В 60 км от Тбилиси, на границе с Азербайджаном находится один из самых древних и впечатляющих монастырей нашей страны. Вы прикоснётесь к сакральной истории Восточной Грузии и узнаете о наследии Давида Гареджийского, одного из основателей грузинского монашества. После полюбуетесь «марсианскими» холмами и озером Мравалцкарo. А завершим поездку, конечно, вином.

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Описание экскурсии

Монастырь Давид-Гареджа. Вы исследуете комплекс, основанный в 6 веке, и на его примере узнаете об архитектурных особенностях пещерных монастырей. Гид расскажет о религиозных традициях Восточной Грузии и истории распространения христианства в регионе. Вы рассмотрите художественные детали икон. И конечно, будет рассказ о Святом Давиде, его влиянии на грузинское искусство, духовную практику и культуру.

Цветные горы Удабно. Вы откроете удивительный природный уголок Грузии, узнаете о формировании полосатых гор и запечатлеете «инопланетные» холмы с разноцветными слоями с Гареджийского кряжа.

Озеро Мравалцкарo. Место известно кристально-чистой водой и спокойной атмосферой. Здесь вы сможете расслабиться, прогуляться по берегу и насладиться тишиной.

Дегустация вин. В завершение мы отвезём вас в известное винное хозяйство Kakhetian Traditional Winemaking. Вы познакомитесь с территорией винодельни и узнаете о традиционных методах производства грузинских вин. А затем вас пригласят на дегустацию лучших сортов напитка.

Организационные детали