Монастырь Давид-Гареджа: групповая экскурсия

Исследовать пещерный комплекс, увидеть разноцветные горы, отдохнуть на озере и посетить винодельню
В 60 км от Тбилиси, на границе с Азербайджаном находится один из самых древних и впечатляющих монастырей нашей страны.

Вы прикоснётесь к сакральной истории Восточной Грузии и узнаете о наследии Давида Гареджийского, одного из основателей грузинского монашества. После полюбуетесь «марсианскими» холмами и озером Мравалцкарo. А завершим поездку, конечно, вином.
Монастырь Давид-Гареджа: групповая экскурсия
Монастырь Давид-Гареджа: групповая экскурсия
Монастырь Давид-Гареджа: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Монастырь Давид-Гареджа. Вы исследуете комплекс, основанный в 6 веке, и на его примере узнаете об архитектурных особенностях пещерных монастырей. Гид расскажет о религиозных традициях Восточной Грузии и истории распространения христианства в регионе. Вы рассмотрите художественные детали икон. И конечно, будет рассказ о Святом Давиде, его влиянии на грузинское искусство, духовную практику и культуру.

Цветные горы Удабно. Вы откроете удивительный природный уголок Грузии, узнаете о формировании полосатых гор и запечатлеете «инопланетные» холмы с разноцветными слоями с Гареджийского кряжа.

Озеро Мравалцкарo. Место известно кристально-чистой водой и спокойной атмосферой. Здесь вы сможете расслабиться, прогуляться по берегу и насладиться тишиной.

Дегустация вин. В завершение мы отвезём вас в известное винное хозяйство Kakhetian Traditional Winemaking. Вы познакомитесь с территорией винодельни и узнаете о традиционных методах производства грузинских вин. А затем вас пригласят на дегустацию лучших сортов напитка.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе; билеты в пещерные монастыри, часовни и церкви; дегустация на винодельне KTW
  • Дополнительные расходы: обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€32
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Тбилиси

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