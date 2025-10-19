Эта авторская экскурсия откроет вам Тбилиси с новой стороны! Если вы уже знакомы с основными достопримечательностями, но хотите еще больше погрузиться в атмосферу Грузии, эта прогулка для вас.
Вы увидите не только популярные места, но и исследуете скрытые уголки, о которых не знают обычные туристы. Экскурсия будет не только познавательной, но и увлекательной!
Описание экскурсииДля тех, кто влюбился в Тбилиси и хочет большего! В завершение нашего путешествия вас ждет небольшая викторина с приятными призами: магнитики, сувениры, настоящее грузинское вино и, конечно, чурчхела! Наш маршрут:
- Мы начнем нашу прогулку в сквере Деда Эна, откуда отправимся на Блошиный рынок к Сухому мосту.
- Пройдём мимо некогда самых роскошных отелей Тбилиси, увидим Резиденцию Президента.
- На Цветочном рынке, самом старом и популярном в городе, мы почувствуем неповторимую атмосферу.
- Прогуляемся по Серебряной улице и увидим дом, где жил Лев Толстой.
- Полюбуемся на очаровательные старые дворики с резными балкончиками и остановимся у башни с ангелочком — знаменитого Кукольного театра Резо Габриадзе.
- Пройдем по красивой туристической улочке Шавтели до памятника Берикаоба.
- Пересечём мост Бараташвили и, пройдя по красочному мосту с рисунками, дойдем до парка Рике.
- На Мосту Мира, с которого открываются потрясающие виды, мы закончим нашу прогулку, а Тбилиси останется в вашем сердце навсегда!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Деда Эна
- Сухой мост
- Резиденция Президента
- Ул. Атонели
- Ул. Бараташвили
- Тбилисские дворики
- Памятники грузинским актерам
- Театр Резо Габриадзе (башня с часами)
- Парк Рике
- Мост Мира и другое
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Дэда Эна /Dedaena Park Tbilisi
Завершение: Мост Мира
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
M
Mariis
19 окт 2025
