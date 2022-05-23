Дворец Дадиани

Утром мы отправимся в город Зугдиди, известный среди туристов великолепным дворцом княжеской семьи Дадиани.

Дворец Дадиани — историческая изюминка города, резиденция древнего рода мегрельских князей, родственников Наполеона. Архитектура величественного дворца напоминает замки Средневековой Европы.

В дворце Дадиани открыт музей. В экспозиции собрано более 40 тыс. экспонатов, среди которых предметы мебели Наполеона, икона грузинской царицы Тамары, древние памятки из Константинополя, оружие Средневековой Европы и другие.

Вокруг дворца создан ботанический сад невероятной красоты. Сегодня возраст некоторых деревьев превышает 200 лет, многие из них абсолютно уникальны.

Мы с вами посетим и дворец и вдоволь погуляем в ботаническом саду, а потом отправимся на обед, пробовать мегрельские блюда. Обед с вином включен в стоимость тура

Чайные плантации

Во второй половине дня мы отправимся в обратный путь, но разве можно побывать в западной Грузии и не посмотреть как выращивают чай, не попробовать этот прекрасный напиток да с аджарской пахлавой. Однозначно едем на чайную фабрику, где узнаем секреты изготовления черного и зеленого чая, поговорим о чае, попробуем чай и даже сможем приобрести.

Уникальный собор и старинный маяк

После мы отправимся в древний портовый город Поти, где во всей красе пред нами предстанет величественный кафедральный собор Андрея Первозванного — уникальный в своем роде на всей территории Грузии. Cобор окружен красивым парком. Эстетическое удовольствие от города Поти можно получить именно здесь!

В Поти мы увидим маяк, построенный в далеком 1862 году. На первом этаже сооружения разместился небольшой, но при этом очень интересный музей истории грузинских мореплавателей, в котором имеется большое количество удивительных предметов и артефактов, связанных с мореплаванием. Среди прочего, в музейной коллекции представлены картины, модели судов, карты мира.

Путь на верх Потийского маяка лежит по круговой поднимающейся вверх лестнице, с 38 метровой высоты открывается удивительный вид на весь город и море.

Закат мы поедем встречать на пляж с магнитным черным песком, здесь вас ждет комфортное купание и наслаждение красивейшим природным явлением под бокальчик грузинского вина.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.

Возьмите с собой: купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат, коврик для пляжа.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер,

вода для каждого участника тура,

обед с вином,

дегустация чая с пахлавой.

Туристы оплачивают самостоятельно: