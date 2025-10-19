Мои заказы

Авторская экскурсия: откройте Тбилиси по-новому

Эта авторская экскурсия откроет вам Тбилиси с новой стороны! Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями, но хотите еще больше погрузиться в атмосферу Грузии, эта прогулка для вас.

Вы увидите не только популярные места, но и исследуете скрытые уголки, о которых не знают обычные туристы. Экскурсия будет не только познавательной, но и увлекательной!
5
1 оценка
Описание экскурсии

Для тех, кто влюбился в Тбилиси и хочет большего! Эта авторская экскурсия откроет вам Тбилиси с новой стороны! Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями, но хотите еще больше погрузиться в атмосферу Грузии, эта прогулка для вас. Вы увидите не только популярные места, но и исследуете скрытые уголки, о которых не знают обычные туристы. Экскурсия будет не только познавательной, но и увлекательной! В завершение нашего путешествия вас ждет небольшая викторина с приятными призами: магнитики, сувениры, настоящее грузинское вино и, конечно, чурчхела! Наш маршрут:
  • Мы начнем нашу прогулку в сквере Деда Эна, откуда отправимся на Блошиный рынок к Сухому мосту.
  • Пройдём мимо некогда самых роскошных отелей Тбилиси, увидим Резиденцию Президента.
  • На Цветочном рынке, самом старом и популярном в городе, мы почувствуем неповторимую атмосферу.
  • Прогуляемся по Серебряной улице и увидим дом, где жил Лев Толстой.
  • Полюбуемся на очаровательные старые дворики с резными балкончиками и остановимся у башни с ангелочком — знаменитого Кукольного театра Резо Габриадзе.
  • Пройдем по красивой туристической улочке Шавтели до памятника Берикаоба.
  • Пересечём мост Бараташвили и, пройдя по красочному мосту с рисунками, дойдем до парка Рике.
  • На Мосту Мира, с которого открываются потрясающие виды, мы закончим нашу прогулку, а Тбилиси останется в вашем сердце навсегда!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Деда Эна
  • Сухой мост
  • Резиденция Президента
  • Ул. Атонели
  • Ул. Бараташвили
  • Тбилисские дворики
  • Памятники грузинским актерам
  • Театр Резо Габриадзе (башня с часами)
  • Парк Рике
  • Мост Мира и другое
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Дэда Эна /Dedaena Park Tbilisi
Завершение: Мост Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
M
Mariis
19 окт 2025

