Из Тбилиси - к пещерному монастырю и разноцветной Гареджийской пустыне

Побывать в религиозном центре Восточной Грузии 6 века и полюбоваться песчаным чудом природы
Я покажу вам удивительные уголки нашего региона — завораживающие и величественные. Вы побродите по цветным холмам Гареджийской пустыни и оцените её необычный ландшафт.

В монастыре Давид-Гареджи прикоснётесь к истории веры в Грузии и узнаете, как олень помог преподобному Давиду. А ещё в пути мы всегда можем остановиться — сделать красивые фото или купить помидоры:)
5
1 отзыв
Из Тбилиси - к пещерному монастырю и разноцветной Гареджийской пустыне
Из Тбилиси - к пещерному монастырю и разноцветной Гареджийской пустыне
Из Тбилиси - к пещерному монастырю и разноцветной Гареджийской пустыне
Ближайшие даты:
26
фев27
фев5
мар6
мар12
мар13
мар19
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Мы сменим климатическую зону, выехав их Тбилиси и постепенно приближаясь к самой засушливой части страны — Гареджийской пустыне. Вы увидите, как меняются растительность и ландшафт по пути.

По дороге я расскажу об истории и культуре Грузии. Вы узнаете, как часто и кто нападал на это древнее государство, когда был его золотой век, и насколько ценен грузинский алфавит. Ещё я посоветую, какие местные вина стоит попробовать.

Мы проедем мимо солёного озера. Вы оцените, как красиво искрится и мерцает от мелких кристаллов его поверхность на солнце.

По извилистой дороге доберёмся до пещерного монастыря Давид-Гареджи, основанного в 6 веке. Вы рассмотрите внутреннее убранство и иконы и погуляете по живописной территории. Поймёте, как монах Давид, оказавший большое влияние на религию Грузии, чудом выжил в пещере и при чём тут олень.

Спустимся к цветным холмам Гареджийской пустыни, где я расскажу о происхождении ярких песков и объясню, как это связано с морем. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные снимки на память. Обязательно возьмите с собой перекус — устроим уютный пикник на холмах.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Поездка проходит на автомобиле Renault Sandero. Есть два детских кресла — если понадобятся, напишите заранее
  • Пожалуйста, возьмите с собой перекус для пикника (кафе рядом нет)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
30 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!
Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!Очень понравилась экскурсия! Места необычные, классная организация и крутые фото!

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