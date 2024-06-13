В этой индивидуальной экскурсии вы посетите два города-призрака - Чиатуру и Цхалтубо.Цхалтубо был процветающим курортом с уникальной архитектурой, а Чиатура славилась промышленной добычей марганца и сетью канатных дорог. Сейчас эти

города поглощены природой и напоминают о былой славе. Вы увидите санатории, бани, станции канатных дорог, монастыри и другие интересные объекты. Это путешествие подойдёт тем, кто интересуется советской архитектурой и антуражными локациями. Не упустите шанс прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу этих мест

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-2 человека или €50 за человека, если вас больше

от €100 за 1-2 человека или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Цхалтубо: лабиринтами забытого величия советской архитектуры

История города уходит в Средние века. Уже древние летописцы отмечали его важность — ведь на местных источниках лечили воинов царицы Тамары. Мы коснёмся легенд и истории этого периода, а также расцвета в эпоху Советского Союза и упадка в 90-е.

Особое внимание уделим архитектуре Цхалтубо, которая существенно отличается от типичных советских строений. Здесь присутствует стиль классической греческой архитектуры и элементы арт деко.

Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий.

Вы увидите:

санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort

бани № 6 и № 8

санаторий «Металлург»

Чиатура: скальные святыни, канатные дороги и индустриальное эхо

Этот город — противоположность советской роскоши и релакса. Вы познакомитесь с историей Чиатуры, начиная с зарождения промышленной добычи марганца в регионе. Я расскажу, почему ему предвещали радужное будущее и что пошло не так. Вы узнаете о знаменитой сети канаток, соединявших посёлок с горными шахтами. И переместитесь в настоящее, путешествуя по современным подвесным дорогам.

Застывшие кабинки, взорванные горы, заброшенная техника и природа, которая старается всё вернуть назад. Понаблюдать за этой борьбой и пофилософствовать можно с верхнего яруса монастыря, высеченного в скале неподалёку.

Вы увидите:

станции советских канатных дорог, построенные в 60-е годы

Дворец пионеров на горе с великолепным видом на город

стадион Чиатура, впечатляющая архитектура старого спорткомплекса

заброшенное депо поездов

средневековый монастырь Мгвимеви

столп Кацхи, церковь на вершине горного монолита, построенная между 6 и 8 веками

Кому подойдёт экскурсия

Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций

Организационные детали