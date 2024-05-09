8000 лет истории грузинского виноделия

Побывать в Мцхете и на частной винодельне, поговорить о христианстве и вине, покорившем Колумбию
Вы думаете, за грузинским вином едут только в Кахетию? Нет! Сокровищница вин — вся Грузия! Регион Картли, куда я вас приглашаю, богат аборигенными сортами винограда: горули мцване, шавкапито, тавквери. Посетив по дороге Мцхету, мы отправимся к виноделу Гоги.

В тёплой атмосфере послушаем о его погребе, продегустируем вино и выясним, как он выжил после встречи с киллером Пабло Эскобара.
5
1 отзыв
8000 лет истории грузинского виноделия
8000 лет истории грузинского виноделия
8000 лет истории грузинского виноделия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Монастырь Джвари — место, указанное Богом. «Вера Христова осияла Иберийское царство великим духовным светом, и слава Распятого на Кресте пребудет в нём до скончания века». Этими словами святая Нино предвосхищала строительство Джвари.
  • Мцхета и храм Светицховели. В древней столице Иберийского царства мы поговорим о становлении грузинской государственности и христианстве. Посетим храм Светицховели, где погребён несшитый Хитон Господень. Я в деталях расскажу историю храма и проведу вас по колоритным улочкам Мцхеты, где можно будет купить сувениры.
  • Винный погреб Гоги Двалишвили «Территория любви». Гоги получил в наследство от отца виноградник и погреб. С детства отец учил его настаивать грузинское вино. Традиция продолжается: сегодня Гоги передаёт свой опыт сыну. Вы послушаете увлекательную лекцию от Гоги о виноделии и непременно оцените его вино. Молва о нём дошла аж до Колумбии! И однажды в погреб к Гоги пожаловала такая неординарная личность как киллер Пабло Эскобара…

Вы узнаете:

  • Почему Гоги остался жив после встречи с киллером Эскобара. И что после дегустации произошло с самим наёмником.
  • Почему настоящее грузинское вино делается в глиняном сосуде квеври
  • Какие винные сорта можно попробовать в разных регионах Грузии

А также:

  • Как Шёлковый путь стал Военно-Грузинской дорогой
  • Почему Мцхета была местом встречи Запада и Востока
  • Почему грузинский национальный крест сделан из двух веточек лозы

И многое другое!

Организационные детали

  • Можно с детьми от 10 лет
  • Экскурсию можно провести для большего числа людей (до 12 человек) — детали уточняйте в переписке
  • В стоимость включены: трансфер из Тбилиси на комфортабельном седане или минивэне, услуги гида
  • Возможно изменение погреба в случае непредвиденных обстоятельств

Дополнительные расходы

  • Дегустация 6-7 позиций вина и чачи — 35 лари за человека
  • Ланч с дегустацией (во время застолья по желанию будем пить из рога): 2 человека — 160 лари, 3 человека — 220 лари, 4 человека — 280 лари.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
9 мая 2024
Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.
За этот день мы неспешно посетили два очень важных в истории Грузии храма, съездили на небольшую, но потрясающую винодельню, ознакомились с
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грузинской технологией приготовления вина, побывали на душевном грузинском застолье, тамадой которого выступал сам винодел.
Теймураз оказался не только прекрасным гидом, который попутно рассказывал много интересных фактов, но и просто замечательным собеседником, с которым приятно было посидеть за столом и выпить пару бокалов вина.
Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя за комфортный автомобиль, а также аккуратное и бережное вождение.
Экскурсия топ, берите не пожалеете)

Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.

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