Экскурсии по рекам в Тбилиси 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Тбилиси, цены от €22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚤 На катере
Мини-группа
3.5 часа
2 отзыва
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Открыть новые ракурсы Старого города, насладиться грузинским вином и прокатиться на катере по реке
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:30 и 18:30
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
100 за человека
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами
Начало: на площади Горгасали
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
320 за всё до 10 чел.
Прогулка на катамаране по реке Кура
Мини-группа
30 минут
Прогулка на катамаране по реке Кура
Полюбоваться очаровательной столицей Грузии с воды (мини-группа)
Начало: На улице Звиада Гамсахурдиа
«Вы пройдёте на комфортабельном катамаране по реке Кура вдоль Старого Тбилиси»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Первый раз в Тбилиси. Очень понравилась экскурсия. Очень хороший гид
  • И
    Ирина
    17 августа 2023
    Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
    Валерий прекрасный рассказчик. Очень внимательный, деликатный, слушать приятно очень. Часто рассказ переходил в диалог, от этого еще более интересно и
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    увлекательно становилось! Показал очень красивые места, которые я не нашла бы сама, хотя все в центральной части, буквально под носом!))) Маршрут составлен очень комфортно. Много нового узнаете о Тбилиси с Валерием!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
  2. Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
  3. Прогулка на катамаране по реке Кура
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 22 до 320. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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