Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо

Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
В этой индивидуальной экскурсии вы посетите два города-призрака - Чиатуру и Цхалтубо.

Цхалтубо был процветающим курортом с уникальной архитектурой, а Чиатура славилась промышленной добычей марганца и сетью канатных дорог. Сейчас эти
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города поглощены природой и напоминают о былой славе. Вы увидите санатории, бани, станции канатных дорог, монастыри и другие интересные объекты. Это путешествие подойдёт тем, кто интересуется советской архитектурой и антуражными локациями. Не упустите шанс прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу этих мест

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Погружение в историю двух уникальных городов
  2. 🏛️ Уникальная советская архитектура
  3. 🚡 Заброшенные канатные дороги
  4. 📸 Идеальные локации для фото
  5. 🏞️ Природные красоты и исторические объекты

Что можно увидеть

  • Санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort
  • Бани № 6 и № 8
  • Санаторий «Металлург»
  • Станции советских канатных дорог
  • Дворец пионеров
  • Стадион Чиатура
  • Заброшенное депо поездов
  • Монастырь Мгвимеви
  • Столп Кацхи
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Цхалтубо: лабиринтами забытого величия советской архитектуры

История города уходит в Средние века. Уже древние летописцы отмечали его важность — ведь на местных источниках лечили воинов царицы Тамары. Мы коснёмся легенд и истории этого периода, а также расцвета в эпоху Советского Союза и упадка в 90-е.

Особое внимание уделим архитектуре Цхалтубо, которая существенно отличается от типичных советских строений. Здесь присутствует стиль классической греческой архитектуры и элементы арт деко.

Здания частично поглощены природой, это популярное место для киносъёмок и фотоссесий.

Вы увидите:

  • санаторий Legends Tskaltubo Spa Resort
  • бани № 6 и № 8
  • санаторий «Металлург»

Чиатура: скальные святыни, канатные дороги и индустриальное эхо

Этот город — противоположность советской роскоши и релакса. Вы познакомитесь с историей Чиатуры, начиная с зарождения промышленной добычи марганца в регионе. Я расскажу, почему ему предвещали радужное будущее и что пошло не так. Вы узнаете о знаменитой сети канаток, соединявших посёлок с горными шахтами. И переместитесь в настоящее, путешествуя по современным подвесным дорогам.

Застывшие кабинки, взорванные горы, заброшенная техника и природа, которая старается всё вернуть назад. Понаблюдать за этой борьбой и пофилософствовать можно с верхнего яруса монастыря, высеченного в скале неподалёку.

Вы увидите:

  • станции советских канатных дорог, построенные в 60-е годы
  • Дворец пионеров на горе с великолепным видом на город
  • стадион Чиатура, впечатляющая архитектура старого спорткомплекса
  • заброшенное депо поездов
  • средневековый монастырь Мгвимеви
  • столп Кацхи, церковь на вершине горного монолита, построенная между 6 и 8 веками

Кому подойдёт экскурсия

Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций

Организационные детали

  • На маршруте предусмотрен близкий осмотр только безопасных объектов, в заброшенные локации не заходим
  • Дополнительные расходы: обед в кафе по пути
  • Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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