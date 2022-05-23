Жемчужины западной Грузии

Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии

Мы отправимся в путешествие по красивейшим местам западной Грузии.

Вы увидите прекрасный дворец мегрельских князей Дадиани, ботанический сад города Зугдиди, побываете на чайной фабрике и попробуете настоящий грузинский чай, а завершением дня будет отдых и купание на пляже с магнитным песком.
Жемчужины западной Грузии
Жемчужины западной Грузии
Жемчужины западной Грузии
Жемчужины западной Грузии
Жемчужины западной Грузии
Жемчужины западной Грузии

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор в Поти
  • Дворец Дадиани
  • Ботанический сад Зугдиди
  • Чайная фабрика
  • Маяк
  • Пляж с магнитным песком

Дворец Дадиани

Утром мы отправимся в город Зугдиди, известный среди туристов великолепным дворцом княжеской семьи Дадиани.
Дворец Дадиани — историческая изюминка города, резиденция древнего рода мегрельских князей, родственников Наполеона. Архитектура величественного дворца напоминает замки Средневековой Европы.
В дворце Дадиани открыт музей. В экспозиции собрано более 40 тыс. экспонатов, среди которых предметы мебели Наполеона, икона грузинской царицы Тамары, древние памятки из Константинополя, оружие Средневековой Европы и другие.
Вокруг дворца создан ботанический сад невероятной красоты. Сегодня возраст некоторых деревьев превышает 200 лет, многие из них абсолютно уникальны.
Мы с вами посетим и дворец и вдоволь погуляем в ботаническом саду, а потом отправимся на обед, пробовать мегрельские блюда. Обед с вином включен в стоимость тура

Чайные плантации

Во второй половине дня мы отправимся в обратный путь, но разве можно побывать в западной Грузии и не посмотреть как выращивают чай, не попробовать этот прекрасный напиток да с аджарской пахлавой. Однозначно едем на чайную фабрику, где узнаем секреты изготовления черного и зеленого чая, поговорим о чае, попробуем чай и даже сможем приобрести.

Уникальный собор и старинный маяк

После мы отправимся в древний портовый город Поти, где во всей красе пред нами предстанет величественный кафедральный собор Андрея Первозванного — уникальный в своем роде на всей территории Грузии. Cобор окружен красивым парком. Эстетическое удовольствие от города Поти можно получить именно здесь!
В Поти мы увидим маяк, построенный в далеком 1862 году. На первом этаже сооружения разместился небольшой, но при этом очень интересный музей истории грузинских мореплавателей, в котором имеется большое количество удивительных предметов и артефактов, связанных с мореплаванием. Среди прочего, в музейной коллекции представлены картины, модели судов, карты мира.
Путь на верх Потийского маяка лежит по круговой поднимающейся вверх лестнице, с 38 метровой высоты открывается удивительный вид на весь город и море.
Закат мы поедем встречать на пляж с магнитным черным песком, здесь вас ждет комфортное купание и наслаждение красивейшим природным явлением под бокальчик грузинского вина.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Возьмите с собой: купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат, коврик для пляжа.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • трансфер,
  • вода для каждого участника тура,
  • обед с вином,
  • дегустация чая с пахлавой.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты (дворец Дадиани — 5 лари, ботанический сад — 5 лари, Потийский маяк — 5 лари, для детей предусмотрены скидки),
  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Вода для каждого участника тура
  • Обед с вином
  • Дегустация чая с пахлавой
Что не входит
  • Входные билеты (дворец Дадиани — 5 лари, ботанический сад — 5 лари, Потийский маяк — 5 лари, для детей предусмотрены скидки)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
  • Возьмите с собой: купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат, коврик для пляжа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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