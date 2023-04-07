История грузинского виноделия

Она берет свое начало в 7000-8000 г. до н. э. Несмотря на то, что археологические раскопки находили следы виноделия и в Турции, и в Сирии, и в Ливане, и в Иордании, древность грузинских виноградных косточек признаны международным научным сообществом и не вызывают сомнения.

Согласно легенде святая Нино, крестившая грузин, вошла в Грузию, держа в руках крест из виноградной лозы, скрепленный собственными волосами. Так виноградная лоза стала символом православия для грузин.

Виноградная лоза упоминается в грузинских сказках, легендах и песнях. В IX веке в Грузии даже действовала академия, которая имела в составе департамент виноделия. В XII веке в этой академии учился великий грузинский поэт Шота Руставели.

Веками виноделие было основой грузинского сельского хозяйства. Сейчас в Грузии насчитывается свыше 500 наименований виноградной лозы.