Тбилиси откроется вам как город контрастов: старые улочки, храмы разных конфессий, шумные проспекты и тихие дворики.
За час вы увидите главное — от площади Европы и храма Метехи до собора Святой Троицы — и услышите истории, которые помогут почувствовать атмосферу и характер грузинской столицы.
За час вы увидите главное — от площади Европы и храма Метехи до собора Святой Троицы — и услышите истории, которые помогут почувствовать атмосферу и характер грузинской столицы.
Описание экскурсии
Старт в историческом центре. Площадь Европы, парк Рике и храм Метехи — первые виды старого Тбилиси.
Исторические кварталы и атмосфера грузинской столицы. Узкие улочки, караван-сарай и районы, где проходил Шёлковый путь.
Площадь Свободы — один из главных символов современного Тбилиси.
Проспект Руставели — главная улица города с театрами, дворцами и историческими зданиями.
Левый берег Куры и собор Святой Троицы. Посещение одного из крупнейших храмов Грузии и прогулка по району Авлабари.
Живые истории и легенды. Рассказы о городе, его жителях и неожиданных фактах.
Организационные детали
- Едем на прогулочном электроавтобусе
- Бутилированная вода бесплатно. Пледы — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€22
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сурен — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился в Тбилиси. Люблю свой город. Занимаюсь проведением экскурсий с 2016 года. Показываю красоты Грузии и Тбилиси гостям нашего красивого и теплого города. Жду вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Экскурсия чудесная! Обзорно, интересно, очень доступно. Гид очень внимательный, интересно рассказывающий. Формат поездки на электроавтобусе позволил побывать в разных уголках города, узнать много исторических фактов о замечательном городе Тбилиси!
Сурен
Ответ организатора:
Рад,что вам понравилась моя экскурсия по нашему теплому городу. Он всегда был,есть и будет гостеприимным городом. Всегда рады видеть гостей в нашем городе и рассказывать историю города.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТБИЛИСИ🌹🌹🌹
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТБИЛИСИ🌹🌹🌹
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Экспресс-знакомство с Тбилиси - на электроавтобусе»
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастро-винная и обзорная прогулка по Тбилиси
Поддаться очарованию древнего, но живого города
Начало: Площадь Европы
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€270
€300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Насладитесь природой и историей Тбилиси в одном туре. Прогулка по ботаническому саду и обзорная экскурсия по Старому городу подарят незабываемые впечатления
Начало: На улице Руставели
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€15 за человека
Групповая
до 17 чел.
Тбилиси сквозь века - обзорная прогулка
Древние храмы, «дом-калейдоскоп» и Старый город с высоты
Начало: У метро «Площадь Свободы»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€25 за человека
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Винно-обзорный променад по Тбилиси
Исследуйте душу Тбилиси через вкус вина и чачи, погружаясь в атмосферу старинных улиц и исторических рассказов
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
29 мая в 12:00
30 мая в 12:00
€104
€130 за человека
от €22 за человека