Давид-Гареджи — необычный христианский комплекс, возведённый в пустыне. Вы погуляете по высеченным в скалах пещерам, рассматривая древние христианские фрески.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Насладитесь не характерными для Грузии инопланетными безлюдными пейзажами и раскроете страну по-новому.
Описание экскурсии
- Живописная дорога с фотостопами. Вы отправитесь на восток страны, к грузино-азербайджанской границе. Полюбуетесь степью, меняющей цвет в зависимости от сезона, холмами причудливых форм, солёным озером и величественными Кавказскими горами. В самых красивых местах мы сделаем короткие остановки для фото.
- Монастырский комплекс Давид-Гареджи. Вы увидите знаменитую на весь христианский мир Лавру Святого Давида 6 века. Это действующий мужской монастырь, поэтому мы осмотрим его снаружи. Зато сможем зайти в Преображенскую церковь, где находятся мощи Святого Давида. А также посетить пещерный храм Натлисмцемели.
- Горный треккинг. Вас ждёт поход по склону, с которого открываются виды на радужные горы. В пути мы покажем вам высеченные в скале пещеры древнего монастыря Тетри-Удабно, украшенные средневековыми росписями.
- Деревня Мзисгули. Мы остановимся у местных фермеров и попробуем их продукты: чурчхелу, пастилу, домашние вина Ркацители, Саперави и Киндзмараули.
- Монастырь Бодбе среди кипарисов. Это место упокоения Святой Нино, поэтому здесь вы узнаете о судьбе крестительницы Сакартвело и о начале грузинской православной истории.
- Сигнаги. Вы убедитесь, что недаром это место называют городом любви. Прогуляетесь по романтичным улочкам с деревянными балконами. А ещё пройдёте по древней крепости.
- Дегустация вина. Мы проведём дегустацию в традиционном погребе в городе Сигнаги, где вино производится по 8000-летним грузинским технологиям.
- Пообедаем в ресторане в городе Сигнаги с прекрасным видом на Алазанскую долину и Кавказский хребет.
Организационные детали
Можно провести экскурсию для большего числа человек:
— 3-7 человек — €260
— 8-17 человек — €480
- В зависимости от количества людей экскурсия будет проходит проходить на комфортабельном автомобиле, минивэне или микроавтобусе
- Дегустация вина включена в стоимость, обед оплачивается дополнительно (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)
- Треккинг доступен путешественникам с любой физической подготовкой
- После проведения этой экскурсии мы подарим вам бесплатную пешеходную экскурсию по Тбилиси. Все детали можно уточнить в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 24327 туристов
Приветствуем! Наша компания предлагает незабываемые путешествия и экстремальные развлечения по всем регионам и городам Грузии с профессиональными гидами и водителями. С нами вы погрузитесь в многовековую историю страны, увидите природные и рукотворные чудеса и влюбитесь в местную кухню. Организуем экскурсии из Тбилиси в Сванетию, Казбеги, Кахетию, Армению, поездки на кабриолете и мастер-классы по дрифту.
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