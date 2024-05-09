Вы думаете, за грузинским вином едут только в Кахетию? Нет! Сокровищница вин — вся Грузия! Регион Картли, куда я вас приглашаю, богат аборигенными сортами винограда: горули мцване, шавкапито, тавквери. Посетив по дороге Мцхету, мы отправимся к виноделу Гоги.
В тёплой атмосфере послушаем о его погребе, продегустируем вино и выясним, как он выжил после встречи с киллером Пабло Эскобара.
В тёплой атмосфере послушаем о его погребе, продегустируем вино и выясним, как он выжил после встречи с киллером Пабло Эскобара.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Монастырь Джвари — место, указанное Богом. «Вера Христова осияла Иберийское царство великим духовным светом, и слава Распятого на Кресте пребудет в нём до скончания века». Этими словами святая Нино предвосхищала строительство Джвари.
- Мцхета и храм Светицховели. В древней столице Иберийского царства мы поговорим о становлении грузинской государственности и христианстве. Посетим храм Светицховели, где погребён несшитый Хитон Господень. Я в деталях расскажу историю храма и проведу вас по колоритным улочкам Мцхеты, где можно будет купить сувениры.
- Винный погреб Гоги Двалишвили «Территория любви». Гоги получил в наследство от отца виноградник и погреб. С детства отец учил его настаивать грузинское вино. Традиция продолжается: сегодня Гоги передаёт свой опыт сыну. Вы послушаете увлекательную лекцию от Гоги о виноделии и непременно оцените его вино. Молва о нём дошла аж до Колумбии! И однажды в погреб к Гоги пожаловала такая неординарная личность как киллер Пабло Эскобара…
Вы узнаете:
- Почему Гоги остался жив после встречи с киллером Эскобара. И что после дегустации произошло с самим наёмником.
- Почему настоящее грузинское вино делается в глиняном сосуде квеври
- Какие винные сорта можно попробовать в разных регионах Грузии
А также:
- Как Шёлковый путь стал Военно-Грузинской дорогой
- Почему Мцхета была местом встречи Запада и Востока
- Почему грузинский национальный крест сделан из двух веточек лозы
И многое другое!
Организационные детали
- Можно с детьми от 10 лет
- Экскурсию можно провести для большего числа людей (до 12 человек) — детали уточняйте в переписке
- В стоимость включены: трансфер из Тбилиси на комфортабельном седане или минивэне, услуги гида
- Возможно изменение погреба в случае непредвиденных обстоятельств
Дополнительные расходы
- Дегустация 6-7 позиций вина и чачи — 35 лари за человека
- Ланч с дегустацией (во время застолья по желанию будем пить из рога): 2 человека — 160 лари, 3 человека — 220 лари, 4 человека — 280 лари.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1645 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
9 мая 2024
Это просто обязательная экскурсия, которую я буду рекомендовать абсолютно всем.
За этот день мы неспешно посетили два очень важных в истории Грузии храма, съездили на небольшую, но потрясающую винодельню, ознакомились с
За этот день мы неспешно посетили два очень важных в истории Грузии храма, съездили на небольшую, но потрясающую винодельню, ознакомились с
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