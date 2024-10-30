В монастыре Давид-Гареджи прикоснётесь к истории веры в Грузии и узнаете, как олень помог преподобному Давиду. А ещё в пути мы всегда можем остановиться — сделать красивые фото или купить помидоры:)
Описание экскурсии
Мы сменим климатическую зону, выехав их Тбилиси и постепенно приближаясь к самой засушливой части страны — Гареджийской пустыне. Вы увидите, как меняются растительность и ландшафт по пути.
По дороге я расскажу об истории и культуре Грузии. Вы узнаете, как часто и кто нападал на это древнее государство, когда был его золотой век, и насколько ценен грузинский алфавит. Ещё я посоветую, какие местные вина стоит попробовать.
Мы проедем мимо солёного озера. Вы оцените, как красиво искрится и мерцает от мелких кристаллов его поверхность на солнце.
По извилистой дороге доберёмся до пещерного монастыря Давид-Гареджи, основанного в 6 веке. Вы рассмотрите внутреннее убранство и иконы и погуляете по живописной территории. Поймёте, как монах Давид, оказавший большое влияние на религию Грузии, чудом выжил в пещере и при чём тут олень.
Спустимся к цветным холмам Гареджийской пустыни, где я расскажу о происхождении ярких песков и объясню, как это связано с морем. Вы насладитесь невероятными пейзажами и сделаете атмосферные снимки на память. Обязательно возьмите с собой перекус — устроим уютный пикник на холмах.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Поездка проходит на автомобиле Renault Sandero. Есть два детских кресла — если понадобятся, напишите заранее
- Пожалуйста, возьмите с собой перекус для пикника (кафе рядом нет)