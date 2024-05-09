читать дальше грузинской технологией приготовления вина, побывали на душевном грузинском застолье, тамадой которого выступал сам винодел.

Теймураз оказался не только прекрасным гидом, который попутно рассказывал много интересных фактов, но и просто замечательным собеседником, с которым приятно было посидеть за столом и выпить пару бокалов вина.

Отдельно хочу поблагодарить нашего водителя за комфортный автомобиль, а также аккуратное и бережное вождение.

Экскурсия топ, берите не пожалеете)

Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.За этот день мы неспешно посетили два очень важных в истории Грузии храма, съездили на небольшую, но потрясающую винодельню, ознакомились с