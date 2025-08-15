Индивидуальная
до 3 чел.
Поход в Биртвисские каньоны
Всего в часе от Тбилиси вас ждут Биртвисские каньоны с их скалами, лесами и историческими крепостями. Выберите лайт или экстрим-версию похода
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
15 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси
Насладитесь прогулкой по каньонам Биртвиси, откройте для себя нетронутую природу и отдохните на пикнике среди величественных скал и водопадов
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Пройти узкими ущельями, взобраться на древние руины и узнать Грузию, скрытую от посторонних глаз
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €129 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны Биртвиси»
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