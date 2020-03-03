126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться

Познакомиться с визитными карточками Военно-Грузинской дороги и увидеть знаменитую церковь в Гергети

Андро
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Андро – представитель гидов
Путь к потухшему вулкану-пятитысячнику — не просто живописный маршрут для профессиональных поклонников гор и любителей активного рельефа.

Это путешествие по исторической грузинской дороге, в котором вы узнаете о временах правления царицы Тамары, междоусобных войнах эриставов, нашествиях персов и философских прогулках странников: как обычных людей, так и всемирно известных поэтов.

Даже если вы в Грузии ненадолго — отправиться к Казбеку обязательно стоит! Мы ждем вас — будет интересно, вкусно, весело и потрясающе красиво!
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на Площади Революции роз
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У этой экскурсии126 отзывов
4.87
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться

Что вас ожидает

Старинная резиденция эриставов и затопленный город
Первой остановкой будет крепость Ананури 15 века, построенная в живописном ущелье двух рек — Арагви и Ведзатхеви. Вы услышите удивительную историю главного опорного пункта Военно-Грузинской дороги, который ни разу не удалось взять штурмом. И узнаете о многочисленных войнах между местными феодальными князьями — эриставами. А затем окажетесь у берегов Жинвальского водохранилища, где поговорим о периоде царствования царицы Тамары и затопленном историческом городе, а также о стоянках древних людей по данным археологических раскопок.

Головокружительная панорама и минеральный источник
Двигаясь дальше на север, неподалёку от Крестового перевала вы встретите популярный горнолыжный курорт Гудаури — самый высокогорный населённый пункт на дороге. Побываете на фантастической смотровой площадке «Арка Дружбы», где рассмотрите советское мозаичное панно, но самое главное — здесь вам откроются незабываемые виды на горные ландшафты и ущелья. Кроме того, по пути мы отвезем вас к красивому нарзанному источнику «Ведзас Цкали».

Долгожданный вид на Казбек и подъем к церкви Святой Троицы
В селе Степанцминда вы сможете вблизи рассмотреть горного великана, а сопровождать созерцание будут, конечно, местные легенды о его возникновении. Далее мы предложим вам два варианта: совершить подъем к церкви или прогуляться до водопада. Церковь в Гергети на фоне величавого Казбека — один из самых популярных фотокадров. Помимо пейзажей, постройка интересна тем, что это единственный крестово-купольный храм в этой области. Здесь мы вспомним знаменитые стихи Пушкина «Монастырь на Казбеке» и поговорим об исторических событиях — нашествиях персов и скрываемых в высокогорной церкви реликвиях.

🥘 В программе запланирована остановка на обед в уютном и не чересчур туристическом ресторане с вкусной национальной кухней.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: джип к храму в Гергети или к водопаду (15 лари с человека); обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться
Дорога к седовласому Казбеку — путешествие, которое будет вам сниться

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Площади Революции роз.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Андро
Андро
Приветствую, друзья! Я работаю в команде профессиональных гидов — мы проводим экскурсии по всей Грузии. С нами всегда весело и познавательно, ведь в каждом маршруте у нас припасен целый сундук историй и легенд о древней, яркой, любимой Грузии, с которой мы с удовольствием знакомим наших гостей. С нетерпением ждем на нашей земле!
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126 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Anna
3 марта 2020
Мечтала увидеть величественный Казбек, поэтому очень огорчилась, когда из-за погодных условий эта поездка оказалась невозможной. Дороги были закрыты после обильных снегопадов. К моему счастью, мне предложили другую экскурсию. В итоге я поехала исследовать живописный регион Кахетии с отличным гидом Мамукой. Увидела Алазанскую долину, Кавказский хребет, милый и уютный город любви Сигнахи, посетила Бодбийский монастырь, в котором находятся мощи святой Нино. День пролетел на одном дыхании, за что огромное спасибо Мамуке. Мамука - неиссякаемый источник информации, прекрасный собеседник и очень приятный и тактичный человек. Поэтому на следующий день я без раздумий поехала и дальше узнавать Грузию с ним. Мы посетили священные земли Мцхеты. Побывали в храме Джвари, монастыре Самтавро и соборе Светицховели. Все это время Мамука поражал меня всё новой информацией.
Жалею я лишь о том, что у меня было мало времени, чтобы узнать и увидеть что-то еще. Но это отличная причина снова приехать в Грузию. И я точно знаю, что в качестве гида я выберу именно Мамуку. Ведь когда человек любит свою страну, он открывает ее для вас так, что и вы в нее влюбляетесь. Однозначно всем буду рекомендовать обращаться к Мамуке.
И огромное упущение трипстера, что они пупликуют не весь перечень экскурсий от таких квалифицированных команд экскурсоводов.
18 февраля 2020
SPASIBO ANDRO ZA UDIVITELNOE PUTESHESTVIE S NAMI ZA TEPLOE SERDZE ZA RADOST DOSTAVLENUU NAM RASSKAZAMI O GRUZII O EE ISTORII I ZA UGOSHENIA I ZA TO CHTO KOGDA OBSHAESHSA S TAKIMI LUDMI KAK ANDRO VSEGDA POIAVLAETSA JELANIE VERNUTSA V GRUZIU!!! SPASIBO VAM ANDRO
9 февраля 2020
Увы, в Казбеги попасть не удалось, т. к. дорога была закрыта после снегопада, но нам предложили взамен съездить в регион Кохети, полюбоваться Алазанской долиной и не продегустировать лучшие вина Грузии. Мы согласились и не пожалели. Февраль не туристический сезон, по этому нам повезло и экскурсия была только для нас. Гид Георгий очень приятный собеседник, отвечал на все наши вопросы. Водитель он тоже аккуратный, что тут не часто встретишь, по этому весь путь мы проехали спокойно и безопасно.
Впечатлений масса: винзавод, домашнее хозяйство со своими винами чачей и чурчхелой, женский монастырь с впечатляющие видом на Алазанскую долину, город любви и ресторан Лали с его гостепреимной хозяйкой, просто прекрасно. Единственная рекомендация - лучше ехать в ясную погоду, чтобы увидеть более полную картину долины.
9 января 2020
С нами был великолепный гид Георгий, который очень интересно рассказал и показал кучу достопримечательностей по дороге к Казбеку. Все было очень душевно.
Виды по ходу маршрута захватывают дух и наталкивают на мысль вернуться сюда снова!
Сама же экскурсия отлично организована, учтены все пожелания.

С гидом Мамукой (из этой же команды) у нас была экскурсия в Боржоми и пещерный город Вардзия. Мамука также интересный рассказчик, много знает и отвечает на все вопросы. Очень комфортно путешествовать. К слову, домашнее вино сопровождало нас обе экскурсии.

Очень рекомендуем всем, кто собирается отдыхать в Грузии!
7 января 2020
Спасибо Мамуке за отличный тур по Казбеги. Погода была отличная, мы доехали до Степанцминда и оттуда двинули на вездеходе к водопаду и церкви Герети. С точки зрения организации все было отлично вовремя и без проблем. По дороге туда мы остановились и нас угостили самым вкусным хачипури за всю нашу поездку. Мамука большой знаток и отличный знает и любит свою страну.
8 декабря 2019
Ездили на экскурсию по военно-грузинской дороге 6 декабря и остались с подругой в полном восторге!!! Сопровождал нас гид Мамука и нам оочень понравилось! Мамука просто замечательный, интеллигентный, вежливый, с прекрасным чувством юмора гид. Совсем нас нигде не торопил, а терпеливо ждал пока мы с подругой походим, все посмотри, пофотографируемся. Также Мамука очень интересный рассказчик, прекрасно знает историю страны. С ним было очень легко, весело, интересно и комфортно! (За день до этого ездили на экскурсию с другой компанией и впечатления абсолютно противоположные) Обязательно, если приедем в тёплое время, то на экскурсии поедем только с вами. И смело будем советовать вас друзьям! Впечатление от экскурсии невероятные! Спасибо вам огромное ещё раз и побольше хороших вам туристов!
20 ноября 2019
Прошло уже несколько дней – но до сих пор под впечатлением. Водохранилище, Казбек, водопад – просто фантастика, сказка. Тяжело передать эмоции словами – это нужно увидеть и прочувствовать – экскурсия оооочень понравилась, а красота гор – превзошла все ожидания!!! Были переживания из-за погоды – но видимо Казбек нас полюбил и подарил просто неимоверную погоду. Тепло, солнце и лазурно-голубое небо). Отдельное спасибо Мамуке – Вы большой молодец!!! Однозначно рекомендую это путешествие – действительно красиво, интересно и много приятных сюрпризов!!!!
18 ноября 2019
Ездили на экскурсию в Казбеги с Мамукой 16 ноября. Замечательно! Прекрасный гид, удобный комфортный автомобиль, чудесный Кавказ. Очень интересно, красиво, познавательно! Будем рекомендовать Вас нашим друзьям! Спасибо!
15 ноября 2019
Экскурсия которая запомниться на всю жизнь ! Мы с подругой благодарны Андро за невероятную поездку в горы ! Андро очень хороший водитель и интересный человек ! С ним было абсолютно не страшно ездить по извилистым дорогам . Узнали много интересного про Грузию и побывали в местах от которых дух захватывает ! Я еще не встречала такого доброго и заботливого гида . Огромное спасибо !
12 ноября 2019
Спасибо Андро и Мамука за то, что для вас очень важно угодить туристам и все сделать для их комфортного и интересного времяпрепровождения! Для того, чтобы понять эту замечательную, гостеприимную и тёплую страну, непременно отправляйтесь в эту экскурсию;)
Ещё 116 отзывов

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