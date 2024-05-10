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Мини-группа
3.5 часа
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
€320 за всё до 10 чел.
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
«Вы пройдёте на комфортабельном катамаране по реке Кура вдоль Старого Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия10 мая 2024Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
- ИИрина17 августа 2023Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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