Посетите сказочную Аджарию, отправьтесь на море, попробуйте приготовить хинкали и изучите живописные красоты ботанического сада, сделав запоминающиеся фотографии!
Описание тура
Отпуск вашей мечты в Грузии
Долгожданный отпуск уже на горизонте! Представьте себе: море, вкусная еда, бокал изысканного вина и множество новых впечатлений. Все это ждет вас в нашем уникальном туре по сказочной Грузии, в курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря.
Что входит в программу тура?
Вас ожидает 8 дней счастья в Батуми, включающие 4 увлекательные экскурсии. Погрузитесь в атмосферу умиротворения, любви и гостеприимства. Мы покажем вам город таким, каким знаем и любим его сами!
Программа тура
- Комфортные отели в Батуми и на побережье 4*
- Экскурсии по Батуми, горной Аджарии, ботаническому саду и крепости Петра
- Поездка на лучшую обзорную площадку
- Обед в горах с аджарскими блюдами и выступлениями национальных коллективов
- Отдых на уникальном пляже с черным магнитным песком
- Обед в форелевом хозяйстве
- Посещение водопадов: Махунцети, Мирвети, Каримана
- Два средневековых арочных моста
- Свободный день в Батуми для купания, прогулок и шопинга
- Захватывающие батумские закаты
- Профессиональное экскурсионное сопровождение
- Комфортный и безопасный транспорт
- Посещение Батумского рыбного рынка
Ваш комфорт и безопасность
Тур подходит для любого туриста и представляет собой идеальное сочетание отдыха на море и увлекательных экскурсий. Мы гарантируем проведение тура в группах от 2 человек, поэтому выбирайте удобную для вас дату и смело бронируйте!
Трансфер из Кутаиси
Если вы прилетаете в Кутаиси, мы с радостью организуем трансфер в Батуми, чтобы вы легко присоединились к туру.
Заключение
В этом туре вы будете купаться в море, выезжать на радиальные экскурсии, знакомиться с Грузией, встречать закаты, наслаждаться вином и интересными историями от профессиональных гидов. Путешествуйте с комфортом, радуйтесь компании и получайте незабываемые впечатления!
с мая по октябрь каждую субботу
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Батуми
- Магнитный пляж Уреки
- Водопады Мирвети и Махунцети, Каримана
- Ботанический сад Батуми
- Крепость Петра
- Мост времен царицы Тамары
Что включено
- Проживание в отелях 4* с завтраками
- Трансфер аэропорт Батуми-отель-аэропорт Батуми
- Обзорная экскурсия по Батуми
- Экскурсионная поездка в горную Аджарию
- Экскурсионная поездка ботанический сад, крепость Петра
- Отдых на пляже с магнитным песком
- Питьевая вода во время экскурсий и трансферов для каждого участника тура
Что не входит в цену
- Авиа билеты в Батуми
- Личные расходы
- Страховка (Обязательно!)
- Питание, не указанное в программе
- "пакет /"Комфорт/": входные билеты
- Мастер классы
- Дегустации-150 евро с человека ", "доплата за одноместное размещение - 240$"
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура
- Контакты: +995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, Viber, Telegram или WhatsApp
- До встречи в Батуми