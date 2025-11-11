Эта программа для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот и насладиться путешествием в сердце Грузии. Мы исследуем каньоны Биртвиси, где спрятаны руины древней крепости. А после насладимся расслабляющим катанием на сапах в спокойных водах Алгетского водохранилища. Это сочетание активности, истории и умиротворения идеально подходит для отдыха души и тела.
Описание водной прогулки
Каньоны Биртвиси — природный лабиринт из скал и ущелий. Мы будем пробираться через узкие проходы, переходить через русло реки и взбираться по тропам, любуясь суровой красотой каньонов.
Древняя крепость Биртвиси на вершине скал — это исторический памятник, построенный в эпоху Средневековья. Стратегическое расположение делало её практически неприступной. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом.
Алгетское водохранилище. Завершим день в живописном месте на берегу Алгетского водохранилища. Вы прокатитесь на сапах по кристально чистой воде, отдохнёте, насладитесь тишиной и умиротворением.
Вы узнаете:
- Какую роль сыграла крепость Биртвиси в защите региона
- Почему каньоны имеют такую уникальную геологическую форму и какие природные процессы их создали
- Кого можно встретить в каньонах
А также легенду об Арсене, который использовал замок в 19 веке.
Организационные детали
- Программа ориентирована на участников с 18 лет
- Необходима базовая физическая подготовка, так как маршрут включает подъёмы и спуски. Протяжённость — около 8 км
- В стоимость всё включено: трансфер на Renault Duster или минивэне, аренда сапборда, горячий обед
- По желанию вы можете арендовать треккинговые палки — 10 лари и дождевик — 10 лари
- Возьмите с собой воду и перекус
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.Задать вопрос
