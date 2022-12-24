Дорогие гости! Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински! Я угощу вас вином, которое сделала сама, расскажу о наших новогодних традициях и покажу родную и любимую страну так, как её вижу я. Мы прокатимся на квадроциклах по горным склонам Гудаури, станцуем национальный танец и послушаем народные песни. Погуляем по моей родине — Телави, пройдёмся по уютным улочкам Сигнахи.



Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.