Aliksandr проводит ещё 1 экскурсию

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Объехать самые примечательные уголки первой столицы и устроить пикник с грузинским шашлыком

Aliksandr
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Aliksandr – ваш гид
Грузины знают, как утолить голод физический и голод духовный.

У кого, как не у нас, этому учиться? Однодневное путешествие со мной понравится каждому, кто хочет прикоснуться к грузинской истории и ощутить вкус необыкновенной местной кухни.

Горделивые монастыри Мцхеты, хребты гор и долины у подножия — виды грузинской природы пробудят в вас восхищение и аппетит, а я смогу вкусно накормить и научить правильно говорить тосты.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
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С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям

Что вас ожидает

Три святыни Мцхеты
Город Мцхета — место с особым статусом для каждого грузина, первая столица, с которой связана огромная часть истории страны. Я покажу расположенный на горе, над местом слияния рек Арагви и Куры, монастырь Джвари. Именно этим видом восхищался в своих стихах великий русский поэт Михаил Лермонтов. Затем вас ждет знакомство с храмом Светицховели. Долгое время он был главным кафедральным собором Грузии, а сегодня — один из уникальнейших архитектурных памятников старины. Завершим программу посещением ещё одного знакового монастыря — Самтавро. Я расскажу главное об особенностях убранства грузинских храмов, самых почитаемых святых и религиозных традициях.

Пикник в долине
После обстоятельного погружения в духовное прошлое Грузии я отвезу вас в дивное место — на живописную поляну с видом на горы, куда не попасть просто так. Здесь, на лоне природы, мы устроим пикник с шашлыком из свинины. Пока будет жариться мясо, вы сможете погулять по окрестностям или даже прокатиться на лошади. Я угощу вас вином, сыром, овощами и лимонадами, поделюсь секретами грузинской кухни и произнесу несколько знаменитых грузинских тостов. Это время, проведённое за беседой у подножия гор в тихом местечке недалеко от Мцхеты, останется ярким воспоминанием о Грузии.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят все расходы на организацию пикника.
  • Экскурсия сезонная. Если погода будет плохой, я гарантирую вместо пикника посещение ресторана в Тбилиси, о котором вам не расскажет ни один другой гид.
  • Катание на лошадях оговаривается заранее и оплачивается дополнительно.
  • Стоимость экскурсии указана за двоих. Если гостей больше, то доплата составляет 15 евро с человека. Максимальное количество — 4 человека.
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям
С шеф-поваром по Мцхете и окрестностям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Aliksandr
Aliksandr
Здравствуйте! Меня зовут Александр, мне 38 лет. 15 лет прожил в Америке, но по зову сердца вернулся на Родину. По образованию кулинар и юрист, работал в грузинской полиции. Очень люблю свою страну и готов делиться своей любовью с другими, знакомя с ее историей, обычаями и, конечно же, кухней! Я добрый, отзывчивый и веселый человек, и с удовольствием буду вашим гидом по солнечной Грузии.
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Aliksandr проводит ещё 1 экскурсию

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скидка10%
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Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.

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