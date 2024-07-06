1 чел.
По популярности
11 часов
Водная прогулка
Казбек и минеральные источники: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Грузии: от крепостных стен до вершин Казбека, от медовой дегустации до минеральных вод
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 09:00
€42 за человека
скидка
40%
11 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия к Казбеку и селу Каноби из Тбилиси
Вас ждет путешествие по знаковым местам Грузии, полное впечатлений и открытий исторических сокровищ
Начало: В районе Майдана
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
13 июля в 08:45
30€18 за человека
скидка
15%
5 часов
Водная прогулка
Рафтинг на реке Арагви с хинкальным окончанием
Окунуться в экстремальное и гастрономическое приключение
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
250€213 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРУСЛАН6 июля 2024Очень интересная экскурсия, спасибо Мери!
- EElena2 июля 2024Захватывающий дух горный серпантин и прекрасные виды - это то, что я ожидала. Отличная компания и гид как дополнительный приятный бонус к поездке.
- AAnna9 марта 2024Прекрасная поездка с прекрасным экскурсоводом. Совсем не утомительно. Так понравилось, что сразу после записалась на следующую экскурсию Арчи!
- ААнна4 марта 2024Я прекрасно провела время в этой поездке. Здесь было все - и интересная история, и захватывающие виды на горы. Благодаря
- EEkaterina29 февраля 2024Отличный гид и маршрут! Вести экскурсию на двух языках - это нечто!) Очень приятно видеть, как человек отдается своему делу
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Сплавы и рафтинг»
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