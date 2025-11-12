Лёгкий треккинг, созерцательная прогулка и чайная церемония под открытым небом — так начнётся ваш день. Это путешествие для тех, кто чувствует потребность в перезагрузке, хочет отпустить напряжение и погрузиться в атмосферу покоя и гармонии. Шаг за шагом вы будете возвращаться к себе — через движение, дыхание, вкус и тишину.

Мы отправимся в сторону посёлка Коджори — уютного уголка природы неподалёку от Тбилиси. На одной из местных возвышенностей нас ждёт лёгкое восхождение в гору. Для вашего комфорта мы предоставим треккинговые палки.

На вершине мы встретим рассвет. Именно там, на фоне величественного пробуждения природы, пройдёт наша чайная церемония — тихая, атмосферная и наполненная смыслом.

Примерный тайминг

4:45–05:00 — встреча и выезд из Тбилиси. Вам предстоит особенное утро: предрассветная свежесть и дорога к внутренней тишине

5:30 — небольшой треккинг в горы — 20–25 минут. Наблюдаем, как просыпается природа. Дышим. Каждый шаг — путь к себе

6:00 — лёгкий завтрак сухофруктами и орешками с видом на просыпающуюся Мтацминду

6:15 — рассвет и чайная церемония. Грузинские и китайские традиции сплетутся в одном ритуале. Вы попробуете 1–2 вида чая, научитесь правильно его заваривать, узнаете о философии и энергетике утреннего чаепития

7:00 — практика осознанности и молчания. Спокойствие. Принятие. Пауза. В это утро можно не говорить, а просто наслаждаться моментом

7:30 — возвращение с маршрута и лёгкая прогулка

8:00–8:30 — обратный путь в Тбилиси

Кому будет особенно интересно

Тем, кто любит просыпаться с первыми лучами

Тем, кто ищет внутренний баланс

Уставшим от городского ритма

Всем, кто любит природу, чай и осознанный подход к жизни

