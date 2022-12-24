Грузия для своих. Новый год в местной компании

Отметить праздник с грузинским размахом, погрузиться в культуру и погулять по Телави и Сигнахи

Дорогие гости! Приглашаю вас встретить Новый год по-грузински! Я угощу вас вином, которое сделала сама, расскажу о наших новогодних традициях и покажу родную и любимую страну так, как её вижу я. Мы прокатимся на квадроциклах по горным склонам Гудаури, станцуем национальный танец и послушаем народные песни. Погуляем по моей родине — Телави, пройдёмся по уютным улочкам Сигнахи.

Вы расслабитесь в SPA, отведаете ароматный шашлык и накупите оригинальных сувениров. *Возможно участие с детьми от 3 лет.
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Грузия для своих. Новый год в местной компании
Ближайшие даты:
29
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 3 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, время встречи - по договорённости
Завершение: Тбилиси, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дняСигнахи🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Тбилиси

Сигнахи - город любви в Грузии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Сигнахи - город любви в Грузии
Сигнахи - небольшой городок, который в последние годы считается лицом грузинского туризма
по согласованию с гидом
$220 за всё до 4 чел.
Новый Год в Грузии - Праздник с новогодними мастер-классами
7 дней
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Новый Год в Грузии - Праздник с новогодними мастер-классами
Площадь Свободы, Ул. Пушкина 1
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
2078$1 974.1 за всё до 4 чел.
Кахетия-Бодбе-Сигнахи-Телави
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Giorgi
Giorgi
Нет отзывов
Кахетия-Бодбе-Сигнахи-Телави
Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на восток Грузии, в регион Кахетия
Тбилиси, ул. Абано№17 / 19
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
$165 за всё до 6 чел.
8 Марта в колоритной Грузии
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
8 Марта в колоритной Грузии
Отметить праздник в краю вина, погулять по романтичному городу и повеселиться на грузинском застолье
Владикавказ / Тбилиси, 13:00
6 мар
44 990 за 1 человека
Кахетия - грузинский Прованс
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.7
77 отзывов
Кахетия - грузинский Прованс
Грузия знаменита своим вином. Со мной вы отправитесь в то место
Тбилиси, ул. Абано, №15
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
$25 за 1 человека
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии WST
WST
Нет отзывов
Болниси - Дманиси - Первые Европейцы - Золотые прииски Грузии
Провести свой день в историческом туре Дманиси и Болниси
Улица Котэ Абхази, 44, Тбилиси
$27 за 1 человека
Винный тур по Кахетии в мини-группе: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
4.6
15 отзывов
Винный тур по Кахетии в мини-группе: Сигнахи, монастырь Бодбе, Телави
Наша программа подарит вам множество гастрономических открытий и историй о Кахетии
Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 1
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
$24 за 1 человека
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
2 отзыва
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью
Площадь Свободы, Тбилиси
Сегодня
Завтра
24 дек
25 дек
$145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
10 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леван
Леван
Нет отзывов
Индивидуальная поездка в город вина и любви - Сигнахи
Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут
У фонтана в сквере Пушкина
Завтра
30 дек
6 янв
13 янв
$180 за 1 человека
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Леван
Леван
Нет отзывов
Поездка в город вина и любви - Сигнахи (мини-группа)
Можно ли зарегистрировать отношения в Сигнахи за 15 минут
У фонтана в сквере Пушкина
Завтра
30 дек
6 янв
13 янв
$45 за 1 человека
Сигнахи - город любви и ошеломительных видов Алазанской долины
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Зураб
Зураб
Нет отзывов
Сигнахи - город любви и ошеломительных видов Алазанской долины
Кахети - древнее грузинское царство и винный погреб Грузии
От Вашего места проживания
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
от $165 за всё до 3 чел.
Сердце Кахетии - Телави
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лучшие
Лучшие
Нет отзывов
Сердце Кахетии - Телави
Погуляем по городу Телави - именно он считается сердцем Кахетии
По договоренности
$162 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ