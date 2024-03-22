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квартиры, накормившей нас вкуснейшим грузинским обедом, очень милой, обаятельной женщиной. Признаюсь, вкуснее Марининых хачапури мы не ели никогда в жизни!! Бакари - вы супер!!! Интереснейший человек, с отличным чувством юмора, очень открытый и позитивный! Ольге отдельная благодарность за безупречную организацию, за внимание к деталям! Благодаря вашей команде и несмотря на дождливую погоду наш день был прекрасен. Это ли не счастье? ❤️