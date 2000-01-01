Познакомьтесь с Тбилиси самым удобным способом для вас

Во время всей экскурсии мы сможете легко распоряжаться своим временем входит-выходить на 12 остановках города указанных в карте нашего маршрута

Вид со второго этажа автобуса позволит вам сделать самые красивые фотографии Тбилиси со второго этажа автобуса кабриолета

Ваша экскурсия будет насыщена исторической информацией легендами и историей Грузии и Тбилиси, тур проходит на 14 языках в аудиокомментарии с билетом вы получите одноразовые наушники и сможете легко насладиться туром на своем родном языке.

За 1ч 30 мин нашего тура вы сможете познакомиться с районом Серных бань, Блошиным рынком, театром Марджанишвили, Оперой, Филармонией, пл. Революции Роз, Крепостной стеной.

На одной из остановок с нашим билетом для вас проведут дегустацию вина