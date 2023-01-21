ежедневно в 10:00

Это предложение — экскурсия, на которой вы узнаёте город, любуетесь им и делаете отличные фото, но при этом управляете своим временем. В течение суток вы можете кататься по Тбилиси на нашем красном автобусе-кабриолете. Маршрут проложен по главным улицам, мимо старинных и новых памятников, а каждый гость получает аудиогид с личными наушниками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание

Удобное и необычное знакомство с Тбилиси. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности тёплого Тифлиса: Серные бани, скалу и храм Метехи, крепость Нарикала, театр Марджанишвили, Оперу, Филармонию, современный и старинный тбилисский Париж, Блошиный рынок, Конку и другие.

Аудио-рассказ о Тбилиси. Включая запись, вы услышите о культуре, истории, архитектуре города. Узнаете интересные факты о достопримечательностях и поймете, на что обратите внимание во время прогулок.

Что такое система Hop on Hop off

Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус

Автобусы останавливаются на 12 остановках в центре города каждые полчаса

Один полный экскурсионный круг от 1-ой до 12-ой остановки занимает 1,5 часа. Вы можете проехать по нему, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.

Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено

Остановки автобуса

1. Мост Метехи (улица Коте Абхази, 44)

2. Площадь Свободы

3. Опера Тбилиси

4. Площадь Революции Роз (памятник-велосипед)

5. Ул. Марджанишвили

6. Блошиный рынок

7. Башня с часами (Конка)

8. Мост Мира

9. Серные бани

10. Бальнеологический курорт

11. Стена Метехи

12. Канатная дорога

Организационные детали

Обратите внимание: билет вы оплачиваете на сайте, но получить его нужно в нашем офисе на улице Коте Абхази, рядом с первой остановкой автобуса Hop on Hop off.

Купленный билет действует для любой даты и времени. Первый автобус отправляется в 10:00 (с первой остановки), а последний в 20:30 (с первой остановки).