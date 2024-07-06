Сплавы по рекам на рафтах в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Сплавы и рафтинг» в Тбилиси, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
На машине
21 отзыв
11 часов
Водная прогулка
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 09:00
42 за человека
Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
На машине
скидка
40%
6 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
13 июля в 08:45
3018 за человека
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
На машине
скидка
15%
5 часов
Водная прогулка
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250213 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    РУСЛАН
    6 июля 2024
    Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
    Очень интересная экскурсия, спасибо Мери!
  • E
    Elena
    2 июля 2024
    Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
    Захватывающий дух горный серпантин и прекрасные виды - это то, что я ожидала. Отличная компания и гид как дополнительный приятный бонус к поездке.
  • A
    Anna
    9 марта 2024
    Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
    Прекрасная поездка с прекрасным экскурсоводом. Совсем не утомительно. Так понравилось, что сразу после записалась на следующую экскурсию Арчи!
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
    Я прекрасно провела время в этой поездке. Здесь было все - и интересная история, и захватывающие виды на горы. Благодаря
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    гиду Арчи 11 часов пролетели как один миг. Организаторы были очень внимательны, а водитель безупречно управлял автобусом. Огромное спасибо всей команде за этот незабываемый день, и за вино которое нам подарили в конце экскурсии. Как хорошо что я выбрала именно эту экскурсию. Обязательно еще раз вернусь в Грузию и воспользуюсь услугами Арчи!

  • E
    Ekaterina
    29 февраля 2024
    Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
    Отличный гид и маршрут! Вести экскурсию на двух языках - это нечто!) Очень приятно видеть, как человек отдается своему делу
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    и переживает всей душой за комфорт каждого участника этого маленького трипа! было очень насыщено, интересно и с юмором. Большое спасибо! Всем рекомендую.

    Отличный гид и маршрут! Вести экскурсию на двух языках - это нечто!) Очень приятно видеть, какОтличный гид и маршрут! Вести экскурсию на двух языках - это нечто!) Очень приятно видеть, как

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Тбилиси - на Казбек и к минеральному источнику (в группе)
  2. Из Тбилиси - к селу Кaноби и далее на Казбек
  3. Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июле 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 3 экскурсии от 18 до 213 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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