Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта авторская экскурсия откроет вам Тбилиси с новой стороны! Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями, но хотите еще больше погрузиться в атмосферу Грузии, эта прогулка для вас.



Вы увидите не только популярные места, но и исследуете скрытые уголки, о которых не знают обычные туристы. Экскурсия будет не только познавательной, но и увлекательной!