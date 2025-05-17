Путешествие в Кахетию из Тбилиси - это возможность насладиться гастрономическими изысками и живописными пейзажами. В программе: дегустация шоти в Бадиаури, прогулка по Сигнахи с видами на Алазанскую долину, посещение монастыря Бодбе и крепости Хорнабуджи. Трансфер на комфортабельном микроавтобусе и дегустации включены. Откройте для себя грузинскую культуру и природу в одном туре

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

9:00 — отправление из Тбилиси

10:00–11:00 — село Бадиаури: прогулка и дегустация традиционного грузинского хлеба — шоти

11:30 — «город любви» Сигнахи: прогулка по улицам и любование видами на долину Алазани, время для шопинга и фотографий

13:00 — монастырь Бодбе: исследование обители и её садов, увлекательные истории о Святой Нино

15:00–17:00 — обед в окрестностях Телави: обед в ресторане или на винодельне с традиционными грузинскими блюдами и местным вином, с видами на виноградники

17:30 — крепость Хорнабуджи: прогулка по руинам и наслаждение панорамными видами

19:00–20:00 — дорога в Тбилиси

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, дегустации вина, чурчхелы и сыра.

Дополнительные расходы (по желанию):

обед — от 30 лари с человека

мастер-класс по выпечке шоти — 5 лари с человека

зиплайн — 70 лари

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.