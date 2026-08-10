Это путешествие подарит возможность увидеть знаменитое море облаков, посетить древний монастырь, освежиться в горной реке и подняться к вершинам с захватывающими дух панорамами.
Главным событием дня станет пикник на высоте более 2000 метров: пока солнце медленно опускается за горы, вы попробуете блюда грузинской кухни, домашнее вино и другие традиционные угощения.
Главным событием дня станет пикник на высоте более 2000 метров: пока солнце медленно опускается за горы, вы попробуете блюда грузинской кухни, домашнее вино и другие традиционные угощения.
Описание экскурсии
Древний монастырь Шемокмеди (1 ч)
Вы познакомитесь с памятником грузинской средневековой архитектуры, почувствуете особую атмосферу этого места и полюбуетесь панорамой окрестных гор и долин.
Купание в горной реке (1 ч)
По дороге сделаем остановку у реки, где можно искупаться, немного отдохнуть и насладиться природой.
Подъём по горному серпантину (1 ч)
Извилистая дорога проходит через густые леса и альпийские луга, а с каждым километром виды становятся всё масштабнее. Если повезёт с погодой, вы увидите, как автомобиль постепенно поднимается выше облаков.
Пикник в горах (1 ч)
На одной из живописных полян вас будет ждать настоящее грузинское застолье. В меню:
- шашлык, приготовленный на мангале
- традиционные сыры и закуски
- свежие овощи, зелень и хлеб
- домашнее грузинское вино
- чача
- чай и грузинские лимонады
Закат над морем облаков (1 ч)
В лучах заходящего солнца облака окрасятся в золотые, розовые и оранжевые оттенки. Это один из тех моментов, который хочется просто прожить — без спешки и суеты.
Организационные детали
- Дорога из Батуми в Гомис Мта и обратно займёт около 4,5 ч
- При неблагоприятных погодных условиях поездка может быть отменена
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома юстиции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Мы отличная команда организаторов с креативным мышлением. Проводим экскурсии по всей стране и на праздники делаем тематические поездки. Всегда внимательно относимся к деталям. Расскажем путешественникам много исторических и интересных фактов, покажем необычные места.
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