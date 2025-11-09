От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор
Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Я встречу вас и познакомлю с Батуми, но на черноморском побережье мы не задержимся.
Нас ждут склоны Кавказа, впечатляющие грандиозными ландшафтами и уникальными архитектурными шедеврами.
На пару дней мы остановимся в Сванетии
— одном из красивейших уголков Грузии, где у каждого дома возведены башни-крепости.
Вы буквально будете жить в окружении истории, любоваться горами со снежными шапками и альпийскими лугами и узнаете биографию местного героя — альпиниста Михаила Хергиани, о котором пел Владимир Высоцкий.
Также увидите изысканный княжеский дворец Дадиани, величественный храм Баграта и бирюзовые жемчужины — реки Ингури и Абаша.
Питание. Входят завтраки, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. 0+
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Прогулка по Батуми
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня познакомимся с Батуми: погуляем по бульвару и осмотрим главные достопримечательности курорта.
2 день
Дворец Дадиани
Направимся в посёлок Местиа — живописный центр Сванетии, окружённый хребтом Большого Кавказа. По пути заедем в дворец Дадиани, который на протяжении многих веков был главной резиденцией правителей княжества Мегрелия. Сегодня и завтра будем ночевать в Местиа.
3 день
Достопримечательности Сванетии
Сегодня посетим 2 музея. Первый — это родовой дом советского альпиниста Михаила Хергиани, которому посвящали песни Владимир Высоцкий и Юрий Визбор. Второй — этнографический музей Ратиани, где собраны фотографии, предметы и артефакты, связанные с бытом, культурой, народными ремёслами Сванетии. Также съездим в общину Ушгули и по канатной дороге поднимемся к курорту Хацвали.
4 день
Ингурская ГЭС
Переместимся в Зугдиди, где сегодня останемся ночевать. По дороге сделаем остановку у ГЭС на впечатляюще красивой реке Ингури. По прибытии — свободное время.
5 день
Природные богатства, древний храм
Отправимся в обратный путь в Батуми, осматривая достопримечательности по дороге. Это впечатляющий изумрудными водами и грандиозными скалами Мартвильский каньон над рекой Абаша и пещера Кумистави, с которой связан миф о Прометее. Также заедем в Кутаиси, чтобы полюбоваться величественным храмом Баграта.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
5 завтраков, питьевая вода
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Батуми и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Входные билеты на все локации - $100 за человека
Стоимость тура указана за человека при группе из 2-х участников
Стоимость тура для другого количества человек:
3 участника - $800 за человека
4 участника - $780 за человека
6 участников - $738 за человека
9-16 участников - $680 за человека
17-45 участников - $580 за человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Батуми, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ден — ваша команда гидов в Батуми
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.