Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Тбилиси, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Дополнительно оплачивается обед (по счету в ресторане)»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
65 за человека
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
450 за всё до 2 чел.
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Побывать в древних монастырях, заглянуть в Дом-музей Микоян и пообедать в армянской семье (в группе)
Начало: На улице Абано
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Honda, услуги русскоговорящего гида, обед»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янина
    22 марта 2024
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
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    квартиры, накормившей нас вкуснейшим грузинским обедом, очень милой, обаятельной женщиной. Признаюсь, вкуснее Марининых хачапури мы не ели никогда в жизни!! Бакари - вы супер!!! Интереснейший человек, с отличным чувством юмора, очень открытый и позитивный! Ольге отдельная благодарность за безупречную организацию, за внимание к деталям! Благодаря вашей команде и несмотря на дождливую погоду наш день был прекрасен. Это ли не счастье? ❤️

  • О
    Ольга
    21 июля 2023
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Запрос был на нестандартные интересные места в городе и, благодаря Ольге и Бакари, мы их посетили и остались довольны. Отдельное спасибо радушным хозяевам Ганне и Рафаэлю за гостеприимство и вкусные угощения!
  • Е
    Елена
    7 июля 2023
    День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
    Экскурсия великолепная и очень атмосферная, уютная и гостеприимная) Ольга, спасибо Вам огромное за чудесно проведённое время! Вы - удивительный человек! С большим удовольствием рекомендую 🌸

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
  2. Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
  3. Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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