Цхалтубо был процветающим курортом с уникальной архитектурой, а Чиатура славилась промышленной добычей марганца и сетью канатных дорог. Сейчас эти
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Погружение в историю двух уникальных городов
- 🏛️ Уникальная советская архитектура
- 🚡 Заброшенные канатные дороги
- 📸 Идеальные локации для фото
- 🏞️ Природные красоты и исторические объекты
Что можно увидеть
- Санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort
- Бани № 6 и № 8
- Санаторий «Металлург»
- Станции советских канатных дорог
- Дворец пионеров
- Стадион Чиатура
- Заброшенное депо поездов
- Монастырь Мгвимеви
- Столп Кацхи
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Цхалтубо: лабиринтами забытого величия советской архитектуры
История города уходит в Средние века. Уже древние летописцы отмечали его важность — ведь на местных источниках лечили воинов царицы Тамары. Мы коснёмся легенд и истории этого периода, а также расцвета в эпоху Советского Союза и упадка в 90-е.
Особое внимание уделим архитектуре Цхалтубо, которая существенно отличается от типичных советских строений. Здесь присутствует стиль классической греческой архитектуры и элементы арт деко.
Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий.
Вы увидите:
- санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort
- бани № 6 и № 8
- санаторий «Металлург»
Чиатура: скальные святыни, канатные дороги и индустриальное эхо
Этот город — противоположность советской роскоши и релакса. Вы познакомитесь с историей Чиатуры, начиная с зарождения промышленной добычи марганца в регионе. Я расскажу, почему ему предвещали радужное будущее и что пошло не так. Вы узнаете о знаменитой сети канаток, соединявших посёлок с горными шахтами. И переместитесь в настоящее, путешествуя по современным подвесным дорогам.
Застывшие кабинки, взорванные горы, заброшенная техника и природа, которая старается всё вернуть назад. Понаблюдать за этой борьбой и пофилософствовать можно с верхнего яруса монастыря, высеченного в скале неподалёку.
Вы увидите:
- станции советских канатных дорог, построенные в 60-е годы
- Дворец пионеров на горе с великолепным видом на город
- стадион Чиатура, впечатляющая архитектура старого спорткомплекса
- заброшенное депо поездов
- средневековый монастырь Мгвимеви
- столп Кацхи, церковь на вершине горного монолита, построенная между 6 и 8 веками
Кому подойдёт экскурсия
Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций
Организационные детали
- На маршруте предусмотрен близкий осмотр только безопасных объектов, в заброшенные локации не заходим
- Дополнительные расходы: обед в кафе по пути
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону