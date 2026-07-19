76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Летопись эпох на перекрёстке империй

Проведите 4 часа в путешествии по времени в самом сердце Тбилиси, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Вас ожидает захватывающее путешествие по Тбилиси, где история оживает на каждом шагу.

В течение 4 часов вы исследуете Старый город, крепость Нарикала, район Серных бань и множество других мест, каждое из
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которых хранит в себе частицу истории и культуры.

Вы узнаете о грузинских правителях, их жизни и борьбе за независимость, а также о том, как город восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур.

Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и прочувствовать самобытность Тбилиси, его архитектурное и культурное наследие

5
501 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в историю Тбилиси
  • 🏰 Посещение крепости Нарикала
  • 🛁 Прогулка по району Серных бань
  • 🍷 Винная дегустация
  • 📜 Узнаете о грузинских правителях и завоевателях
  • 🎭 Истории о знаменитых гостях города
  • 🌉 Канатная дорога и панорамные виды

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Тбилиси - летние месяцы. В это время город особенно оживлён, культурные мероприятия проходят повсеместно, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Летние месяцы позволяют насладиться атмосферой города в полной мере, погрузиться в его историю и культуру. Весной и осенью также стоит посетить Тбилиси. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для знакомства с достопримечательностями и историей города. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более размеренный ритм путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй

Что можно увидеть

  • Храм Метехи
  • Район Серных бань
  • Инжировое ущелье
  • Сионский собор
  • Мост Мира
  • Крепость Нарикала

Описание экскурсии

Цари и завоеватели Тбилиси

Экскурсия по городу логично начнётся у памятника его основателю — царю Вахтангу Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о ратных подвигах полководца. Я расскажу и о других грузинских правителях, о завоеваниях и завоевателях Тбилиси: Тамерлане, Джелал-Эдине, зависимости от Ирана. В итоге такой геополитический и исторический анализ поможет понять суть каждой эпохи, узнать интересные факты и прочувствовать атмосферу времени.

Достопримечательности и их истории сквозь века

В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних. По переулкам, сохранившим черты средневековой застройки с айванами (балконами), вы выйдете к Инжировому ущелью. Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят. По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях.

Жители и гости Тбилиси

Старые извилистые улочки оживят колоритные истории о тбилисцах и гостях города: поговорим о Серго Параджанове и Бубе Кикабидзе, о жизни Грибоедова в Грузии, о Шардене, Пушкине, Дюма, Высоцком. Кроме того, я поделюсь городскими традициями, передающимися из поколения в поколение, и расскажу об образе жизни, присущем истинному тбилисцу. Грузинское застолье, знаменитые тосты, яркие цитаты — вас ждёт настоящий калейдоскоп сюжетов.

В конце экскурсии вы заглянете на винную дегустацию: узнаете о самых популярных винах, но также попробуете редкие сорта и сравните грузинскую технологию приготовления вина с европейской.

Организационные детали

  • Билеты на канатную дорогу к крепости Нарикала не включены в стоимость (2,5 лари + билет для гида)
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

в будние дни в 12:00 и 16:30, в субботу в 12:45, в воскресенье в 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€10
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Метехи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 16:30, в субботу в 12:45, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2808 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь
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гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 501 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
485
4
12
3
3
2
1
1
Л
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень интересно и артистично, обошли все знаковые места в центре, а в конце еще и
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угостил вином на дегустации! Впечатления самые приятные, узнали много нового из истории страны и получили ценные рекомендации, куда еще сходить, что и где попробовать! Всем рекомендую эту экскурсии с гидом Теймуразом!

Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень
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М
спасибо Теймуразу за отличную экскурсию, очень много фактов, событий от профессионала, видно, как человек погружен в любую тему, знает свою историю, охотно делится любой информацией! время пролетело так незаметно, что очень хочется приехать еще и на другие эксккрсии.
спасибо Теймуразу за отличную экскурсию, очень много фактов, событий от профессионала, видно, как человек погружен в
спасибо Теймуразу за отличную экскурсию, очень много фактов, событий от профессионала, видно, как человек погружен в
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Вероника
Отлично! Первое впечатление было - странный дяденька с невероятной скоростью извлечение звука и артикуляцией. Забавно (подумали мы). Но через 10 минут (то ли мы привыкли, то ли он специально скорость
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звука)) немного снизил) - все стало приятно и понятно.
Очень артистичный, динамичный, эрудированый и влюблённый в Грузию и Тбилиси экскурсовод.
Юмор его - отдельная, тема для впечатлений… До сих пор посмеиваюсь внутри, вспоминая его "коронные номера" - Шерон Стоун во Дворце парламента, сухогруз с молочной продукцией и "Мишей", Пушкин в Тифлисских банях..
Очень много посетили интересных и красивых мест. Много рассказал о христианстве как религии для грузин. Разные эпохи затронул в своих повествованиях.
Мы бы сами не дошли до многих уголков потанюенных в Тбилиси.
Я впервые в этом городе и сразу погрузилась в колорит и эмоционально окрашенный рассказ об истории, который увлек и оставил много приятных и ярких впечатлений.
Спасибо, Таймураз! Вы - лучший👍

Отлично! Первое впечатление было - странный дяденька с невероятной скоростью извлечение звука и артикуляцией. Забавно (подумали
Отлично! Первое впечатление было - странный дяденька с невероятной скоростью извлечение звука и артикуляцией. Забавно (подумали
Отлично! Первое впечатление было - странный дяденька с невероятной скоростью извлечение звука и артикуляцией. Забавно (подумали
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Елизавета
Эмоционально, ярко, весело и чисто по-грузински! Очень понравилось сочетании истории и современности. Было комфортно и легко. Спасибо!
Эмоционально, ярко, весело и чисто по-грузински! Очень понравилось сочетании истории и современности. Было комфортно и легко. Спасибо!
Эмоционально, ярко, весело и чисто по-грузински! Очень понравилось сочетании истории и современности. Было комфортно и легко. Спасибо!
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О
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но такой насыщенной, яркой, полной впечатлений экскурсии у меня еще не было. Настолько динамично и
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интересно Теймураз рассказывает, вплетая в рассказ разные эпохи и события, что время пролетает незаметно! И оказывается, есть еще неисхоженные мною маршруты в Тбилиси, что меня очень удивило и порадовало. Город открылся с новой стороны, а история страны заиграла новыми красками. Полный восторг, Теймураз, браво! Теперь запланировала в следующий приезд Сололаки.

Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но
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Т
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории, прекрасно преподнесен колорит старого Тбилиси. Искрометный юмор, положительные эмоции, прекрасное настроение гарантировано. Оценка только 5 звезд, очень рекомендуем.
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории,
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