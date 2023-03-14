Грузия — колыбель виноделия с 8-тысячелетней историей. В горной Аджарии, куда мы отправимся в группе до 10 человек, старинные традиции передаются из поколения в поколение, а это залог качества и отменного вкуса вина. Мы проедем через живописное ущелье и окажемся в доме винодела, где вы не только продегустируете разные сорта, но и насладитесь зажигательными национальными танцами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В гости к виноделу

Отправимся из Батуми в Мачахельское ущелье. Дорога займёт час или чуть больше. По пути вы полюбуетесь его видами и послушаете мои рассказы о винной культуре в Грузии. Сделаем остановки в красивых местах: у слияния двух рек, водопада Костанети и на смотровой площадке. После чего доедем до двора, где местный житель делает первоклассное вино. Там вы:

Посетите виноградник и погреб

Продегустируете домашние вина и чачу

Почувствуете семейное гостеприимство

Поймёте, почему грузинское мышление и традиции исходят от вина

Вспомните, как вино связано с христианством

Узнаете о технологиях изготовления, о том, почему кувшинное вино является нематериальным наследием Юнеско

Откроете для себя аджарский фольклор — зажигательные национальные танцы

И много другое!

🍽 После дегустации вин, при желании, заедем в местный ресторан на обед или ужин, где вы отведаете блюда национальной кухни.

Организационные детали

Обед в ресторане оплачивается отдельно. Всё остальное входит в стоимость.