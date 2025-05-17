Мои заказы

Из Тбилиси в Кахетию - за едой, вином и пейзажами

Путешествие в Кахетию подарит незабываемые впечатления: от дегустации шоти до видов на виноградники. Грузинская культура и природа ждут вас
Путешествие в Кахетию из Тбилиси - это возможность насладиться гастрономическими изысками и живописными пейзажами.

В программе: дегустация шоти в Бадиаури, прогулка по Сигнахи с видами на Алазанскую долину, посещение монастыря Бодбе и крепости Хорнабуджи. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе и дегустации включены. Откройте для себя грузинскую культуру и природу в одном туре
5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местного вина и чурчхелы
  • 🍞 Попробовать традиционный хлеб шоти
  • 🏞 Виды на Алазанскую долину
  • 🏰 Посещение крепости Хорнабуджи
  • ⛪ Монастырь Бодбе и его сады
  • 🛍 Время для шопинга в Сигнахи
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Село Бадиаури
  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Крепость Хорнабуджи

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Тбилиси

10:00–11:00 — село Бадиаури: прогулка и дегустация традиционного грузинского хлеба — шоти

11:30 — «город любви» Сигнахи: прогулка по улицам и любование видами на долину Алазани, время для шопинга и фотографий

13:00 — монастырь Бодбе: исследование обители и её садов, увлекательные истории о Святой Нино

15:00–17:00 — обед в окрестностях Телави: обед в ресторане или на винодельне с традиционными грузинскими блюдами и местным вином, с видами на виноградники

17:30 — крепость Хорнабуджи: прогулка по руинам и наслаждение панорамными видами

19:00–20:00 — дорога в Тбилиси

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра.

Дополнительные расходы (по желанию):

  • обед — от 30 лари с человека
  • мастер-класс по выпечке шоти — 5 лари с человека
  • зиплайн — 70 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€53
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита
Рита — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 455 туристов
Привет! Меня зовут Рита. Я гид, который знает, чем зацепить гостей! За 7 лет работы и более чем 1000 проведённых экскурсий я поняла, что наши путешественники ценят в турах больше
читать дальше

всего. Я составила и проработала маршруты и программу, исходя из ваших предпочтений и советов! Работаю с друзьями, которые знают Грузию так же хорошо, как свои 5 пальцев. Наша связь с этой удивительной страной позволит вам раскрыть её настоящую сущность! Присоединяйтесь и откройте для себя Грузию по-новому!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Татьяна
17 мая 2025
Это было незабываемое путешествие: живописные пейзажи, удивительное вино с историей, посещение храма Святой Нино - место наполненное тишиной и духовностью. А город Сихнахи, словно ты попал в романтическую сказку!
Экскурсия была продумана до мелочей, спасибо Владимиру!
Елена
Елена
25 апр 2025
Очень понравилась экскурсия с Владимиром, лучшая экскурсия из Тбилиси, организация и дегустация вин в винном погребе на высоком уровне, локации очень урасивые. Алазанская долина, качество вин, тосты и рассказы Владимира достойны вашего восхищения, однозначно рекомендуем к посещению.
в
вера
1 апр 2025
Спасибо Бесо за прекрасно проведённый день. было очень интересно, получили огромное удовольствие от экскурсии
N
Natalia
27 дек 2024
Тур по Кахетии 25 декабря стал для меня настоящим зимним сказочным приключением! Это был уникальный опыт — погрузиться в атмосферу зимней Грузии, исследуя один из самых красивых и исторически значимых
читать дальше

регионов страны.
Несмотря на зимний период, процесс дегустации был не менее захватывающим. Вино, которое мы попробовали, было невероятно вкусным, а экскурсоводы, настоящие эксперты, рассказывали об истории виноделия в Кахетии с такой страстью, что невозможно было не увлечься их рассказом.
Особенно запомнились наши визиты в Сигнахи и монастырь Бодбе. В Сигнахи, несмотря на мороз, было невероятно красиво: старинные здания, узкие улочки, а виды на Алазанскую долину в зимнем обрамлении просто захватывали дух. Монастырь Бодбе, с его спокойной атмосферой и видом на долину, был местом, где хочется остановиться и просто насладиться моментом.
Праздничная атмосфера 25 декабря добавляла особый шарм путешествию. Несмотря на то, что в Грузии этот день не является официальным праздником, в некоторых местах ощущалась легкая предновогодняя суета, и местные жители встречали нас с теплотой и радушием. Атмосфера праздника чувствовалась даже в маленьких деревушках, где мы делали остановки.
Организация тура была на высшем уровне: удобный транспорт, внимательные и профессиональные гид, который помогал раскрывать все особенности региона. Особенно хотелось бы отметить персональный подход, который создавал ощущение, что это не просто тур, а настоящее путешествие по душевным и историческим местам Грузии.
Этот тур оставил массу приятных впечатлений и был настоящим открытием зимней Кахетии. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Грузию не только летом, но и в зимнем очаровании!

