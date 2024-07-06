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гиду Арчи 11 часов пролетели как один миг. Организаторы были очень внимательны, а водитель безупречно управлял автобусом. Огромное спасибо всей команде за этот незабываемый день, и за вино которое нам подарили в конце экскурсии. Как хорошо что я выбрала именно эту экскурсию. Обязательно еще раз вернусь в Грузию и воспользуюсь услугами Арчи!