читать дальше — одном из красивейших уголков Грузии, где у каждого дома возведены башни-крепости.



Вы буквально будете жить в окружении истории, любоваться горами со снежными шапками и альпийскими лугами и узнаете биографию местного героя — альпиниста Михаила Хергиани, о котором пел Владимир Высоцкий.



Также увидите изысканный княжеский дворец Дадиани, величественный храм Баграта и бирюзовые жемчужины — реки Ингури и Абаша.

Я встречу вас и познакомлю с Батуми, но на черноморском побережье мы не задержимся.Нас ждут склоны Кавказа, впечатляющие грандиозными ландшафтами и уникальными архитектурными шедеврами.На пару дней мы остановимся в Сванетии