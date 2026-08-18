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Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты

Увидеть древние святыни Грузии, услышать легенды о хитоне Христа и побывать среди руин Бебрисцихе
Эта поездка посвящена древней истории Мцхеты и христианским святыням Грузии.

Вы увидите руины крепости Бебрисцихе, посетите Светицховели и монастырь Самтавро, а по пути услышите предания о первых христианах, Святой Нине и реликвиях, с которыми связана духовная история страны.
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты

Описание экскурсии

Крепость Бебрисцихе

Начнём с древней крепости на высоком берегу Арагви. Сегодня от неё остались живописные руины, но когда-то Бебрисцихе защищала подступы к Мцхете и контролировала важную дорогу через ущелье. Вы узнаете, какую роль крепость играла в обороне города и какие события пережила за свою долгую историю.

Светицховели и легенда о хитоне Христа

В главном соборе Мцхеты поговорим об одной из самых известных грузинских христианских легенд — хитоне Христа. Согласно преданию, его привезли в Мцхету местные евреи, побывавшие в Иерусалиме. Вы услышите историю Элиоза и Сидонии и узнаете, почему именно с этим преданием связано особое почитание Светицховели. Также поговорим о еврейской общине Мцхеты, которая существовала здесь задолго до принятия Грузией христианства.

Монастырь Самтавро

Затем отправимся в Самтавро — один из важных монастырских комплексов Мцхеты. Здесь находятся гробницы царя Мириана и царицы Наны, с именами которых связывают принятие христианства в Грузии. Вы увидите почитаемые иконы и другие святыни монастыря, а также услышите истории Святой Нины, Шио Мгвимского, Абибоса Некресского и Гавриила Самтаврийского.

История Мцхеты через судьбы людей

Во время поездки речь пойдёт не только о храмах и крепостях. Через предания о царях, миссионерах, монахах и жителях древней Мцхеты вы проследите, как менялась духовная жизнь региона и как языческая Иберия постепенно стала одним из древнейших христианских государств Кавказа.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном минивэне
  • Для посещения действующих храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€82
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4343 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
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на семейных винодельнях, настоящие грузинские застолья и кулинарные мастер-классы. Все наши гиды — лицензированные, опытные, с блестящим знанием истории и живой любовью к своей культуре. Если хотите открыть настоящую Грузию — начнём это путешествие вместе!

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