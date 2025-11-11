Мои заказы

Хайк по каньонам Биртвиси и катание на сапах на Алгетском водохранилище

Уехать из Тбилиси - к лабиринтам из скал, древней крепости и умиротворяющим пейзажам
Эта программа для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот и насладиться путешествием в сердце Грузии. Мы исследуем каньоны Биртвиси, где спрятаны руины древней крепости. А после насладимся расслабляющим катанием на сапах в спокойных водах Алгетского водохранилища. Это сочетание активности, истории и умиротворения идеально подходит для отдыха души и тела.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание водной прогулки

Каньоны Биртвиси — природный лабиринт из скал и ущелий. Мы будем пробираться через узкие проходы, переходить через русло реки и взбираться по тропам, любуясь суровой красотой каньонов.

Древняя крепость Биртвиси на вершине скал — это исторический памятник, построенный в эпоху Средневековья. Стратегическое расположение делало её практически неприступной. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом.

Алгетское водохранилище. Завершим день в живописном месте на берегу Алгетского водохранилища. Вы прокатитесь на сапах по кристально чистой воде, отдохнёте, насладитесь тишиной и умиротворением.

Вы узнаете:

  • Какую роль сыграла крепость Биртвиси в защите региона
  • Почему каньоны имеют такую уникальную геологическую форму и какие природные процессы их создали
  • Кого можно встретить в каньонах

А также легенду об Арсене, который использовал замок в 19 веке.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на участников с 18 лет
  • Необходима базовая физическая подготовка, так как маршрут включает подъёмы и спуски. Протяжённость — около 8 км
  • В стоимость всё включено: трансфер на Renault Duster или минивэне, аренда сапборда, горячий обед
  • По желанию вы можете арендовать треккинговые палки — 10 лари и дождевик — 10 лари
  • Возьмите с собой воду и перекус

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 16 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
читать дальше

Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.

