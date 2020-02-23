76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Проследить путь Тбилиси сквозь века, прикоснуться к культурному наследию и узнать тбилисцев

Теймураз
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Теймураз – ваш гид
Вас ждут 4 насыщенных часа с погружением в прошлое Тбилиси, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур.

На прогулке история оживёт в извилистых улочках Старого города, у мощных стен крепости Нарикала, в старейшем районе Серных бань.

В именах грузинских правителей, жителей и гостей города, колоритных традициях и обычаях.

В результате вы получите полное представление об архитектурном, историческом и культурном наследии Тбилиси и прочувствуете его самобытность.
€10
5 за человека
скидка50%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у храма Метехи
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У этой экскурсии76 отзывов
4.91
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй

Что вас ожидает

Цари и завоеватели Тбилиси
Экскурсия по городу логично начнётся у памятника его основателю — царю Вахтангу Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о ратных подвигах полководца. Я расскажу и о других грузинских правителях, о завоеваниях и завоевателях Тбилиси: Тамерлане, Джелал-Эдине, зависимости от Ирана. В итоге такой геополитический и исторический анализ поможет понять суть каждой эпохи, узнать интересные факты и прочувствовать атмосферу времени.

Достопримечательности и их истории сквозь века
В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних. По переулкам, сохранившим черты средневековой застройки с айванами (балконами), вы выйдете к Инжировому ущелью. Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят. По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях.

Жители и гости Тбилиси
Старые извилистые улочки оживят колоритные истории о тбилисцах и гостях города: поговорим о Серго Параджанове и Бубе Кикабидзе, о жизни Грибоедова в Грузии, о Шардене, Пушкине, Дюма, Высоцком. Кроме того, я поделюсь городскими традициями, передающимися из поколения в поколение, и расскажу об образе жизни, присущем истинному тбилисцу. Грузинское застолье, знаменитые тосты, яркие цитаты — вас ждёт настоящий калейдоскоп сюжетов.

В конце экскурсии вы заглянете на винную дегустацию: узнаете о самых популярных винах, но также попробуете редкие сорта и сравните грузинскую технологию приготовления вина с европейской.

Организационные детали

Билеты на канатную дорогу к крепости Нарикала не включены в стоимость (2,5 лари + билет для гида).

Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй
Летопись эпох на перекрёстке империй

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 16:30, в воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура у храма Метехи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Теймураз
Теймураз
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!
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76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Это были замечательные, яркие и очень запоминающиеся часы) Теймураз вовлечён в процесс,отлично знает материал и сохраняет интерес во время всей прогулки!
Очень рекомендуем,не пожалеете 100%
17 февраля 2020
На экскурсии мы оказались втроём своей компанией. Теймураз прекрасный рассказчик, рассказывал с юмором и интересно. До экскурсии мы уже гуляли порядка 4 часов и честно говоря пешая экскурсия была уже не в радость. Однако, с первых минут Теймураз нас увлёк настолько, что 3-4 часа пролетели незаметно. Удачи вам и побольше клиентов! Обязательно будем рекомендовать друзьям.
29 ноября 2019
Очень информативная экскурсия, видно что Теймураз Очень любит свою страну и знает все о ее истории. Спасибо большое!Рекомендую!
19 ноября 2019
Большое спасибо Теймуразу за яркую незабываемую экскурсию по Тбилиси. Экскурсовод профессионал своего дела . Интересный маршрут яркие неординарные комментарии по истории Грузии и современным событиям. Рекомендую для Всех кто хочет поглубже узнать богатую историю Грузии . Сергей ( Чернигов)
18 ноября 2019
Отличный гид, объяснил все очень доступно и показал , 4 часа быстро пролетели , думали записаться на экскурсию вин на следующий день,но наш гид в конце и винную дегустацию нам устроил ,этого мы не ожидали ,очень приятно !
Благодарны вам ,Теймураз.
17 ноября 2019
Отличная экскурсия. Душевно, тепло,с юмором.
11 октября 2019
Огромное спасибо Теймуразу за эту экскурсию. Было приятно, что он был действительно заинтересован историей Грузии, поэтому он не оставил нас безразличными. Подобная экскурсия отлично подходит для ознакомления со старым Тбилиси
8 октября 2019
прекрасная экскурсия с прекрасным гидом
3 октября 2019
Хочется сказать спасибо Теймуразу за замечательное знакомство с историей Тбилиси! Сложно только за одну экскурсию узнать обо всем и заглянуть во все достопримечательности города, но охватили многое. Теймураз приятно разбавлял сухие исторические факты интересными историями, скучно с таким гидом не будет.
1 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Интересно, не перенасыщенно. То чего хотелось! С любовью к своему городу!
Спасибо, Теймураз!
Ещё 66 отзывов

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