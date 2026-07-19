76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Тбилиси - летние месяцы. В это время город особенно оживлён, культурные мероприятия проходят повсеместно, а туристическая инфраструктура работает на полную мощность. Летние месяцы позволяют насладиться атмосферой города в полной мере, погрузиться в его историю и культуру. Весной и осенью также стоит посетить Тбилиси. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для знакомства с достопримечательностями и историей города. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более размеренный ритм путешествия.

Вас ожидает захватывающее путешествие по Тбилиси, где история оживает на каждом шагу.В течение 4 часов вы исследуете Старый город, крепость Нарикала, район Серных бань и множество других мест, каждое из

которых хранит в себе частицу истории и культуры. Вы узнаете о грузинских правителях, их жизни и борьбе за независимость, а также о том, как город восставал из пепла, вбирая в себя лучшее из разных культур. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и прочувствовать самобытность Тбилиси, его архитектурное и культурное наследие

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Цари и завоеватели Тбилиси

Экскурсия по городу логично начнётся у памятника его основателю — царю Вахтангу Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о ратных подвигах полководца. Я расскажу и о других грузинских правителях, о завоеваниях и завоевателях Тбилиси: Тамерлане, Джелал-Эдине, зависимости от Ирана. В итоге такой геополитический и исторический анализ поможет понять суть каждой эпохи, узнать интересные факты и прочувствовать атмосферу времени.

Достопримечательности и их истории сквозь века

В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних. По переулкам, сохранившим черты средневековой застройки с айванами (балконами), вы выйдете к Инжировому ущелью. Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят. По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях.

Жители и гости Тбилиси

Старые извилистые улочки оживят колоритные истории о тбилисцах и гостях города: поговорим о Серго Параджанове и Бубе Кикабидзе, о жизни Грибоедова в Грузии, о Шардене, Пушкине, Дюма, Высоцком. Кроме того, я поделюсь городскими традициями, передающимися из поколения в поколение, и расскажу об образе жизни, присущем истинному тбилисцу. Грузинское застолье, знаменитые тосты, яркие цитаты — вас ждёт настоящий калейдоскоп сюжетов.

В конце экскурсии вы заглянете на винную дегустацию: узнаете о самых популярных винах, но также попробуете редкие сорта и сравните грузинскую технологию приготовления вина с европейской.

Организационные детали