Наша уникальная программа не даст заскучать дорогим гостям Батуми! Вы сможете познакомиться с историей и культурой города, проникнуться бытом местных жителей, и, конечно же, провести время в чудесной компании. Посетите сказочную Аджарию, отправьтесь на море, попробуйте приготовить хинкали и изучите живописные красоты ботанического сада, сделав запоминающиеся фотографии!

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Описание тура

Отпуск вашей мечты в Грузии

Долгожданный отпуск уже на горизонте! Представьте себе: море, вкусная еда, бокал изысканного вина и множество новых впечатлений. Все это ждет вас в нашем уникальном туре по сказочной Грузии, в курортном городе Батуми, расположенном на берегу Черного моря.

Что входит в программу тура?

Вас ожидает 8 дней счастья в Батуми, включающие 4 увлекательные экскурсии. Погрузитесь в атмосферу умиротворения, любви и гостеприимства. Мы покажем вам город таким, каким знаем и любим его сами!

Программа тура

Комфортные отели в Батуми и на побережье 4*

Экскурсии по Батуми, горной Аджарии, ботаническому саду и крепости Петра

Поездка на лучшую обзорную площадку

Обед в горах с аджарскими блюдами и выступлениями национальных коллективов

Отдых на уникальном пляже с черным магнитным песком

Обед в форелевом хозяйстве

Посещение водопадов: Махунцети, Мирвети, Каримана

Два средневековых арочных моста

Свободный день в Батуми для купания, прогулок и шопинга

Захватывающие батумские закаты

Профессиональное экскурсионное сопровождение

Комфортный и безопасный транспорт

Посещение Батумского рыбного рынка

Ваш комфорт и безопасность

Тур подходит для любого туриста и представляет собой идеальное сочетание отдыха на море и увлекательных экскурсий. Мы гарантируем проведение тура в группах от 2 человек, поэтому выбирайте удобную для вас дату и смело бронируйте!

Трансфер из Кутаиси

Если вы прилетаете в Кутаиси, мы с радостью организуем трансфер в Батуми, чтобы вы легко присоединились к туру.

Заключение

В этом туре вы будете купаться в море, выезжать на радиальные экскурсии, знакомиться с Грузией, встречать закаты, наслаждаться вином и интересными историями от профессиональных гидов. Путешествуйте с комфортом, радуйтесь компании и получайте незабываемые впечатления!