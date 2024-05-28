Пройти от Руставели до Агмашенебели, проследить за развитием столицы и заглянуть в галерею Пиросмани
В 19 веке Тбилиси не везло на правителей. Но вот появляется Воронцов — лучший из лучших. При нём наступил золотой век для города. Проспект Агмашенебели неразрывно связан с правлением Воронцова.
На Руставели мы вспомним другого деятеля, при котором Тбилиси продолжил развиваться, но уже не в «буржуазном» ключе. Речь пойдёт о фигуре неоднозначной, но деятельной — о Берии.
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2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Проспект Руставели
Начнём исследовать город у красивого здания Тбилисской оперы и пройдём по пока ещё имперскому Тбилиси. Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея. Мы посмотрим уникальные картины знаменитого Пиросмани. Выйдя из чарующего мира художника, продолжим знакомиться с проспектом Руставели и его советским наследием эпохи Берии.
Проспект Агмашенебели
Здесь вас ждёт встреча с Noe Tiflis-ом, где сначала поселились немецкие колонисты. Затем усилием Воронцова проспект Агмашенебели становится красивой и богатой частью города на левом берегу. К слову, именно в Noe Tiflis Лев Толстой написал первую повесть «Детство». Сегодня проспект Агмашенебели — это уникальный архитектурный музей под открытым небом и одна из красивейших улиц Тбилиси.
Вы узнаете:
Какая улица была финансовым центром Закавказья в 19 веке
Какими заслугами перед городом известен Илья Чавчавадзе
Как древнее ристалище «Кабахи» превратилось в любимое место тбилисской богемы в конце 19 столетия и как в 1918 году большевики пытались утвердить здесь власть
В каком шикарном отеле гостили Чайковский и Кнут Гамсун и что здесь разместили, когда наступили времена беспощадного соцреализма
И многое другое
Организационные детали
Можно с детьми старше 10 лет
В понедельник галерея Пиросмани не работает. Если получится, заменим её галереей Гудиашвили (с гидом или без него). Вход в галерею Пиросмани — 25 лари/чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1645 туристов
Меня зовут Теймураз, мне 41 год. Родился и вырос в Тбилиси. Имею два высших образования. С 2011 года начал работать в сфере туризма, как тур-оператором, так и гидом. Сейчас являюсь читать дальше
гидом. Могу организовать экскурсию или тур, основываясь на высоких стандартах, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных путешественников. Люблю свое дело и делаю его с душою. Постараюсь максимально интересно и увлекательно провести экскурсию, чтобы у вас остались сильные впечатления и восторг!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
28 мая 2024
Нам понравилась экскурсия
Маргарита
12 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Несмотря на закрытые музеи из-за праздников, Теймураз смог адаптировать экскурсию и показал нам район Сололаки с его потрясающими особняки, красивыми парадными. Остались очень довольны, время пролетело незаметно
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