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Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде

TATA Z.
TATA Z. – Гид из Тбилиси
Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились с главными туристическими артериями Грузии, эта экскурсия ⛳ на полдня станет украшением вашего путешествия.

Вы побываете на вершине Коджорской крепости, которая больше тысячи лет охраняла Тбилиси; узнаете о загадочном погребении царицы Тамары и послушаете рассказ о грузинском Робине Гуде.

А также познакомитесь с историей 📖 средневекового монастыря Удзо и пообедаете в этническом ресторане с отменной кухней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $104 за экскурсию

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Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде

Что вы увидите

  • крепость Коджоры
  • монастырь Удзо
Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились с главными туристическими артериями Грузии, эта экскурсия ⛳ на полдня станет украшением вашего путешествия. Вы побываете на вершине Коджорской крепости, которая больше тысячи лет охраняла Тбилиси; узнаете о загадочном погребении царицы Тамары и послушаете рассказ о грузинском Робине Гуде. А также познакомитесь с историей 📖 средневекового монастыря Удзо и пообедаете в этническом ресторане с отменной кухней.
Что вас ожидает
Крепость Корогли: легенды о царице Тамаре и Робине Гуде
Первым делом отправимся к остаткам Коджорской крепости, построенной, по оценкам археологов, в 8-9 веке. Издалека вам покажется, что сооружение не очень высокое, но поверьте, забравшись наверх, вы почувствуете, как захватывает дух от окружающих пейзажей! На вершине крепости вы услышите о том, как Корогли долгое время была наблюдательным пунктом особого значения и служила мечом и щитом Тбилиси. Я расскажу о неисчислимых осадах, которые пришлось выдержать укреплению, о периоде правления знаменитой царицы Тамары — золотом веке Грузии — и той связи, которая существует между памятником и версиями таинственного захоронения легендарной правительницы. Кроме того, вас ждет история о грузинском Робине Гуде — народном герое, прятавшимся в неприступных стенах в 17-18 веках.
Монастырь Удзо и обед в колоритном заведении
Во второй части программы я отвезу вас к средневековой обители, расположенной в дивном лесу 🌲 за горами, где живет спокойствие и умиротворение. Здесь вы по-настоящему сможете почувствовать себя жителями древней Грузии и сделать атмосферные снимки. Как и у любого старинного монастыря, у Удзо есть своя легенда происхождения — я расскажу о человеке, основавшем храм, и поясню, с какими просьбами обычно сюда приезжают. После этого, в теплый сезон, вы прекрасно проведете время в местной зоне отдыха для всей семьи — здесь для вас приготовят нежнейший шашлык и предложат великолепные грузинские вина. А в холодное время года я предложу вам пообедать в этническом ресторане с отменной кухней. На обратном пути в Тбилиси вас будут ждать новые потрясающие виды вдоль живописного серпантина.
Кому подходит экскурсия
Взрослым и детям старшего возраста, которые готовы подняться по довольно отвесной 100-метровой лестнице.
Организационные детали
Экскурсия состоится, если в группе будет от от 2 ух человек!
Случай брони 1 го человека, оплачивается стоимость как на 2 ух.
Питание не входит в стоимость экскурсии 🧭 и оплачивается отдельно (15-20 евро с вином 🍷 на человека).
Зимой экскурсия может состояться только в сухую погоду.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Гостиница, где живут туристы
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TATA Z.
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