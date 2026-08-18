Тайны древности: крепости, храмы и монастыри Мцхеты
Увидеть древние святыни Грузии, услышать легенды о хитоне Христа и побывать среди руин Бебрисцихе
Эта поездка посвящена древней истории Мцхеты и христианским святыням Грузии.
Вы увидите руины крепости Бебрисцихе, посетите Светицховели и монастырь Самтавро, а по пути услышите предания о первых христианах, Святой Нине и реликвиях, с которыми связана духовная история страны.
Описание экскурсии
Крепость Бебрисцихе
Начнём с древней крепости на высоком берегу Арагви. Сегодня от неё остались живописные руины, но когда-то Бебрисцихе защищала подступы к Мцхете и контролировала важную дорогу через ущелье. Вы узнаете, какую роль крепость играла в обороне города и какие события пережила за свою долгую историю.
Светицховели и легенда о хитоне Христа
В главном соборе Мцхеты поговорим об одной из самых известных грузинских христианских легенд — хитоне Христа. Согласно преданию, его привезли в Мцхету местные евреи, побывавшие в Иерусалиме. Вы услышите историю Элиоза и Сидонии и узнаете, почему именно с этим преданием связано особое почитание Светицховели. Также поговорим о еврейской общине Мцхеты, которая существовала здесь задолго до принятия Грузией христианства.
Монастырь Самтавро
Затем отправимся в Самтавро — один из важных монастырских комплексов Мцхеты. Здесь находятся гробницы царя Мириана и царицы Наны, с именами которых связывают принятие христианства в Грузии. Вы увидите почитаемые иконы и другие святыни монастыря, а также услышите истории Святой Нины, Шио Мгвимского, Абибоса Некресского и Гавриила Самтаврийского.
История Мцхеты через судьбы людей
Во время поездки речь пойдёт не только о храмах и крепостях. Через предания о царях, миссионерах, монахах и жителях древней Мцхеты вы проследите, как менялась духовная жизнь региона и как языческая Иберия постепенно стала одним из древнейших христианских государств Кавказа.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне
Для посещения действующих храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€82
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
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