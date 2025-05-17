В программе: дегустация шоти в Бадиаури, прогулка по Сигнахи с видами на Алазанскую долину, посещение монастыря Бодбе и крепости Хорнабуджи. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе и дегустации включены. Откройте для себя грузинскую культуру и природу в одном туре
6 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местного вина и чурчхелы
- 🍞 Попробовать традиционный хлеб шоти
- 🏞 Виды на Алазанскую долину
- 🏰 Посещение крепости Хорнабуджи
- ⛪ Монастырь Бодбе и его сады
- 🛍 Время для шопинга в Сигнахи
Что можно увидеть
- Село Бадиаури
- Сигнахи
- Монастырь Бодбе
- Крепость Хорнабуджи
Описание экскурсии
9:00 — отправление из Тбилиси
10:00–11:00 — село Бадиаури: прогулка и дегустация традиционного грузинского хлеба — шоти
11:30 — «город любви» Сигнахи: прогулка по улицам и любование видами на долину Алазани, время для шопинга и фотографий
13:00 — монастырь Бодбе: исследование обители и её садов, увлекательные истории о Святой Нино
15:00–17:00 — обед в окрестностях Телави: обед в ресторане или на винодельне с традиционными грузинскими блюдами и местным вином, с видами на виноградники
17:30 — крепость Хорнабуджи: прогулка по руинам и наслаждение панорамными видами
19:00–20:00 — дорога в Тбилиси
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра.
Дополнительные расходы (по желанию):
- обед — от 30 лари с человека
- мастер-класс по выпечке шоти — 5 лари с человека
- зиплайн — 70 лари
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€53
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия была продумана до мелочей, спасибо Владимиру!