В 19 веке Тбилиси не везло на правителей. Но вот появляется Воронцов — лучший из лучших. При нём наступил золотой век для города. Проспект Агмашенебели неразрывно связан с правлением Воронцова. На Руставели мы вспомним другого деятеля, при котором Тбилиси продолжил развиваться, но уже не в «буржуазном» ключе. Речь пойдёт о фигуре неоднозначной, но деятельной — о Берии.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Проспект Руставели

Начнём исследовать город у красивого здания Тбилисской оперы и пройдём по пока ещё имперскому Тбилиси. Осмотрев здание бывшего музея воинской славы, мы зайдём внутрь, ведь сегодня это Национальная галерея. Мы посмотрим уникальные картины знаменитого Пиросмани. Выйдя из чарующего мира художника, продолжим знакомиться с проспектом Руставели и его советским наследием эпохи Берии.

Проспект Агмашенебели

Здесь вас ждёт встреча с Noe Tiflis-ом, где сначала поселились немецкие колонисты. Затем усилием Воронцова проспект Агмашенебели становится красивой и богатой частью города на левом берегу. К слову, именно в Noe Tiflis Лев Толстой написал первую повесть «Детство». Сегодня проспект Агмашенебели — это уникальный архитектурный музей под открытым небом и одна из красивейших улиц Тбилиси.

Вы узнаете:

Какая улица была финансовым центром Закавказья в 19 веке

Какими заслугами перед городом известен Илья Чавчавадзе

Как древнее ристалище «Кабахи» превратилось в любимое место тбилисской богемы в конце 19 столетия и как в 1918 году большевики пытались утвердить здесь власть

В каком шикарном отеле гостили Чайковский и Кнут Гамсун и что здесь разместили, когда наступили времена беспощадного соцреализма

И многое другое

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