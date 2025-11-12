Лёгкий треккинг, созерцательная прогулка и чайная церемония под открытым небом — так начнётся ваш день.
Это путешествие для тех, кто чувствует потребность в перезагрузке, хочет отпустить напряжение и погрузиться в атмосферу покоя и гармонии. Шаг за шагом вы будете возвращаться к себе — через движение, дыхание, вкус и тишину.
Описание экскурсии
Мы отправимся в сторону посёлка Коджори — уютного уголка природы неподалёку от Тбилиси. На одной из местных возвышенностей нас ждёт лёгкое восхождение в гору. Для вашего комфорта мы предоставим треккинговые палки.
На вершине мы встретим рассвет. Именно там, на фоне величественного пробуждения природы, пройдёт наша чайная церемония — тихая, атмосферная и наполненная смыслом.
Примерный тайминг
- 4:45–05:00 — встреча и выезд из Тбилиси. Вам предстоит особенное утро: предрассветная свежесть и дорога к внутренней тишине
- 5:30 — небольшой треккинг в горы — 20–25 минут. Наблюдаем, как просыпается природа. Дышим. Каждый шаг — путь к себе
- 6:00 — лёгкий завтрак сухофруктами и орешками с видом на просыпающуюся Мтацминду
- 6:15 — рассвет и чайная церемония. Грузинские и китайские традиции сплетутся в одном ритуале. Вы попробуете 1–2 вида чая, научитесь правильно его заваривать, узнаете о философии и энергетике утреннего чаепития
- 7:00 — практика осознанности и молчания. Спокойствие. Принятие. Пауза. В это утро можно не говорить, а просто наслаждаться моментом
- 7:30 — возвращение с маршрута и лёгкая прогулка
- 8:00–8:30 — обратный путь в Тбилиси
Кому будет особенно интересно
- Тем, кто любит просыпаться с первыми лучами
- Тем, кто ищет внутренний баланс
- Уставшим от городского ритма
- Всем, кто любит природу, чай и осознанный подход к жизни
Организационные детали
- Поскольку время рассвета меняется в зависимости от сезона, точное время выезда согласуем заранее
- В стоимость включено: трансфер из центральной части Тбилиси, чайная церемония, завтрак, фото и видео от нас, пользование треккинговыми палками и пледами
- Расстояние от центра Тбилиси до нужного нам горного массива — 15–20 км
- Экскурсия включает пешую прогулку по горной местности — пожалуйста, приходите в удобной обуви
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 97 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Владимир, я коренной тбилисец, экскурсовод и организатор мероприятий в Грузии. Представляю команду гидов с более чем пятилетним опытом. Вместе с нашим коллективом мы организуем и проводим
