Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи
Дорогие гости! Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински! Я угощу вас вином, которое сделала сама, расскажу о наших новогодних традициях и покажу родную и любимую страну так, как её вижу я. Мы прокатимся на квадроциклах по горным склонам Гудаури, станцуем национальный танец и послушаем народные песни. Погуляем по моей родине — Телави, пройдёмся по уютным улочкам Сигнахи.
Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.
Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.
Ближайшие даты:
29
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 3 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённостиЗавершение: Тбилиси, 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тата — ваш гид в Тбилиси
Провела 117 экскурсий для 156 туристов
Я родилась и выросла в Грузии, в Кахетии. Получила педагогическое образование, проработала в школе 5 лет, обучала детей географии Грузии, потом решила стать профессиональным турменеджером, а потом поняла, что личное общение с туристами меня куда больше вдохновляет, и получила сертификат гида… Прекрасно зная географию и историю Грузии, я с гордостью показываю гостям уникальные памятники страны, древние города и храмы, знакомлю с традициями и культурой моего народа!Задать вопрос
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