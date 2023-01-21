ежедневно в 10:00

Познакомиться с гостеприимной столицей Грузии по удобной системе Hop on Hop off
Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем. В течение суток вы можете кататься по Тбилиси на нашем красном автобусе-кабриолете.
Маршрут проложен по главным улицам, мимо старинных и новых памятников, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
Удобное и необычное знакомство с Тбилиси. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности тёплого Тифлиса: Серные бани, скалу и храм Метехи, крепость Нарикала, театр Марджанишвили, Оперу, Филармонию, современный и старинный тбилисский Париж, Блошиный рынок, Конку и другие.
Аудио-рассказ о Тбилиси. Включая запись, вы услышите о культуре, истории, архитектуре города. Узнаете интересные факты о достопримечательностях и поймете, на что обратите внимание во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
Автобусы останавливаются на 12 остановках в центре города каждые полчаса
Один полный экскурсионный круг от 1-ой до 12-ой остановки занимает 1,5 часа. Вы можете проехать по нему, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено
Остановки автобуса
1. Мост Метехи (улица Коте Абхази, 44) 2. Площадь Свободы 3. Опера Тбилиси 4. Площадь Революции Роз (памятник-велосипед) 5. Ул. Марджанишвили 6. Блошиный рынок 7. Башня с часами (Конка) 8. Мост Мира 9. Серные бани 10. Бальнеологический курорт 11. Стена Метехи 12. Канатная дорога
Организационные детали
Обратите внимание: билет вы оплачиваете на сайте, но получить его нужно в нашем офисе на улице Коте Абхази, рядом с первой остановкой автобуса Hop on Hop off.
Купленный билет действует для любой даты и времени. Первый автобус отправляется в 10:00 (с первой остановки), а последний в 20:30 (с первой остановки).
Экскурсия проходит на комфортабельном двухэтажном автобусе-кабриолете с бесплатным Wi-Fi
Экскурсия не предполагает сопровождения гида. Вы получаете одноразовые персональные наушники и аудиогид (есть 14 языков, в том числе русский). Вы можете включать и выключать запись в любой момент.
Экскурсия доступна в том числе для людей с ограниченными способностями и гостей в инвалидных колясках
В автобусе можно разместить детскую коляску с креплением
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
Тариф
Стоимость
Билет на 24 часа
€20
Дети до 7 лет
Бесплатно
Билет на 48 часов
€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе Hop-on Hop-off, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провела экскурсии для 185 туристов
Представляю наше агентство — с 2013 года мы работаем в Грузии, Тбилиси. 560 000 довольных путешественников, 120 сотрудников, лучший туроператор по Грузии в рейтинге Tripadvisor 2020. Только у нас вас ждут экскурсии на двухэтажном автобусе-кабриолете. До встречи в Тбилиси!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
Была плохая погода, а времени на осмотр Тбилиси было ограничено, поэтому я воспользовалась экскурсионным автобусом. Из плюсов: все организовано, приехала в офис (можно приехать в любое время), оформила билет и читать дальшеуменьшить
ждала автобуса на остановке. Автобус был чистый и внутри было тепло, но стекла были немного грязные, поэтому идеальных фотографий из автобуса сделать не получилось. В наушниках шла аудиозапись с информацией о тех местах, которые мы проезжали. Мне показалось, что информации было мало, иногда слишком обобщенно. Но, если вы не любите длинные исторические справки, то это будет отличным вариантом. Я проехала полный круг на автобусе и это заняло около 70 минут. Но, в целом, я осталась довольна.
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А
Анастасия
Спасибо, это было очень удобно для человека с ограниченным временем в городе и больной ногой) Взяла билет на 48 часов и не пожалела, в промежутках между работой как раз так и успела, разбив экскурсию на 2 части и войдя на той остановке, на которой вышла в первый раз.
Спасибо сайту за возможность узнать об экскурсии и забронировать заранее.
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Н
Наталия
Отличная экскурсия, первым делом идём кататься на двухэтажном автобусе в новом городе. Рассказывают очень интересно, аудиогид совпадает с местностью. Дочка шести лет слушала внимательно, многое запомнила. Прекрасная возможность составить впечатление о городе!
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Н
Нокель
Отдыхали в Тбилиси 4 дня в марте этого года. Забронировала заранее экскурсию на двухэтажном автобусе (можно было и не бронировать, а подойти к офису и сразу поехать, свободно). Организатору отдельное читать дальшеуменьшить
спасибо за своевременные сообщения о невозможности провести экскурсию в выходные дни из-за перекрытия дорог, как у меня было запланировано. Предложили поехать в любое время позже. Это большой плюс. Но сама экскурсия… оставляет желать лучшего! Возможно, мы ожидали большего. Никакой исторической информации, просто короткие сообщения о зданиях, памятниках, которые мы проезжаем мимо. Остальное время музыка в наушниках, хотя, думаю, можно было много чего рассказать. Буквально пара предложений об исторических фактах. Конечно, обо всем сейчас можно прочитать в интернете, и сходить на индивидуальные экскурсии, но и от обзорной на автобусе тоже хотелось бы получать удовольствие. А в целом, Тбилиси классный город! И природа, и погода, и, конечно, люди! Спасибо всем!
Ира
Ответ организатора:
Дорогой гость. Сожалеем, что нам не удалось оправдать ваши ожидания. Мы примем во внимание ваше замичание.
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Т
Татьяна
Очень интересно и удобно. Можно более подробно узнать о городе. Хочу выразить огромную благодарность гиду Мальвине. Очень внимательная,отзывчивая,добрая девушка. Также всей вашей команде. Спасибо.
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А
Арайлым
Крутой 2этажный автобус, самое то что необходимо для туристов!
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