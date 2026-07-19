76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Тбилиси - летние месяцы. В это время город особенно оживлён, культурные мероприятия проходят повсеместно, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Летние месяцы позволяют насладиться атмосферой города в полной мере, погрузиться в его историю и культуру. Весной и осенью также стоит посетить Тбилиси. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для знакомства с достопримечательностями и историей города. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более размеренный ритм путешествия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Метехи
Район Серных бань
Инжировое ущелье
Сионский собор
Мост Мира
Крепость Нарикала
Описание экскурсии
Цари и завоеватели Тбилиси
Экскурсия по городу логично начнётся у памятника его основателю — царю Вахтангу Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о ратных подвигах полководца. Я расскажу и о других грузинских правителях, о завоеваниях и завоевателях Тбилиси: Тамерлане, Джелал-Эдине, зависимости от Ирана. В итоге такой геополитический и исторический анализ поможет понять суть каждой эпохи, узнать интересные факты и прочувствовать атмосферу времени.
Достопримечательности и их истории сквозь века
В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних. По переулкам, сохранившим черты средневековой застройки с айванами (балконами), вы выйдете к Инжировому ущелью. Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят. По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях.
Жители и гости Тбилиси
Старые извилистые улочки оживят колоритные истории о тбилисцах и гостях города: поговорим о Серго Параджанове и Бубе Кикабидзе, о жизни Грибоедова в Грузии, о Шардене, Пушкине, Дюма, Высоцком. Кроме того, я поделюсь городскими традициями, передающимися из поколения в поколение, и расскажу об образе жизни, присущем истинному тбилисцу. Грузинское застолье, знаменитые тосты, яркие цитаты — вас ждёт настоящий калейдоскоп сюжетов.
В конце экскурсии вы заглянете на винную дегустацию: узнаете о самых популярных винах, но также попробуете редкие сорта и сравните грузинскую технологию приготовления вина с европейской.
Организационные детали
Билеты на канатную дорогу к крепости Нарикала не включены в стоимость (2,5 лари + билет для гида)
Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
в будние дни в 12:00 и 16:30, в субботу в 12:45, в воскресенье в 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У храма Метехи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 12:00 и 16:30, в субботу в 12:45, в воскресенье в 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 2808 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь читать дальшеуменьшить
гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 501 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лидия
Спасибо Теймуразу за прекрасную экскурсию! Превзошел наши ожидания, увидели даже больше, чем рассчитывали! Теймураз рассказывал очень интересно и артистично, обошли все знаковые места в центре, а в конце еще и читать дальшеуменьшить
угостил вином на дегустации! Впечатления самые приятные, узнали много нового из истории страны и получили ценные рекомендации, куда еще сходить, что и где попробовать! Всем рекомендую эту экскурсии с гидом Теймуразом!
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М
Мария
спасибо Теймуразу за отличную экскурсию, очень много фактов, событий от профессионала, видно, как человек погружен в любую тему, знает свою историю, охотно делится любой информацией! время пролетело так незаметно, что очень хочется приехать еще и на другие эксккрсии.
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Вероника
Отлично! Первое впечатление было - странный дяденька с невероятной скоростью извлечение звука и артикуляцией. Забавно (подумали мы). Но через 10 минут (то ли мы привыкли, то ли он специально скорость читать дальшеуменьшить
звука)) немного снизил) - все стало приятно и понятно. Очень артистичный, динамичный, эрудированый и влюблённый в Грузию и Тбилиси экскурсовод. Юмор его - отдельная, тема для впечатлений… До сих пор посмеиваюсь внутри, вспоминая его "коронные номера" - Шерон Стоун во Дворце парламента, сухогруз с молочной продукцией и "Мишей", Пушкин в Тифлисских банях.. Очень много посетили интересных и красивых мест. Много рассказал о христианстве как религии для грузин. Разные эпохи затронул в своих повествованиях. Мы бы сами не дошли до многих уголков потанюенных в Тбилиси. Я впервые в этом городе и сразу погрузилась в колорит и эмоционально окрашенный рассказ об истории, который увлек и оставил много приятных и ярких впечатлений. Спасибо, Таймураз! Вы - лучший👍
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Елизавета
Эмоционально, ярко, весело и чисто по-грузински! Очень понравилось сочетании истории и современности. Было комфортно и легко. Спасибо!
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О
Ольга
Далеко не первый раз в Тбилиси, и не первый раз гуляю по Тбилиси с гидом, но такой насыщенной, яркой, полной впечатлений экскурсии у меня еще не было. Настолько динамично и читать дальшеуменьшить
интересно Теймураз рассказывает, вплетая в рассказ разные эпохи и события, что время пролетает незаметно! И оказывается, есть еще неисхоженные мною маршруты в Тбилиси, что меня очень удивило и порадовало. Город открылся с новой стороны, а история страны заиграла новыми красками. Полный восторг, Теймураз, браво! Теперь запланировала в следующий приезд Сололаки.
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Т
Татьяна
Сегодня были на экскурсии «Летопись эпох на перекрестке империй с Теймуразом. Полный восторг, глубокое знание истории, прекрасно преподнесен колорит старого Тбилиси. Искрометный юмор, положительные эмоции, прекрасное настроение гарантировано. Оценка только 5 звезд, очень рекомендуем.
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