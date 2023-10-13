На большом воздушном шаре
Чтобы познакомиться с Тбилиси, недостаточно посмотреть его достопримечательности — этот опыт стоит дополнить полетом на воздушном шаре.
Мы с вами прогуляемся по центру города, увидим Банный квартал, Инжирное ущелье, а после отправимся в парк Рике, где прокатимся на аэробаллоне.
Мы с вами прогуляемся по центру города, увидим Банный квартал, Инжирное ущелье, а после отправимся в парк Рике, где прокатимся на аэробаллоне.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Банный квартал
- Инжирное ущелье
- Хлебная площадь
- Площадь Европы
- Музей восковых фигур (по возможности)
- Парк Рике
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Полет над городомМы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы. Это совершенно новое безопасное сооружение поднимается на высоту 50 метров, зависает ненадолго в воздухе и спускается вниз. Вы сможете полюбоваться Тбилиси с высоты птичьего полета. В отличии от турецких воздушных шаров аэробаллон не летает над городом, а привязан к железному тросу.
Конечно, мы сделаем нашу прогулку еще ярче. Сначала мы с вами прогуляемся по знаменитому Банному кварталу с гидом, дойдём до водопада в сердце Тбилиси, бывшей Хлебной площади, Базарной площади, прогуляемся по парку Рике и отправимся на наше воздушное путешествие. Бонусом станет «Музей Восковых Фигур», если будет открыт в часы проведения нашей мини-экскурсии. Всю дорогу гид будет рассказывать вам интересные и увлекательные истории и легенды.
Важно знать• Прогулка на шаре занимает примерно 10-15 минут от общего времени экскурсии.
В плохую и ветреную погоду аэробаллон не летает.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-экскурсовода
- Прогулка на воздушном шаре
- Входной билет
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: сквер Гейдара Алиева, район Серных баньЗавершение: Парк Рике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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