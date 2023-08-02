Прогулка на кораблике в Тбилиси: уникальный способ познакомиться с городом
Тбилиси станет твоим другом с первого взгляда.
Прогулка на кораблике в Тбилиси — это уникальный способ насладиться красотой города и познакомиться с его историческими достопримечательностями, плавая по реке Мтквари.
Если вы посещаете Тбилиси, прогулка на кораблике обязательно стоит посетить, чтобы полностью ощутить дух этого прекрасного города и создать незабываемые воспоминания.
Прогулка на кораблике в Тбилиси — это уникальный способ насладиться красотой города и познакомиться с его историческими достопримечательностями, плавая по реке Мтквари.
Если вы посещаете Тбилиси, прогулка на кораблике обязательно стоит посетить, чтобы полностью ощутить дух этого прекрасного города и создать незабываемые воспоминания.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Абанотубани — район серных бань, которые оценили Пушкин и Дюма. В сердце города поговорим о его истории, о том, почему Тбилиси называли Тифлисом, и о самоназвании страны. А рядом вы услышите шум настоящего водопада в Инжировом ущелье.
- Район Шарден и собор Сиони: вы прогуляетесь по торговому ремесленному кварталу и пешеходной улице (я расскажу, почему она названа в честь француза). Район Шарден расположен между площадью Мейдан и Сионским собором: вы увидите эти места и узнаете об их судьбах, а также заглянете на подземный базар.
- Мост Мира и крепость Нарикала: на современный стеклянный мост посмотрим в живописном парке Рике, откуда отправимся по канатной дороге к одной из древнейших достопримечательностей Тбилиси — крепости Нарикала. Отсюда полюбуемся лучшей панорамой города и поговорим о прошлом цитадели.
- Помимо этого, вас ждут Караван-сарай и дворец царицы Дереджан, а также скрытые от туристов смотровые площадки, улочки и «итальянские дворики»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на кораблике
Тбилиси, столица Грузии, является одним из самых живописных городов в регионе, и кораблик предоставляет возможность увидеть его с совершенно новой перспективы. Прогулки на корабликах стали популярным развлечением среди местных жителей и туристов, и предлагают разнообразные варианты маршрутов и экскурсий.
Мост Мира, монастырь Метехи и Нарикала
Во время прогулки на кораблике вы сможете насладиться красивыми панорамными видами на город и его исторические достопримечательности, такие как Нарикала, монастырь Метехи, мост Мира и многие другие. Вы также проплывете под известными тбилисскими мостами, включая Мост Любви, который считается символом города.
Кораблики, которые используются для прогулок, обычно оснащены открытой палубой и закрытой каютой, что позволяет пассажирам выбрать наиболее комфортный вариант. Вы можете наслаждаться свежим воздухом и солнцем на открытой палубе или укрыться от погоды в закрытой каюте.
Важная информация:
- Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно.
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
- Прогулка на кораблике
- Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно
- Что не входит
- Питание
- Входные билеты в музей
- Место начала и завершения?
- Тбилиси, ул. Абано, 15
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
- Важная информация
- Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно.
- Мы заберём вас в Тбилиси и привезём обратно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании