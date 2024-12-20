Парк 6 Мая – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк 6 Мая» в Батуми, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Батуми
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Батуми
Погулять по расслабленному курортному городу и увидеть его главные места с профессиональным гидом
Начало: У парка 6 мая
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
70 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Пешая
скидка
20%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Батуми
Посетить главные места приморского города и узнать о них нескучные факты
Начало: На площади Европы
Завтра в 09:00
20 дек в 09:30
5040 за всё до 10 чел.
О Батуми с любовью
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
О Батуми с любовью
Погулять по центру города и узнать о нём интересные факты в душевной компании
Начало: У парка 6 мая
Завтра в 13:00
21 дек в 10:00
60 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Парк 6 Мая»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Батуми
  2. Знакомьтесь, Батуми
  3. О Батуми с любовью
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Набережная
  8. Пещера Прометея
  9. Колоннада
  10. Водопад и мост Махунцети
Сколько стоит экскурсия по Батуми в декабре 2024
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