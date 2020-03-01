Aliksandr проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Три святыни Мцхеты

Город Мцхета — место с особым статусом для каждого грузина, первая столица, с которой связана огромная часть истории страны. Я покажу расположенный на горе, над местом слияния рек Арагви и Куры, монастырь Джвари. Именно этим видом восхищался в своих стихах великий русский поэт Михаил Лермонтов. Затем вас ждет знакомство с храмом Светицховели. Долгое время он был главным кафедральным собором Грузии, а сегодня — один из уникальнейших архитектурных памятников старины. Завершим программу посещением ещё одного знакового монастыря — Самтавро. Я расскажу главное об особенностях убранства грузинских храмов, самых почитаемых святых и религиозных традициях.

Пикник в долине

После обстоятельного погружения в духовное прошлое Грузии я отвезу вас в дивное место — на живописную поляну с видом на горы, куда не попасть просто так. Здесь, на лоне природы, мы устроим пикник с шашлыком из свинины. Пока будет жариться мясо, вы сможете погулять по окрестностям или даже прокатиться на лошади. Я угощу вас вином, сыром, овощами и лимонадами, поделюсь секретами грузинской кухни и произнесу несколько знаменитых грузинских тостов. Это время, проведённое за беседой у подножия гор в тихом местечке недалеко от Мцхеты, останется ярким воспоминанием о Грузии.