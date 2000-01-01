Лучший способ познакомиться с Тбилиси - это красный двухэтажный автобус кабриолет с большим сердцем
Лучший способ познакомиться с Тбилиси - это красный двухэтажный автобус кабриолет с большим сердцем. В одно мгновение вы окажетесь между старым и новым Тбилиси увидите все достопримечательности и насладитесь прекрасным видом на архитектуру древней и современной застройки города.
Что вы увидите 🤩
- Остановки обзорной экскурсии по Тбилиси:
- Остановка 1: мост Метехи (Котэ Абхази 44).
- Остановка 2: Площадь Свободы.
- Остановка 3: Опера Тбилиси.
- Остановка 4: Революция роз (Велосипед).
- Остановка 5: ул. Марджинашвили.
- Остановка 6: блошиный рынок.
- Остановка 7: Башня с часами (Конка).
- Остановка 8: Мост мира.
- Остановка 9: Серные бани.
- Остановка 10: Бальнеологический курорт.
- Остановка 11: стена Метехи.
- Остановка 12: канатная дорога.
Познакомьтесь с Тбилиси самым удобным способом для вас
Во время всей экскурсии мы сможете легко распоряжаться своим временем входит-выходить на 12 остановках города указанных в карте нашего маршрута
Вид со второго этажа автобуса позволит вам сделать самые красивые фотографии Тбилиси со второго этажа автобуса кабриолета
Ваша экскурсия будет насыщена исторической информацией легендами и историей Грузии и Тбилиси, тур проходит на 14 языках в аудиокомментарии с билетом вы получите одноразовые наушники и сможете легко насладиться туром на своем родном языке.
За 1ч 30 мин нашего тура вы сможете познакомиться с районом Серных бань, Блошиным рынком, театром Марджанишвили, Оперой, Филармонией, пл. Революции Роз, Крепостной стеной.
На одной из остановок с нашим билетом для вас проведут дегустацию вина
🚩 Начало и место завершения: Коте Абхази 44
Что входит
- Аудио гид
- Однаразовые наушники
Время проведения: Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
WST G.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию
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