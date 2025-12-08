Мои заказы

Античный Уплисцихе и посещение музея Сталина: Мцхета и Джвари с дегустацией

Отправьтесь в путешествие по истории Грузии: вы увидите древний город Уплисцихе, исследуете средневековые храмы Мцхеты и Джвари, а также посетите музей Сталина в Гори. В завершение — дегустация местных вин и кахетинских блюд, которая подарит вкус настоящей Грузии.
Описание экскурсии

Экскурсия начинается с Уплисцихе — античного города, высеченного в скалах ещё в I тысячелетии до нашей эры. Здесь вы пройдёте по древним улицам и пещерам, увидите храмы и склады, которые сохранили память о жизни и культуре древних жителей Грузии. Каждая деталь этого города рассказывает о том, как сочетались торговля, религия и повседневная жизнь в античные времена. Далее маршрут ведёт в Гори, где вы посетите музей Сталина и узнаете о жизни одного из самых известных жителей этого региона. После этого вы отправитесь в Мцхету и храм Джвари — святыни, которые стали символами духовной истории Грузии и отражают уникальное сочетание архитектуры и религиозных традиций. Завершением экскурсии станет дегустация в тбилисском погребе, где вы попробуете местные вина и блюда, окунувшись в атмосферу грузинской гастрономии. Это сочетание античности, истории XX века, духовных святынь и вкусов земли делает экскурсию насыщенной, увлекательной и незабываемой. Важная информация:
  • Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону.
  • Просьба предупреждать организатора, если ваши планы изменились и вы не можете отправиться на экскурсию.
  • Пожалуйста, приезжайте к месту встречи за 10-15 минут до начала экскурсии, чтобы мы могли своевременно начать.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Лермонтову
  • Монастырь Джвари
  • Слияние рек Арагвы и Куры
  • Мцхета
  • Светицховели
  • Изображение гороскопа в православной церкви
  • Гори
  • Бронированный вагон Сталина
  • Дом музей Сталина
  • Уплисцихе
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Дегустация вин в погребе Тбилиси
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед (от 20$)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надевать удобную обувь и одежду по сезону
  • Просьба предупреждать организатора, если ваши планы изменились и вы не можете отправиться на экскурсию
  • Пожалуйста, приезжайте к месту встречи за 10-15 минут до начала экскурсии, чтобы мы могли своевременно начать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

