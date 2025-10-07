Вас ждет путешествие по красивейшим уголкам Грузии, где каждый поворот дороги открывает новые потрясающие виды на горы, древние монастыри и крепости.
Мы побываем у древней крепости Ананури, посетим один из самых популярных горнолыжных курортов Грузии и увидим знаменитую Церковь Святой Троицы.
Описание экскурсииЗов Казбеги: Вверх к величию Кавказа- это удивительное путешествие, которое откроет вам самую душу Кавказа. Мы начнем с Жинвальского водохранилища, где вас поразит не только живописный вид, но и уникальное сочетание природы и человеческой работы, которое создало это водохранилище. Далее нас ждет Ананурская крепость, стоящая на скалистом холме и хранящая в себе истории о былых временах. Здесь вы сможете ощутить величие и стратегическую важность этого исторического объекта. Следующим пунктом будет слияние рек Черной и Белой Арагви, где реки встречаются и переплетаются в едином потоке, символизируя объединение силы и красоты Грузии. В деревне Сетуреби вас ждет дегустация горного меда и знаменитой чачи, чтобы вы смогли насладиться подлинными грузинскими вкусами и почувствовать традиции горных жителей. Затем мы направимся в Гудаури, известный горнолыжный курорт, с невероятными видами на Кавказские горы. Здесь, в сопровождении гида, вы увидите Арку Дружбы, монумент, олицетворяющий братство и единство народов. Наша экскурсия продолжится через живописные горные дороги, ведущие к Степанцминде (или Казбеги) — небольшому городку, расположившемуся у подножья величественного горы Казбек. В этом городе мы посетим Гергетский монастырь — одно из самых знаковых мест Грузии, стоящее на высоте 2170 метров над уровнем моря, с потрясающим видом на снежные вершины Казбека. Важная информация: 1. При выборе одежды учитывайте, что в горах погода изменчива. 2. Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию. 3. Обращаем ваше внимание: с октября по апрель в горах возможны сильные снегопады, из-за которых дорога после Гудаури в сторону Казбеги может быть временно закрыта. Мы заранее информируем о возможных изменениях маршрута, но иногда это становится известно только в день поездки.
Каждый день в 09:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Ананурская крепость
- Черная и белая Арагви (опционально)
- Деревня Сетуреби (опционально)
- Гудаури
- Арка дружбы
- Гергетский монастырь
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный микроавтобус
- Дегустации меда и напитков
- Бутылка воды (опционально)
- Wi-Fi (опционально)
Что не входит в цену
- Обед - от 15$
- Джип на Гергетский монастырь - 20 лари
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- 1. При выборе одежды учитывайте, что в горах погода изменчива
- 2. Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
- 3. Обращаем ваше внимание: с октября по апрель в горах возможны сильные снегопады, из-за которых дорога после Гудаури в сторону Казбеги может быть временно закрыта. Мы заранее информируем о возможных изменениях маршрута, но иногда это становится известно только в день поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Владислав
7 окт 2025
Довольно насыщенная экскурсия. Очень харизматичный и добрый гид. Удалось сделать хорошие фото в пяти локациях. Кафе, в котором останавливались на перекус - хорошее. Вкусный шашлык и суп харчо. Однозначно можно порекомендовать этот тур тем, кто хочет узнать о истории Грузии и увидеть красивые горы
Александр
4 окт 2025
Мария
1 окт 2025
Очень живописная экскурсия, лучшая из всех для просмотра природы и гор, пусть и не очень высоких. Отдельное спасибо гиду Кэти за грамотное планирование маршрута экскурсии - по дороге к Гергетскому
Игорь
24 сен 2025
У нас был гид Тамара. Очень интересное и познавательное путешествие. Узнал много интересного с мельчайшими подробностями. Наш гид Тамара просто супер! Водитель Вако профессионал своего дела. Это было не просто путешествие, а как будто новая страница в нашей жизни. Улучшить даже нечего. Всё было по максимуму! Много впечатлений! Рекомендую очень даже сильно!
Александр
4 сен 2025
Экскурсия оставила положительные впечатления. Спасибо Кэти, нашему гиду, видно как она старается и хочет поделиться с гостями.
Алексей
22 авг 2025
Экскурсия понравилось, всё прошло хорошо, общительный и весёлый гид, удобные автобусы, не очень большая группа, что тоже скорее + чем -. Дорога долгая и утомительная, но без этого к сожалению никак, так что к этому просто надо морально подготовится и принять.
Кристина
8 авг 2025
Александр
5 авг 2025
Оксана
5 авг 2025
Тимур
Татьяна
2 авг 2025
если вам, нужно просто доехать до тех точек/локаций, что в описании экскурсии, то вариант очень неплохой. Автобус чистый, с кондиционером, есть usb порты, для зарядки телефона. Водитель Гиоргий, спокойный, аккуратный))
Alina
1 авг 2025
Очень классная экскурсия, много красивых мест. Гид Давид веселый, интересно все рассказывал
Андрей
1 авг 2025
Нам понравилось все! Экскурсовод был настоящим профессионалом своего дела. Водитель был аккуратен, поездка была приятной. Правда не хватило времени насладиться казбегом и монументом дружба народов. Очень хочется удвоить время на отсмотр этих достопримечательностей. Хочется стереть себе память и поехать в этот тур еще раз. Очень приятное соотношение цены-качества тура.
Tuna
30 июл 2025
Недавно вернулись из потрясающей экскурсии по Военно-Грузинской дороге, и эмоции просто зашкаливают! Главной звездой, без сомнения, стали горы Казбеги с их невероятной красотой. Вид на сверкающую вершину и древнюю Гергетскую
Александра
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия!
Raji
30 июл 2025
Хотим выразить благодарность за отличный маршрут по красивейшим местам! Всё было комфортно, гид Мамука супер!
