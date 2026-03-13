По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в самое сердце величественных Кавказских гор, где вас ждёт встреча с одной из крупнейших вершин региона.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепости Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепости Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
Описание фото-прогулки
Гармония и чистота природы Кавказа Наше путешествие начинается у Жинвальского водохранилища, одного из самых живописных уголков Кавказа. Бирюзовая вода водоёма прекрасно контрастирует с белоснежными вершинами гор. Это место станет не только источником вдохновения, но и идеальной локацией для захватывающих фотографий. Природа здесь особенно чиста и гармонична, а воздух наполняет вас спокойствием и ощущением силы, как будто сама земля напевает свою древнюю песню. Далее мы отправляемся к крепости Ананури, которая возвышается над водами Жинвали. Древние стены крепости напоминают нам о героическом прошлом Грузии и её рыцарях. История, скрытая в этих камнях, и величие архитектуры создают атмосферу средневековья, а панорамный вид на Кавказские горы с крепости завораживает с первого взгляда. На пути к вершинам нас ждёт ещё много увлекательных остановок:
- Слияние рек Белой и Чёрной Арагви — это природное чудо, где две реки сливаются в одно целое, создавая удивительный пейзаж. Завораживающая картина природы, когда два потока, как два разных мира, встречаются и сливаются, наполняет путешествие магией и символизирует единство сил природы.
- Гудаури и Монумент Дружбы Народов — на краю высокогорья стоит эта грандиозная арка, открывающая захватывающие виды на горные просторы Кавказа. Место, которое дарует ощущение безмерной свободы и единения с природой.
- Степанцминда — чудо природы и города, расположенное у подножия величественного Казбека. Здесь мы насладимся видом на одно из самых высоких и культовых мест Кавказа.
Гергетская Троица — храм, построенный высоко в горах, прямо напротив величественного Казбека. Это место наполнено сакральной атмосферой и тишиной, где вы почувствуете единство с величием природы и духом истории. Завершим путешествие в Тбилиси, городе, где каждый уголок наполнен жизнью и эмоциями. Вас ждут яркие воспоминания, волшебные фото и незабываемое вдохновение от красоты Кавказа. Этот тур — уникальная возможность погрузиться в атмосферу Грузии, насладиться её природой и открыть для себя тайны её гор, где каждая вершина хранит свою историю! Важная информация:.
Гергетская Троица — храм, построенный высоко в горах, прямо напротив величественного Казбека. Это место наполнено сакральной атмосферой и тишиной, где вы почувствуете единство с величием природы и духом истории. Завершим путешествие в Тбилиси, городе, где каждый уголок наполнен жизнью и эмоциями. Вас ждут яркие воспоминания, волшебные фото и незабываемое вдохновение от красоты Кавказа. Этот тур — уникальная возможность погрузиться в атмосферу Грузии, насладиться её природой и открыть для себя тайны её гор, где каждая вершина хранит свою историю! Важная информация:.
• Гергетская Троица — храм, построенный высоко в горах, прямо напротив величественного Казбека. Это место наполнено сакральной атмосферой и тишиной, где вы почувствуете единство с величием природы и духом истории. Завершим путешествие в Тбилиси, городе, где каждый уголок наполнен жизнью и эмоциями. Вас ждут яркие воспоминания, волшебные фото и незабываемое вдохновение от красоты Кавказа. Этот тур — уникальная возможность погрузиться в атмосферу Грузии, насладиться её природой и открыть для себя тайны её гор, где каждая вершина хранит свою историю! Важная информация:
- Пожалуйста, предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию • Надевайте комфортную обувь и возьмите с собой теплую одежду — в горах может быть прохладно.
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды — сообщите организатору заранее. Вы можете писать нам сообщения 24/7.
- В случае экстремальных погодных условий или при других форс-мажорных обстоятельствах, если какая-нибудь локация будет не доступна, мы предложим взамен другую локацию.
- Способы оплаты на месте гиду: Наличные: RUB, USD, EUR, GEL Оплата российской картой онлайн Оплата зарубежной картой онлайн.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Жинвальское водохранилище
- 2. Крепость Ананури
- 3. Слияние двух рек - Белой и Черной Арагви
- 4. Гудаури - Арка дружбы
- 5. Степанцминда
- 6. Гергетская троица
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный транспорт
- Дегустация меда
Что не входит в цену
- Подъем к храму Святой Троицы Гергети на машинах-внедорожниках - 20 лари
- Обед - от 35 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилисский государственный театр оперы и балета имени З. Палиашвили
Завершение: Проспект руставели 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
- Надевайте комфортную обувь и возьмите с собой теплую одежду - в горах может быть прохладно
- В случае плохой погоды туры не отменяются! Пожалуйста, если вы опасаетесь плохой погоды - сообщите организатору заранее. Вы можете писать нам сообщения 24/7
- В случае экстремальных погодных условий или при других форс-мажорных обстоятельствах, если какая-нибудь локация будет не доступна, мы предложим взамен другую локацию
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные: RUB, USD, EUR, GEL
- Оплата российской картой онлайн
- Оплата зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
Основано на 10 отзывах
Е
Екатерина
13 мар 2026
Были на однодневной поездке в Казбеги, остались очень довольны. Гид Константин — грамотный, отлично знает историю и умеет интересно подать материал. Экскурсия шла сразу на двух языках, при этом всё было понятно. Отвечал на любые вопросы, было увлекательно. Смело рекомендую и экскурсию, и гида.
И
Ирина
5 мар 2026
Отличная организация и насыщенная программа. Много остановок с красивыми видами, гид рассказывал увлекательно. День прошёл быстро и оставил только приятные эмоции.
Н
Надежда
18 фев 2026
Поездка в горы из Тбилиси прошла легко и насыщенно. С гидом Ираклием всё было продумано, маршрут очень живописный. За день получили массу эмоций и красивых видов. Однозначно советую съездить в Казбеги.
М
Марина
10 фев 2026
Уже не первый раз путешествуем с этим агентством — всё на уровне. Несмотря на закрытую дорогу в сторону Казбеги, программа не пострадала. Отлично провели время в Гудаури, катались и отдыхали. Гид Мамука — внимательный и весёлый, поездка прошла комфортно.
О
Оксана
22 янв 2026
Экскурсия оставила приятное впечатление: лёгкая атмосфера и хороший гид. Всё прошло спокойно и организованно.
Ю
Юлия
19 янв 2026
Очень удачная поездка. Гид свободно общается на русском и английском, объясняет доступно. Виды в горах просто невероятные. Программа насыщенная, но без перегрузки. Получили много впечатлений за один день.
С
Светлана
15 янв 2026
Всё было чётко организовано, гид подробно рассказывал про каждую остановку. Успели спокойно всё посмотреть. Пейзажи впечатляющие, плюс была дегустация мёда — интересный бонус.
А
Артур
12 янв 2026
Поездка понравилась: красивые места, интересные рассказы, приятная компания. Остались хорошие впечатления.
Ж
Жасмин
28 дек 2025
Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие. Горы Казбеги и долина выглядят нереально красиво. Было ощущение, что попала в другой мир. Отдельно понравился обед с видом на горы и дегустация. Очень душевно.
V
Vadym
20 дек 2025
Экскурсия превзошла ожидания. Гид Мария подробно рассказывала про каждую локацию и отвечала на любые вопросы. Всё было понятно и интересно. Планируем поехать ещё раз.
