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Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком

Экскурсии в Батуми: пещера Прометея, водопады Мирвети и другие природные красоты
Наша уникальная программа не даст заскучать дорогим гостям Батуми! Вы сможете познакомиться с историей и культурой города, проникнуться бытом местных жителей, и, конечно же, провести время в чудесной компании.

Посетите сказочную Аджарию, отправьтесь на море, попробуйте приготовить хинкали и изучите живописные красоты ботанического сада, сделав запоминающиеся фотографии!
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Экскурсии в Батуми+отдых на пляже с магнитным песком
Ближайшие даты:
6
авг13
авг20
авг27
авг3
сен10
сен17
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Отпуск вашей мечты в Грузии

Долгожданный отпуск уже на горизонте! Представьте себе: море, вкусная еда, бокал изысканного вина и множество новых впечатлений. Все это ждет вас в нашем уникальном туре по сказочной Грузии, в курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря.

Что входит в программу тура?

Вас ожидает 8 дней счастья в Батуми, включающие 4 увлекательные экскурсии. Погрузитесь в атмосферу умиротворения, любви и гостеприимства. Мы покажем вам город таким, каким знаем и любим его сами!

Программа тура

  • Комфортные отели в Батуми и на побережье 4*
  • Экскурсии по Батуми, горной Аджарии, ботаническому саду и крепости Петра
  • Поездка на лучшую обзорную площадку
  • Обед в горах с аджарскими блюдами и выступлениями национальных коллективов
  • Отдых на уникальном пляже с черным магнитным песком
  • Обед в форелевом хозяйстве
  • Посещение водопадов: Махунцети, Мирвети, Каримана
  • Два средневековых арочных моста
  • Свободный день в Батуми для купания, прогулок и шопинга
  • Захватывающие батумские закаты
  • Профессиональное экскурсионное сопровождение
  • Комфортный и безопасный транспорт
  • Посещение Батумского рыбного рынка

Ваш комфорт и безопасность

Тур подходит для любого туриста и представляет собой идеальное сочетание отдыха на море и увлекательных экскурсий. Мы гарантируем проведение тура в группах от 2 человек, поэтому выбирайте удобную для вас дату и смело бронируйте!

Трансфер из Кутаиси

Если вы прилетаете в Кутаиси, мы с радостью организуем трансфер в Батуми, чтобы вы легко присоединились к туру.

Заключение

В этом туре вы будете купаться в море, выезжать на радиальные экскурсии, знакомиться с Грузией, встречать закаты, наслаждаться вином и интересными историями от профессиональных гидов. Путешествуйте с комфортом, радуйтесь компании и получайте незабываемые впечатления!

с мая по октябрь каждую субботу

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Батуми
  • Магнитный пляж Уреки
  • Водопады Мирвети и Махунцети, Каримана
  • Ботанический сад Батуми
  • Крепость Петра
  • Мост времен царицы Тамары
Что включено
  • Проживание в отелях 4* с завтраками
  • Трансфер аэропорт Батуми-отель-аэропорт Батуми
  • Обзорная экскурсия по Батуми
  • Экскурсионная поездка в горную Аджарию
  • Экскурсионная поездка ботанический сад, крепость Петра
  • Отдых на пляже с магнитным песком
  • Питьевая вода во время экскурсий и трансферов для каждого участника тура
Что не входит в цену
  • Авиа билеты в Батуми
  • Личные расходы
  • Страховка (Обязательно!)
  • Питание, не указанное в программе
  • "пакет /"Комфорт/": входные билеты
  • Мастер классы
  • Дегустации-150 евро с человека ", "доплата за одноместное размещение - 240$"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт БАТУМИ/Ж.Д. вокзал Батуми
Завершение: 33 Nikoloz Baratashvili Street, Batumi, Грузия
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по октябрь каждую субботу
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Добрый день, благодарим за бронирование нашего тура
  • Контакты: +995557605394, обязательно свяжитесь с нами по телефону, Viber, Telegram или WhatsApp
  • До встречи в Батуми
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Батуми

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