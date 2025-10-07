Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет путешествие по красивейшим уголкам Грузии, где каждый поворот дороги открывает новые потрясающие виды на горы, древние монастыри и крепости.



Мы побываем у древней крепости Ананури, посетим один из самых популярных горнолыжных курортов Грузии и увидим знаменитую Церковь Святой Троицы. 4.9 31 отзыв

Описание экскурсии Зов Казбеги: Вверх к величию Кавказа- это удивительное путешествие, которое откроет вам самую душу Кавказа. Мы начнем с Жинвальского водохранилища, где вас поразит не только живописный вид, но и уникальное сочетание природы и человеческой работы, которое создало это водохранилище. Далее нас ждет Ананурская крепость, стоящая на скалистом холме и хранящая в себе истории о былых временах. Здесь вы сможете ощутить величие и стратегическую важность этого исторического объекта. Следующим пунктом будет слияние рек Черной и Белой Арагви, где реки встречаются и переплетаются в едином потоке, символизируя объединение силы и красоты Грузии. В деревне Сетуреби вас ждет дегустация горного меда и знаменитой чачи, чтобы вы смогли насладиться подлинными грузинскими вкусами и почувствовать традиции горных жителей. Затем мы направимся в Гудаури, известный горнолыжный курорт, с невероятными видами на Кавказские горы. Здесь, в сопровождении гида, вы увидите Арку Дружбы, монумент, олицетворяющий братство и единство народов. Наша экскурсия продолжится через живописные горные дороги, ведущие к Степанцминде (или Казбеги) — небольшому городку, расположившемуся у подножья величественного горы Казбек. В этом городе мы посетим Гергетский монастырь — одно из самых знаковых мест Грузии, стоящее на высоте 2170 метров над уровнем моря, с потрясающим видом на снежные вершины Казбека. Важная информация: 1. При выборе одежды учитывайте, что в горах погода изменчива. 2. Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию. 3. Обращаем ваше внимание: с октября по апрель в горах возможны сильные снегопады, из-за которых дорога после Гудаури в сторону Казбеги может быть временно закрыта. Мы заранее информируем о возможных изменениях маршрута, но иногда это становится известно только в день поездки.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Жинвальское водохранилище

Ананурская крепость

Черная и белая Арагви (опционально)

Деревня Сетуреби (опционально)

Гудаури

Арка дружбы

Гергетский монастырь Что включено Услуги гида

Комфортабельный микроавтобус

Дегустации меда и напитков

Бутылка воды (опционально)

Wi-Fi (опционально) Что не входит в цену Обед - от 15$

Джип на Гергетский монастырь - 20 лари

