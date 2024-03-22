1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
День по-тбилисски: Грузинский элемент счастья
Проживите незабываемый день в Тбилиси, наслаждаясь домашним завтраком, рынками и символами города
Начало: В районе метро Площадь Свободы
«Дополнительно оплачивается обед (по счету в ресторане)»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€65 за человека
Индивидуальная
7 часов
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Начало: По договорённости
9 июня в 00:00
10 июня в 00:00
€450 за всё до 2 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие в прошлое: из Тбилиси - в Армению
Побывать в древних монастырях, заглянуть в Дом-музей Микоян и пообедать в армянской семье (в группе)
Начало: На улице Абано
«В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне Honda, услуги русскоговорящего гида, обед»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнина22 марта 2024Мы сегодня действительно нашли свой грузинский элемент счастья! Очень рады знакомству с гидом Бакари и Мариной - гостеприимной хозяйкой уникальной
- ООльга21 июля 2023Запрос был на нестандартные интересные места в городе и, благодаря Ольге и Бакари, мы их посетили и остались довольны. Отдельное спасибо радушным хозяевам Ганне и Рафаэлю за гостеприимство и вкусные угощения!
- ЕЕлена7 июля 2023Экскурсия великолепная и очень атмосферная, уютная и гостеприимная) Ольга, спасибо Вам огромное за чудесно проведённое время! Вы - удивительный человек! С большим удовольствием рекомендую 🌸
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «С обедом»
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