ежедневно в 10:00

Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом

Познакомиться с гостеприимной столицей Грузии по удобной системе Hop on Hop off

5
1 отзыв
Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем.

В течение суток вы можете кататься по Тбилиси на нашем красном автобусе-кабриолете.

Маршрут проложен по главным улицам, мимо старинных и новых памятников, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом
Тбилиси на 2-этажном автобусе с аудиогидом

Что вас ожидает

Удобное и необычное знакомство с Тбилиси. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности тёплого Тифлиса: Серные бани, скалу и храм Метехи, крепость Нарикала, театр Марджанишвили, Оперу, Филармонию, современный и старинный тбилисский Париж, Блошиный рынок, Конку и другие.

Аудио-рассказ о Тбилиси. Включая запись, вы услышите о культуре, истории, архитектуре города. Узнаете интересные факты о достопримечательностях и поймете, на что обратите внимание во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

  • Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
  • Автобусы останавливаются на 12 остановках в центре города каждые полчаса
  • Один полный экскурсионный круг от 1-ой до 12-ой остановки занимает 1, 5 часа. Вы можете проехать по нему, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
  • Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Остановки автобуса

1. Мост Метехи (улица Коте Абхази, 44)
2. Площадь Свободы
3. Опера Тбилиси
4. Площадь Революции Роз (памятник-велосипед)
5. Ул. Марджанишвили
6. Блошиный рынок
7. Башня с часами (Конка)
8. Мост Мира
9. Серные бани
10. Бальнеологический курорт
11. Стена Метехи
12. Канатная дорога

Организационные детали

Купленный билет действует для любой даты и времени. Первый автобус отправляется в 10:00 (с первой остановки), а последний в 20:30 (с первой остановки).

  • Экскурсия проходит на комфортабельном двухэтажном автобусе-кабриолете с бесплатным Wi-Fi
  • Экскурсия не предполагает сопровождения гида. Вы получаете одноразовые персональные наушники и аудиогид (есть 14 языков, в том числе русский). Вы можете включать и выключать запись в любой момент.
  • Каждому путешественнику мы выдаем воду (бутылка 0, 5 л) и карту Тбилиси. Кроме того, билет позволит вам посетить винную дегустацию.
  • Экскурсия доступна в том числе для людей с ограниченными способностями и гостей в инвалидных колясках
  • В автобусе можно разместить детскую коляску с креплением

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на улице Коте Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 10:00

Ira
Ira
Представляю наше агентство — 8 лет мы работаем в Грузии, Тбилиси. 560 000 довольных путешественников, 120 сотрудников, лучший туроператор по Грузии в рейтинге Tripadvisor 2020. Только у нас вас ждут экскурсии на двухэтажном автобусе-кабриолете. До встречи в Тбилиси!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

Т
27 сен 2021
Очень интересно и удобно. Можно более подробно узнать о городе. Хочу выразить огромную благодарность гиду Мальвине. Очень внимательная, отзывчивая, добрая девушка. Также всей вашей команде. Спасибо.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

👥Групповые🚌На автобусе🎫Билеты🧒Для детей🖼Музеи🔭Обзорные🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
$35
за 1 чел.
Комбинированная экскурсия - Тбилиси и древняя столица г. Мцхета
Мы предлагаем уникальную возможность посетить столицу Тбилиси на двухэтажном кабриолете
Тур выезжает дважды в день в 10:00 и в 15:00
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
4.8
21
1ч 9м
$17
за 1 чел.
Экскурсия по Тбилиси на двухэтажном автобусе
Лучший способ познакомиться с Тбилиси - это красный двухэтажный автобус кабриолет с большим сердцем
Тур выезжает каждый день с 10:00 до 18:00
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
10ч
140
за 1-6 чел.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело
Мцхета - древняя столица Грузии
Индивидуальная экскурсия
$100
за 1-8 чел.
Мцхета - древняя столица Грузии
Мцхета - древняя столица Грузии сегодня является одной из немногих исторических...
в любое время и день по договоренности
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
4.9
28
3ч 30м
$12
за 1 чел.
Душевный и зажигательный Тбилиси с Мариам
Тбилиси - столица Грузии с богатой историей
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, ВС - начало в 11.00, СБ - начало в 15.30
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
100
за 1-6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Индивидуальная экскурсия
5
8
11ч
100
за 1-3 чел.
Мцхета-Тбилиси — столицы Иберии в прошлом и настоящем
Познакомиться с главными достопримечательностями двух знаковых городов Грузии
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Индивидуальный тур
$35
за 1 чел.
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Тбилиси - столица и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей
Две столицы за один день
4.1
10
$25
за 1 чел.
Две столицы за один день
Целый день на индивидуальной экскурсии по двум столицам Грузии
Ежедневно в 11:00
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Индивидуальный квест
5
1
$68
за 1-5 чел.
Гастрономически-исторический квест по старому Тбилиси
Тифлис не только столица Грузии, но еще и столица самого лучшего вина, грузинской еды и прекрасных закатов...
ежедневно в 15:00
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
90
за 1-2 чел.
Тбилиси-Мцхета: две древние легенды
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
$170
за 1 чел.
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
🇬🇪