Кахетия — это восточное сердце Грузии, где горы Кавказа встречаются с бескрайним горизонтом Алазанской долины. Это земля, которая пахнет виноградной лозой и свежеиспеченным хлебом шоти. За этот день вы прочувствуете душу Кахетии — тёплого, винного и гостеприимного края Грузии. Узнаете, как рождается кахетинское вино, и попробуете его прямо на заводе.
Описание экскурсии
- Монастырь Бодбе — первая остановка и одно из самых почитаемых мест в Грузии. Поклонимся мощам святой Нино, просветительницы Грузии, и прогуляемся по великолепным садам, за которыми ухаживают монахини.
- Сигнахи — город любви. Всего 5 минут езды от Бодбе — и мы окажемся в уютном городке на холмах, напоминающем Италию. Прогуляемся по самой длинной крепостной стене в Грузии. С её башен открывается открыточный вид на Алазанскую долину и Кавказские горы.
- Обед. Рекомендую ресторан с террасой, чтобы пообедать с видом на горы. Обязательно попробуйте местный шашлык — мцвади на виноградной лозе.
- Монастырь Некреси. Он находится на горе, откуда открывается, пожалуй, лучший вид на виноградники Кахетии. Здесь расположена одна из старейших церквей Грузии — IV века. Атмосфера там невероятно спокойная. К монастырю на вершине возит специальный шаттл.
- Завод «Корпорация Киндзмараули» в городе Кварели — финальная точка маршрута. Вы увидите, как здесь сочетаются древние традиции квеври и современные стальные цистерны. Для вас проведут экскурсию по винзаводу и дегустацию четырёх видов вина.
Во время экскурсии я расскажу вам, как Святая Нино попала в Грузию и почему её могила находится в Кахетии. Вы узнаете, как рождается кахетинское вино и нюансы приготовления вина в квеври.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или минивэне в зависимости от размера группы. Есть детское кресло
- Дополнительно оплачиваются экскурсия и дегустация на винзаводе — 10 лари за чел., подъём на автобусе в монастырь Некреси — 3 лари за чел., обед в ресторане
- В монастырях необходимо соблюдать дресс-код: прикрытые плечи и колени (женщинам голову)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Гамарджоба! Меня зовут Ника, я родился и вырос в Тбилиси, гид по Грузии, работаю в сфере туризма с 2017года. Лично составляю маршруты. С удовольствие познакомлю вас со своей прекрасной страной,
Входит в следующие категории Тбилиси
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