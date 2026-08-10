Это путешествие подарит возможность увидеть знаменитое море облаков, посетить древний монастырь, освежиться в горной реке и подняться к вершинам с захватывающими дух панорамами. Главным событием дня станет пикник на высоте более 2000 метров: пока солнце медленно опускается за горы, вы попробуете блюда грузинской кухни, домашнее вино и другие традиционные угощения.

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Описание экскурсии

Древний монастырь Шемокмеди (1 ч)

Вы познакомитесь с памятником грузинской средневековой архитектуры, почувствуете особую атмосферу этого места и полюбуетесь панорамой окрестных гор и долин.

Купание в горной реке (1 ч)

По дороге сделаем остановку у реки, где можно искупаться, немного отдохнуть и насладиться природой.

Подъём по горному серпантину (1 ч)

Извилистая дорога проходит через густые леса и альпийские луга, а с каждым километром виды становятся всё масштабнее. Если повезёт с погодой, вы увидите, как автомобиль постепенно поднимается выше облаков.

Пикник в горах (1 ч)

На одной из живописных полян вас будет ждать настоящее грузинское застолье. В меню:

шашлык, приготовленный на мангале

традиционные сыры и закуски

свежие овощи, зелень и хлеб

домашнее грузинское вино

чача

чай и грузинские лимонады

Закат над морем облаков (1 ч)

В лучах заходящего солнца облака окрасятся в золотые, розовые и оранжевые оттенки. Это один из тех моментов, который хочется просто прожить — без спешки и суеты.

Организационные детали