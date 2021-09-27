ежедневно в 10:00

Что вас ожидает
Удобное и необычное знакомство с Тбилиси. Вы комфортно устроитесь на панорамном втором этаже нашего яркого автобуса. Сверху увидите и сфотографируете главные достопримечательности тёплого Тифлиса: Серные бани, скалу и храм Метехи, крепость Нарикала, театр Марджанишвили, Оперу, Филармонию, современный и старинный тбилисский Париж, Блошиный рынок, Конку и другие.
Аудио-рассказ о Тбилиси. Включая запись, вы услышите о культуре, истории, архитектуре города. Узнаете интересные факты о достопримечательностях и поймете, на что обратите внимание во время прогулок.
Что такое система Hop on Hop off
- Вы покупаете билет на экскурсию, который действует в течение 24 или 48 часов с момента вашей первой посадки в автобус
- Автобусы останавливаются на 12 остановках в центре города каждые полчаса
- Один полный экскурсионный круг от 1-ой до 12-ой остановки занимает 1, 5 часа. Вы можете проехать по нему, не выходя из автобуса — либо выходить на нужных вам остановках и после прогулки садиться на следующий автобус.
- Количество посадок на автобус в течение 24 или 48 часов не ограничено
Остановки автобуса
1. Мост Метехи (улица Коте Абхази, 44)
2. Площадь Свободы
3. Опера Тбилиси
4. Площадь Революции Роз (памятник-велосипед)
5. Ул. Марджанишвили
6. Блошиный рынок
7. Башня с часами (Конка)
8. Мост Мира
9. Серные бани
10. Бальнеологический курорт
11. Стена Метехи
12. Канатная дорога
Организационные детали
Купленный билет действует для любой даты и времени. Первый автобус отправляется в 10:00 (с первой остановки), а последний в 20:30 (с первой остановки).
- Экскурсия проходит на комфортабельном двухэтажном автобусе-кабриолете с бесплатным Wi-Fi
- Экскурсия не предполагает сопровождения гида. Вы получаете одноразовые персональные наушники и аудиогид (есть 14 языков, в том числе русский). Вы можете включать и выключать запись в любой момент.
- Каждому путешественнику мы выдаем воду (бутылка 0, 5 л) и карту Тбилиси. Кроме того, билет позволит вам посетить винную дегустацию.
- Экскурсия доступна в том числе для людей с ограниченными способностями и гостей в инвалидных колясках
- В автобусе можно разместить детскую коляску с креплением