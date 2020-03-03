126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинная резиденция эриставов и затопленный город

Первой остановкой будет крепость Ананури 15 века, построенная в живописном ущелье двух рек — Арагви и Ведзатхеви. Вы услышите удивительную историю главного опорного пункта Военно-Грузинской дороги, который ни разу не удалось взять штурмом. И узнаете о многочисленных войнах между местными феодальными князьями — эриставами. А затем окажетесь у берегов Жинвальского водохранилища, где поговорим о периоде царствования царицы Тамары и затопленном историческом городе, а также о стоянках древних людей по данным археологических раскопок.

Головокружительная панорама и минеральный источник

Двигаясь дальше на север, неподалёку от Крестового перевала вы встретите популярный горнолыжный курорт Гудаури — самый высокогорный населённый пункт на дороге. Побываете на фантастической смотровой площадке «Арка Дружбы», где рассмотрите советское мозаичное панно, но самое главное — здесь вам откроются незабываемые виды на горные ландшафты и ущелья. Кроме того, по пути мы отвезем вас к красивому нарзанному источнику «Ведзас Цкали».

Долгожданный вид на Казбек и подъем к церкви Святой Троицы

В селе Степанцминда вы сможете вблизи рассмотреть горного великана, а сопровождать созерцание будут, конечно, местные легенды о его возникновении. Далее мы предложим вам два варианта: совершить подъем к церкви или прогуляться до водопада. Церковь в Гергети на фоне величавого Казбека — один из самых популярных фотокадров. Помимо пейзажей, постройка интересна тем, что это единственный крестово-купольный храм в этой области. Здесь мы вспомним знаменитые стихи Пушкина «Монастырь на Казбеке» и поговорим об исторических событиях — нашествиях персов и скрываемых в высокогорной церкви реликвиях.

🥘 В программе запланирована остановка на обед в уютном и не чересчур туристическом ресторане с вкусной национальной кухней.