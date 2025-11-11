Эта программа для тех, кто хочет отвлечься от повседневных забот и насладиться путешествием в сердце Грузии. Мы исследуем каньоны Биртвиси, где спрятаны руины древней крепости. А после насладимся расслабляющим катанием на сапах в спокойных водах Алгетского водохранилища. Это сочетание активности, истории и умиротворения идеально подходит для отдыха души и тела.

за 1–3 человек или €75 за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Каньоны Биртвиси — природный лабиринт из скал и ущелий. Мы будем пробираться через узкие проходы, переходить через русло реки и взбираться по тропам, любуясь суровой красотой каньонов.

Древняя крепость Биртвиси на вершине скал — это исторический памятник, построенный в эпоху Средневековья. Стратегическое расположение делало её практически неприступной. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом.

Алгетское водохранилище. Завершим день в живописном месте на берегу Алгетского водохранилища. Вы прокатитесь на сапах по кристально чистой воде, отдохнёте, насладитесь тишиной и умиротворением.

Вы узнаете:

Какую роль сыграла крепость Биртвиси в защите региона

Почему каньоны имеют такую уникальную геологическую форму и какие природные процессы их создали

Кого можно встретить в каньонах

А также легенду об Арсене, который использовал замок в 19 веке.

