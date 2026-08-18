Эта поездка посвящена древней истории Мцхеты и христианским святыням Грузии. Вы увидите руины крепости Бебрисцихе, посетите Светицховели и монастырь Самтавро, а по пути услышите предания о первых христианах, Святой Нине и реликвиях, с которыми связана духовная история страны.

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Описание экскурсии

Крепость Бебрисцихе

Начнём с древней крепости на высоком берегу Арагви. Сегодня от неё остались живописные руины, но когда-то Бебрисцихе защищала подступы к Мцхете и контролировала важную дорогу через ущелье. Вы узнаете, какую роль крепость играла в обороне города и какие события пережила за свою долгую историю.

Светицховели и легенда о хитоне Христа

В главном соборе Мцхеты поговорим об одной из самых известных грузинских христианских легенд — хитоне Христа. Согласно преданию, его привезли в Мцхету местные евреи, побывавшие в Иерусалиме. Вы услышите историю Элиоза и Сидонии и узнаете, почему именно с этим преданием связано особое почитание Светицховели. Также поговорим о еврейской общине Мцхеты, которая существовала здесь задолго до принятия Грузией христианства.

Монастырь Самтавро

Затем отправимся в Самтавро — один из важных монастырских комплексов Мцхеты. Здесь находятся гробницы царя Мириана и царицы Наны, с именами которых связывают принятие христианства в Грузии. Вы увидите почитаемые иконы и другие святыни монастыря, а также услышите истории Святой Нины, Шио Мгвимского, Абибоса Некресского и Гавриила Самтаврийского.

История Мцхеты через судьбы людей

Во время поездки речь пойдёт не только о храмах и крепостях. Через предания о царях, миссионерах, монахах и жителях древней Мцхеты вы проследите, как менялась духовная жизнь региона и как языческая Иберия постепенно стала одним из древнейших христианских государств Кавказа.

Организационные детали