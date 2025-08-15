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Каньоны Биртвиси – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны Биртвиси» в Тбилиси, цены от €129. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Поход в Биртвисские каньоны
Пешая
7 часов
58 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поход в Биртвисские каньоны
Всего в часе от Тбилиси вас ждут Биртвисские каньоны с их скалами, лесами и историческими крепостями. Выберите лайт или экстрим-версию похода
Начало: У вашего отеля в центре Тбилиси
15 авг в 08:00
18 авг в 08:00
€129 за всё до 3 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
Пешая
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг по каньонам Биртвиси
Насладитесь прогулкой по каньонам Биртвиси, откройте для себя нетронутую природу и отдохните на пикнике среди величественных скал и водопадов
Завтра в 14:00
7 авг в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Пешая
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Пройти узкими ущельями, взобраться на древние руины и узнать Грузию, скрытую от посторонних глаз
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от €129 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Каньоны Биртвиси»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поход в Биртвисские каньоны
  2. Треккинг по каньонам Биртвиси: пикник + всё снаряжение включено
  3. По каньонам Биртвиси из Тбилиси: треккинг к древней крепости в скалах
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Монастырь Джвари
  5. Крепость Нарикала
  6. Собор Светицховели
  7. Площадь Свободы
  8. Мост мира
  9. Сигнахи
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в августе 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Каньоны Биртвиси" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 250. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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