиях изготовления, о том, почему кувшинное вино является нематериальным наследием Юнеско
  • Откроете для себя аджарский фольклор — зажигательные национальные танцы
  • И много другое!

🍽 После дегустации вин, при желании, заедем в местный ресторан на обед или ужин, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Организационные детали

Обед в ресторане оплачивается отдельно. Всё остальное входит в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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