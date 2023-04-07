В Кахетию за живым вином

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Предлагаю провести день в регионе виноделия — Кахети.

Во время экскурсии мы прогуляемся по живописнейшим уголкам этого гостеприимного края, продегустируем интереснейшие сорта грузинского вина, узнаем еще много любопытных фактов о виноделии и грузинских традициях, познакомимся поближе с ярким грузинским колоритом.
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
В Кахетию за живым вином
Ближайшие даты:
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
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даты

Что вас ожидает:

  • Монастырь Бодбе
  • Церковь Св. Стефана в Сигнахи
  • Винный завод «Гранели» в Кварели
  • Винный завод «Хареба» в Кварели
  • Замок Греми
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

История грузинского виноделия

Она берет свое начало в 7000-8000 г. до н. э. Несмотря на то, что археологические раскопки находили следы виноделия и в Турции, и в Сирии, и в Ливане, и в Иордании, древность грузинских виноградных косточек признаны международным научным сообществом и не вызывают сомнения.
Согласно легенде святая Нино, крестившая грузин, вошла в Грузию, держа в руках крест из виноградной лозы, скрепленный собственными волосами. Так виноградная лоза стала символом православия для грузин.
Виноградная лоза упоминается в грузинских сказках, легендах и песнях. В IX веке в Грузии даже действовала академия, которая имела в составе департамент виноделия. В XII веке в этой академии учился великий грузинский поэт Шота Руставели.
Веками виноделие было основой грузинского сельского хозяйства. Сейчас в Грузии насчитывается свыше 500 наименований виноградной лозы.

Ежедневно, в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортный автотранспорт
  • Бутылка минеральной воды на человека
  • Входные билеты в Музей вина «Хареба» в Кварели
  • Дегустация 2-х вин
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
пл. Свободы, сквер Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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