76 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Цари и завоеватели Тбилиси

Экскурсия по городу логично начнётся у памятника его основателю — царю Вахтангу Горгасали, у возвышающегося на холме храма Метехи. Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о ратных подвигах полководца. Я расскажу и о других грузинских правителях, о завоеваниях и завоевателях Тбилиси: Тамерлане, Джелал-Эдине, зависимости от Ирана. В итоге такой геополитический и исторический анализ поможет понять суть каждой эпохи, узнать интересные факты и прочувствовать атмосферу времени.

Достопримечательности и их истории сквозь века

В районе Серных бань, где началась история столицы, вы перенесётесь в XVII век, когда Грузию захлестнула персидская мода на роскошь, полюбуетесь мозаичными сводами бань и узнаете о пользе последних. По переулкам, сохранившим черты средневековой застройки с айванами (балконами), вы выйдете к Инжировому ущелью. Вам встретятся бывшие ремесленные ряды Великого шёлкового пути и караван-сарай, Древний Сионский собор, где Грибоедов венчался с княжной Нино Чавчавадзе, и современный мост Мира, о котором по-прежнему много спорят. По канатной дороге вы подниметесь к крепости Нарикала, чьи сохранившиеся стены расскажут обо всех её испытаниях.

Жители и гости Тбилиси

Старые извилистые улочки оживят колоритные истории о тбилисцах и гостях города: поговорим о Серго Параджанове и Бубе Кикабидзе, о жизни Грибоедова в Грузии, о Шардене, Пушкине, Дюма, Высоцком. Кроме того, я поделюсь городскими традициями, передающимися из поколения в поколение, и расскажу об образе жизни, присущем истинному тбилисцу. Грузинское застолье, знаменитые тосты, яркие цитаты — вас ждёт настоящий калейдоскоп сюжетов.

В конце экскурсии вы заглянете на винную дегустацию: узнаете о самых популярных винах, но также попробуете редкие сорта и сравните грузинскую технологию приготовления вина с европейской.