От Чёрного моря к склонам Кавказа: индивидуальный тур из Батуми на встречу с достоянием гор

Пожить среди сванских башен, полюбоваться бирюзой рек и узнать об альпинисте из песни Высоцкого
Я встречу вас и познакомлю с Батуми, но на черноморском побережье мы не задержимся.

Нас ждут склоны Кавказа, впечатляющие грандиозными ландшафтами и уникальными архитектурными шедеврами.

На пару дней мы остановимся в Сванетии
— одном из красивейших уголков Грузии, где у каждого дома возведены башни-крепости.

Вы буквально будете жить в окружении истории, любоваться горами со снежными шапками и альпийскими лугами и узнаете биографию местного героя — альпиниста Михаила Хергиани, о котором пел Владимир Высоцкий.

Также увидите изысканный княжеский дворец Дадиани, величественный храм Баграта и бирюзовые жемчужины — реки Ингури и Абаша.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек8
дек15
дек22
дек29
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

-

Питание. Входят завтраки, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Возраст участников. 0+

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Батуми

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Сегодня познакомимся с Батуми: погуляем по бульвару и осмотрим главные достопримечательности курорта.

2 день

Дворец Дадиани

Направимся в посёлок Местиа — живописный центр Сванетии, окружённый хребтом Большого Кавказа. По пути заедем в дворец Дадиани, который на протяжении многих веков был главной резиденцией правителей княжества Мегрелия. Сегодня и завтра будем ночевать в Местиа.

3 день

Достопримечательности Сванетии

Сегодня посетим 2 музея. Первый — это родовой дом советского альпиниста Михаила Хергиани, которому посвящали песни Владимир Высоцкий и Юрий Визбор. Второй — этнографический музей Ратиани, где собраны фотографии, предметы и артефакты, связанные с бытом, культурой, народными ремёслами Сванетии. Также съездим в общину Ушгули и по канатной дороге поднимемся к курорту Хацвали.

4 день

Ингурская ГЭС

Переместимся в Зугдиди, где сегодня останемся ночевать. По дороге сделаем остановку у ГЭС на впечатляюще красивой реке Ингури. По прибытии — свободное время.

5 день

Природные богатства, древний храм

Отправимся в обратный путь в Батуми, осматривая достопримечательности по дороге. Это впечатляющий изумрудными водами и грандиозными скалами Мартвильский каньон над рекой Абаша и пещера Кумистави, с которой связан миф о Прометее. Также заедем в Кутаиси, чтобы полюбоваться величественным храмом Баграта.

6 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2 участника$880
3 участника$800
4 участника$780
6 участников$738
9-16 участников$680
17-45 участников$580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 5 завтраков, питьевая вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Батуми и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на все локации - $100 за человека
Место начала и завершения?
Аэропорт Батуми, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Батуми
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
