Дворец Дадиани
Утром мы отправимся в город Зугдиди, известный среди туристов великолепным дворцом княжеской семьи Дадиани.
Дворец Дадиани — историческая изюминка города, резиденция древнего рода мегрельских князей, родственников Наполеона. Архитектура величественного дворца напоминает замки Средневековой Европы.
В дворце Дадиани открыт музей. В экспозиции собрано более 40 тыс. экспонатов, среди которых предметы мебели Наполеона, икона грузинской царицы Тамары, древние памятки из Константинополя, оружие Средневековой Европы и другие.
Вокруг дворца создан ботанический сад невероятной красоты. Сегодня возраст некоторых деревьев превышает 200 лет, многие из них абсолютно уникальны.
Мы с вами посетим и дворец и вдоволь погуляем в ботаническом саду, а потом отправимся на обед, пробовать мегрельские блюда. Обед с вином включен в стоимость тура
Чайные плантации
Во второй половине дня мы отправимся в обратный путь, но разве можно побывать в западной Грузии и не посмотреть как выращивают чай, не попробовать этот прекрасный напиток да с аджарской пахлавой. Однозначно едем на чайную фабрику, где узнаем секреты изготовления черного и зеленого чая, поговорим о чае, попробуем чай и даже сможем приобрести.
Уникальный собор и старинный маяк
После мы отправимся в древний портовый город Поти, где во всей красе пред нами предстанет величественный кафедральный собор Андрея Первозванного — уникальный в своем роде на всей территории Грузии. Cобор окружен красивым парком. Эстетическое удовольствие от города Поти можно получить именно здесь!
В Поти мы увидим маяк, построенный в далеком 1862 году. На первом этаже сооружения разместился небольшой, но при этом очень интересный музей истории грузинских мореплавателей, в котором имеется большое количество удивительных предметов и артефактов, связанных с мореплаванием. Среди прочего, в музейной коллекции представлены картины, модели судов, карты мира.
Путь на верх Потийского маяка лежит по круговой поднимающейся вверх лестнице, с 38 метровой высоты открывается удивительный вид на весь город и море.
Закат мы поедем встречать на пляж с магнитным черным песком, здесь вас ждет комфортное купание и наслаждение красивейшим природным явлением под бокальчик грузинского вина.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Возьмите с собой: купальник, полотенце, головной убор, солнцезащитные очки, фотоаппарат, коврик для пляжа.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- трансфер,
- вода для каждого участника тура,
- обед с вином,
- дегустация чая с пахлавой.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты (дворец Дадиани — 5 лари, ботанический сад — 5 лари, Потийский маяк — 5 лари, для детей предусмотрены скидки),
- личные расходы.