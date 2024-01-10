На Рождество – туры в Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Тбилиси, цены от $338, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
На автобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
На автобусе
скидка
10%
8 отзывов
5 дней
Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
Посетить живописные края страны, прогуляться по улочкам Тбилиси и продегустировать вина
Начало: Тбилиси, ваш отель, до 10:00
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
490$441 за человека
Праздники с грузинским колоритом
На автобусе
скидка
10%
5 дней
Праздники с грузинским колоритом
Прогуляться по украшенному Тбилиси, посетить две дегустации вина и увидеть снежную Алазанскую долину
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
375$338 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
  2. Влюбиться в Грузию за 5 дней: Кахетия, Казбеги и Боржоми
  3. Праздники с грузинским колоритом
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Казбеги
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Алазанская долина
Сколько стоит тур в Тбилиси в сентябре 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 338 до 554 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2024 год на рождество, 9 ⭐ отзывов, цены от $338. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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