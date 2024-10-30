Я покажу вам удивительные уголки нашего региона — завораживающие и величественные. Вы побродите по цветным холмам Гареджийской пустыни и оцените её необычный ландшафт. В монастыре Давид-Гареджи прикоснётесь к истории веры в Грузии и узнаете, как олень помог преподобному Давиду. А ещё в пути мы всегда можем остановиться — сделать красивые фото или купить помидоры:)

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за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

от €100 за 1–2 человек или €50 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы сменим климатическую зону, выехав их Тбилиси и постепенно приближаясь к самой засушливой части страны — Гареджийской пустыне. Вы увидите, как меняются растительность и ландшафт по пути.

По дороге я расскажу об истории и культуре Грузии. Вы узнаете, как часто и кто нападал на это древнее государство, когда был его золотой век, и насколько ценен грузинский алфавит. Ещё я посоветую, какие местные вина стоит попробовать.

Мы проедем мимо солёного озера. Вы оцените, как красиво искрится и мерцает от мелких кристаллов его поверхность на солнце.

По извилистой дороге доберёмся до пещерного монастыря Давид-Гареджи, основанного в 6 веке. Вы рассмотрите внутреннее убранство и иконы и погуляете по живописной территории. Поймёте, как монах Давид, оказавший большое влияние на религию Грузии, чудом выжил в пещере и при чём тут олень.

Спустимся к цветным холмам Гареджийской пустыни, где я расскажу о происхождении ярких песков и объясню, как это связано с морем. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные снимки на память. Обязательно возьмите с собой перекус — устроим уютный пикник на холмах.

Организационные детали