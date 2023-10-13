Полет над городомМы прокатимся на аэробаллоне в парке Рике — замечательном аттракционе для взрослых и детей, который спроектировали для Грузии французы. Это совершенно новое безопасное сооружение поднимается на высоту 50 метров, зависает ненадолго в воздухе и спускается вниз. Вы сможете полюбоваться Тбилиси с высоты птичьего полета. В отличии от турецких воздушных шаров аэробаллон не летает над городом, а привязан к железному тросу.

Конечно, мы сделаем нашу прогулку еще ярче. Сначала мы с вами прогуляемся по знаменитому Банному кварталу с гидом, дойдём до водопада в сердце Тбилиси, бывшей Хлебной площади, Базарной площади, прогуляемся по парку Рике и отправимся на наше воздушное путешествие. Бонусом станет «Музей Восковых Фигур», если будет открыт в часы проведения нашей мини-экскурсии. Всю дорогу гид будет рассказывать вам интересные и увлекательные истории и легенды.

Важно знать• Прогулка на шаре занимает примерно 10-15 минут от общего времени экскурсии.

В плохую и ветреную погоду аэробаллон не летает.