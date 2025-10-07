Мои заказы

Покоряя Казбеги: горы, храмы и легенды

Вас ждет путешествие по красивейшим уголкам Грузии, где каждый поворот дороги открывает новые потрясающие виды на горы, древние монастыри и крепости.

Мы побываем у древней крепости Ананури, посетим один из самых популярных горнолыжных курортов Грузии и увидим знаменитую Церковь Святой Троицы.
4.9
31 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Зов Казбеги: Вверх к величию Кавказа- это удивительное путешествие, которое откроет вам самую душу Кавказа. Мы начнем с Жинвальского водохранилища, где вас поразит не только живописный вид, но и уникальное сочетание природы и человеческой работы, которое создало это водохранилище. Далее нас ждет Ананурская крепость, стоящая на скалистом холме и хранящая в себе истории о былых временах. Здесь вы сможете ощутить величие и стратегическую важность этого исторического объекта. Следующим пунктом будет слияние рек Черной и Белой Арагви, где реки встречаются и переплетаются в едином потоке, символизируя объединение силы и красоты Грузии. В деревне Сетуреби вас ждет дегустация горного меда и знаменитой чачи, чтобы вы смогли насладиться подлинными грузинскими вкусами и почувствовать традиции горных жителей. Затем мы направимся в Гудаури, известный горнолыжный курорт, с невероятными видами на Кавказские горы. Здесь, в сопровождении гида, вы увидите Арку Дружбы, монумент, олицетворяющий братство и единство народов. Наша экскурсия продолжится через живописные горные дороги, ведущие к Степанцминде (или Казбеги) — небольшому городку, расположившемуся у подножья величественного горы Казбек. В этом городе мы посетим Гергетский монастырь — одно из самых знаковых мест Грузии, стоящее на высоте 2170 метров над уровнем моря, с потрясающим видом на снежные вершины Казбека. Важная информация: 1. При выборе одежды учитывайте, что в горах погода изменчива. 2. Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию. 3. Обращаем ваше внимание: с октября по апрель в горах возможны сильные снегопады, из-за которых дорога после Гудаури в сторону Казбеги может быть временно закрыта. Мы заранее информируем о возможных изменениях маршрута, но иногда это становится известно только в день поездки.

Каждый день в 09:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Жинвальское водохранилище
  • Ананурская крепость
  • Черная и белая Арагви (опционально)
  • Деревня Сетуреби (опционально)
  • Гудаури
  • Арка дружбы
  • Гергетский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
  • Комфортабельный микроавтобус
  • Дегустации меда и напитков
  • Бутылка воды (опционально)
  • Wi-Fi (опционально)
Что не входит в цену
  • Обед - от 15$
  • Джип на Гергетский монастырь - 20 лари
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • 1. При выборе одежды учитывайте, что в горах погода изменчива
  • 2. Предупреждайте организатора заранее, если не можете отправиться на экскурсию
  • 3. Обращаем ваше внимание: с октября по апрель в горах возможны сильные снегопады, из-за которых дорога после Гудаури в сторону Казбеги может быть временно закрыта. Мы заранее информируем о возможных изменениях маршрута, но иногда это становится известно только в день поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
4
1
3
1
2
1
В
Владислав
7 окт 2025
Довольно насыщенная экскурсия. Очень харизматичный и добрый гид. Удалось сделать хорошие фото в пяти локациях. Кафе, в котором останавливались на перекус - хорошее. Вкусный шашлык и суп харчо. Однозначно можно порекомендовать этот тур тем, кто хочет узнать о истории Грузии и увидеть красивые горы
А
Александр
4 окт 2025
М
Мария
1 окт 2025
Очень живописная экскурсия, лучшая из всех для просмотра природы и гор, пусть и не очень высоких. Отдельное спасибо гиду Кэти за грамотное планирование маршрута экскурсии - по дороге к Гергетскому
читать дальше

монастырю мы посетили только водохранилище и арку Дружбы, а также дегустацию меда. Благодаря этому успели посмотреть горы до того, как погода испортилась, а на обратном пути уже посетили ресторан, слияние рек и Ананурскую крепость. Все точки поездки максимально интересные и красивые, вид с монастыря того стоит, равно как и виды у Арки дружбы. Главное, чтобы еще повезло с погодой - советую выделить самый солнечный день именно для этой экскурсии.

И
Игорь
24 сен 2025
У нас был гид Тамара. Очень интересное и познавательное путешествие. Узнал много интересного с мельчайшими подробностями. Наш гид Тамара просто супер! Водитель Вако профессионал своего дела. Это было не просто путешествие, а как будто новая страница в нашей жизни. Улучшить даже нечего. Всё было по максимуму! Много впечатлений! Рекомендую очень даже сильно!
А
Александр
4 сен 2025
Экскурсия оставила положительные впечатления. Спасибо Кэти, нашему гиду, видно как она старается и хочет поделиться с гостями.

**Точка сбора у серных бань! а на карте сайта меня отправило в дали дальние
А
Алексей
22 авг 2025
Экскурсия понравилось, всё прошло хорошо, общительный и весёлый гид, удобные автобусы, не очень большая группа, что тоже скорее + чем -. Дорога долгая и утомительная, но без этого к сожалению никак, так что к этому просто надо морально подготовится и принять.
К
Кристина
8 авг 2025
А
Александр
5 авг 2025
О
Оксана
5 авг 2025
Тимур
Т
Татьяна
2 авг 2025
если вам, нужно просто доехать до тех точек/локаций, что в описании экскурсии, то вариант очень неплохой. Автобус чистый, с кондиционером, есть usb порты, для зарядки телефона. Водитель Гиоргий, спокойный, аккуратный))
По
читать дальше

дороге на Казбег заезжают в ресторан, долгое обслуживание (народ там с 3-4 экскурсионных групп, а это 50-70 человек), все блюда ооооочень посредственные, совершенно не стоят своих денег, (5 шт небольших хинкали- 15 лари, суп харчо -17 лари, лобиани- 20 лари, лимонад -4 лари, +10 % за обслуживание), нашей группе, еда не понравилась, все сошлись на мнении, что "ну….. так себе…" мы пробыли в ресторане 2 часа!!
У нас бы гид Рома, позитивный парень.
Если для вас важно, получить информацию по маршруту и на объекте, то советую выбрать другого. Рома мало рассказывает, да и к тому же, чуток путает слова, и бывало не совсем понятно, что он говорит.
Мне этот пункт не важен был, потому выбрала самую дешевую цену, на этом сайте, чтобы меня отвезли/привезли, потому я довольна осталась))
Это однозначно, нужно увидеть - виды просто потрясающие!!!

A
Alina
1 авг 2025
Очень классная экскурсия, много красивых мест. Гид Давид веселый, интересно все рассказывал
А
Андрей
1 авг 2025
Нам понравилось все! Экскурсовод был настоящим профессионалом своего дела. Водитель был аккуратен, поездка была приятной. Правда не хватило времени насладиться казбегом и монументом дружба народов. Очень хочется удвоить время на отсмотр этих достопримечательностей. Хочется стереть себе память и поехать в этот тур еще раз. Очень приятное соотношение цены-качества тура.
T
Tuna
30 июл 2025
Недавно вернулись из потрясающей экскурсии по Военно-Грузинской дороге, и эмоции просто зашкаливают! Главной звездой, без сомнения, стали горы Казбеги с их невероятной красотой. Вид на сверкающую вершину и древнюю Гергетскую
читать дальше

церковь на фоне величественных склонов – это зрелище, которое останется в памяти навсегда.
Путь наш пролегал через живописный горнолыжный курорт Гудаури, где даже летом ощущается особый альпийский дух и открываются захватывающие дух панорамы. А бирюзовая гладь Жинвальского водохранилища, окруженного зелеными горами, добавила в маршрут ноту спокойствия и умиротворения.

Хочется отдельно отметить, что всё организованно просто на отлично: комфортабельный транспорт, четкий график, продуманные остановки. Никаких накладок или задержек.
Но особая благодарность нашему гиду Кэти,очень интересно передаёт информацию. Рассказы о природе, истории, легендах Грузии были не просто познавательными, а по-настоящему увлекательными и живыми. Благодаря ей поездка стала не просто осмотром достопримечательностей, а глубоким погружением в культуру и дух этой удивительной страны.
Эта экскурсия превзошла все ожидания. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую, величественную Грузию!
29.07.2025

А
Александра
30 июл 2025
Прекрасная экскурсия!
Ни одна камера не передаст красоту мест, в которых мы были. Обязательно всем к просмотру вживую! До мурашек!

Большое спасибо нашему прекрасному гиду Тамаре! Было много интересных фактов, очень интересно
читать дальше

слушать. Все на легке, с юмором и песнями.

Отдельная благодарность нашему водителю Вако (надеюсь, правильно написала). На улице стояла жара +37 и можно было бы расплавиться, но в машине всегда работал кондиционер реально хорошим холодным воздухом и мы ни разу не перегрелись. За это отдельный респект!
Дорога длинная, но настолько легкая, на серпантине не укачивает. В общем, все в кайф!

R
Raji
30 июл 2025
Хотим выразить благодарность за отличный маршрут по красивейшим местам! Всё было комфортно, гид Мамука супер!

